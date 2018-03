Les Morissette en spectacle diffusé à la télé

Après près de 300 représentations dans 42 villes au Québec et échelonnées sur trois ans, le spectacle qui a valu à Véronique Cloutier et Louis Morissette l’Olivier du spectacle d’humour / meilleur vendeur et le Félix du spectacle de l’année / humour en 2016 est maintenant diffusé à la télé.

Au moyen de numéros de stand-up, d’imitations et de numéros de variétés, Véro et Louis explorent avec beaucoup d’humour et d’autodérision des sujets qui touchent tous les couples québécois, dont la conciliation travail-famille, l’amitié à l’aube de la quarantaine, la dépendance aux réseaux sociaux, la « matantisation » du Québec, le sexe et bien d’autres thèmes.

En complément du spectacle, plusieurs capsules humoristiques du spectacle sont offertes sur ICI Tou.tv.

Découvrez l’envers du décor et toutes les étapes de conception du spectacle d’humour Les Morissette.

Voyez la première partie du spectacle le lundi 2 avril et la suite, le 9 avril, à 21 h sur ICI Radio-Canada Télé.

Lors de la dernière représentation des Morissette à Gatineau en décembre 2017, Véronique Cloutier a mentionné qu’il n'y a eu que deux disputes de couple en trois ans et demi de tournée.

Véronique Cloutier anime l’émission 1res fois, les jeudis à 20 h, sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé. Elle nous y fait découvrir les premières fois des vedettes.