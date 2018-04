Marina Orsini revient au jeu dans un premier rôle à la télé

Derrière cette série annuelle (ce qu’on appelait anciennement un « téléroman »), on retrouve l’auteure Chantal Cadieux, la réalisatrice Brigitte Couture et la productrice Sophie Pellerin, qui sont toutes associées à Mémoires vives, la populaire série qui a pris fin l’automne dernier après cinq saisons.

Dans Une autre histoire, Marina Orsini jouera le rôle d’Anémone, une femme qui a dû fuir une vie empreinte de violence. Laissant ses trois jeunes enfants derrière elle, elle s’est installée à Belleville où elle a été accueillie par Lise (interprétée par Danielle Proulx), une femme au grand cœur qui s’occupe de femmes en difficulté.

Trente ans plus tard, alors qu’elle a refait sa vie comme thanatopractrice (une embaumeuse), entourée de trois enfants, Anémone apprend, à 53 ans, qu’elle souffre de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce. C’est cet élément déclencheur, qui survient au premier épisode, qui lui fera réaliser qu’il est peut-être temps pour elle de retrouver ses enfants avant qu’elle ne les oublie.

La comédienne avoue avoir le trac quelques semaines avant le début du tournage, elle qu’on n’avait pas vue dans une fiction au petit écran depuis la mort de Suzie Lambert dans Lance et compte en 2015. Son dernier premier rôle remonte à celui de Gabrielle Fortin dans 30 vies en 2011. Plus récemment, on lui a confié la coanimation de Deuxième chance avec Patrick Lagacé et la quotidienne Marina Orsini qu’elle anime depuis 2015. Celle-ci passera de 110 à 60 émissions à partir de cet automne. « C’est un signe que je devais me lancer dans ce nouveau projet », philosophe-t-elle.

L’impressionnante distribution d’Une autre histoire inclut entre autres Debbie Lynch-White, Benoît McGinnis et Adam Kosh (les premiers enfants d’Anémone), Vincent Graton (celui qui les a élevés), Sébastien Ricard (un collègue de travail d’Anémone) et Guillaume Cyr.

La distribution de la série Une autre histoire Photo : Radio-Canada/Arcouette&Co.

Tout de suite après le point de presse annonçant la nouvelle série, Marina Orsini devait se rendre à une formation dans un laboratoire de thanatologue accompagnée de Sébastien Ricard pour approfondir son rôle.

Malgré la lourdeur du thème, on nous promet des moments légers, mais surtout, un excellent thriller.