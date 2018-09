1res fois : les 10 meilleures réactions des invités

Mais qu’en serait-il si nous mettions nos sentiments à nu, en public, face à la caméra? C’est cette idée, aussi amusante qu’émouvante, qu’explore Véro dans sa nouvelle émission, 1res fois, diffusée tous les jeudis de 20 h à 21 h.

Voici le palmarès des moments les plus mémorables des quatre derniers épisodes.

« Oh non, really! » Quand l’actrice Hélène Bourgeois-Leclerc se remémore son 1er slow… avec le plus beau gars de l’école.



« Hey là là… J’veux pas savoir » Quand on ressort les vieilles cassettes de Pierre-Yves Lord.



« Pour vrai? Non! » Quand Ricardo Larrivée se rappelle l’été de ses 18 ans.



Quand Pierre Hébert craint la vengeance de Phil Roy.



« On vas-tu frencher en haut? » Quand tu te fais imiter par Véronique Cloutier.



« Mange d’la marde! » Quand Pierre Hébert doit réciter des lettres d’amour écrites à 8 ans et demi devant ses blondes de l’époque.



Quand on demande à Marylou de reconnaître son chum de l’école primaire.



Quand Julie Perrault voit sa première couverture photo.



Quand Rémi-Pierre Paquin réalise son rêve.



« Oh yeah! » Et quand il commence à se sentir à l’aise



1res fois sera de retour le 1er mars.