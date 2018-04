Les Poilus : le nouveau talk-show animalier de Radio-Canada

Présenté par le vétérinaire à la barre de l’émission Animo et Brigade Animo Sébastien Kfoury, le premier talk-show animalier de Radio-Canada accueillera chaque semaine une personnalité différente et, pendant 30 minutes, proposera une variété de chroniques qui aideront les téléspectateurs à parfaire leurs connaissances sur le monde animalier. Des jeux, des activités avec le public, des vox pop et des segments récurrents présentés par des chroniqueurs célèbres ou des scientifiques renommés seront les temps forts des Poilus. Entre autres, la chronique « Animal miroir » comparera des artistes aux animaux, et le « Vet-pop » invitera le public à manipuler des espèces peu connues, dans le respect des animaux.

Le tout sera traité dans un ton amusant et dans une ambiance festive, accompagné en musique par le groupe maison Les poilus. Chaque semaine, une chronique réalisée à l’extérieur permettra également d’aller à la rencontre d’animaux exotiques ou de découvrir des pratiques vétérinaires hors du commun.

Les invités, en compagnie de leurs fidèles compagnons ou non, auront le plaisir de s’entretenir avec le Dr Sébastien Kfoury qui, pendant 13 émissions, fera part de son expérience professionnelle et de son amour pour les bêtes.

Produite par Trio Orange et coanimée par Gaïa, le caniche royal de Sébastien, l’émission sera présentée cet été sur ICI Radio-Canada Télé.