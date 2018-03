Sébastien Diaz remplace André Robitaille temporairement à Entrée principale

Du 17 avril au 13 mai, André Robitaille reprendra son rôle de Wolfgang Amadeus Mozart dans une adaptation française du spectacle Edgar et ses fantômes. La nouvelle version, Patrick et ses fantômes, met en vedette Patrick Poivre d’Arvor, un auteur et ex-présentateur de nouvelles très connu en France.

André Robitaille Photo : Productions Octave

C’est donc Sébastien Diaz, qui vient de terminer neuf ans d’animation d’émissions culturelles à Télé-Québec (Voir, Formule Diaz), qui chaussera les souliers de l’animateur rouquin. « Ne soyez pas surpris si vous me voyez prendre ma guitare pour jouer dans l’entrée de Radio-Canada, ou si vous m’entendez recommander le meilleur disque à écouter pendant vos sorties cabanes à sucre ce printemps », a affirmé celui qui a animé le Premier Gala de l’ADISQ lors des deux dernières années.

Éternel curieux, Sébastien Diaz compte miser là-dessus lors de son remplacement : « Je pense que ma couleur est ma grande curiosité, et je compte bien faire tout mon possible pour contaminer les téléspectateurs d’Entrée principale avec ce qui me fait triper. »

Sa deuxième petite fille étant née il y quelques semaines à peine, l’animateur fera face à un double défi. « J’animerai chaque jour avec peu de sommeil dans le corps. Tout pourra arriver! Tant que je ne mets pas le feu au décor par accident ou que je n’oublie pas de venir animer un jeudi après-midi, je pourrai crier « Mission accomplie ».

André Robitaille sera de retour à l’émission mardi 15 mai. La saison se termine le 1er juin.

Entrée principale

Du lundi au vendredi 16 h.