Jeux olympiques : tout savoir sur la nouvelle grille horaire télé

À l’exception des bulletins d’informations et de quelques émissions, la programmation régulière du diffuseur officiel de PyeongChang 2018 en collaboration avec la chaîne spécialisée RDS fera donc relâche. Découvrez ci-dessous les diffusions maintenues pendant la période des Jeux olympiques de Pyeongchang.



En semaine, du 9 au 23 février

De 12 h à 12 h 30 : Le téléjournal midi

De 16 h à 17 h 30 : Entrée principale

De 17 h 30 à 18 h : Silence, on joue!

De 18 h à 18 h 30 : Le téléjournal avec Patrice Roy

De 18 h 30 à 19 h : District 31 (du lundi au jeudi)

Les samedis 10, 17 et 24 février

De 12 h à 12 h 30 : Le téléjournal midi

De 17 h à 18 h : La semaine verte

De 18 h à 18 h 30 : Le téléjournal avec Pascale Nadeau

Les dimanches 11 et 18 février

De 12 h à 12 h 30 : Le téléjournal midi

De 17 h à 18 h : Esprit critique

De 18 h à 18 h 30 : Le téléjournal avec Pascale Nadeau

Le dimanche 25 février

De 12 h à 12 h 30 : Le téléjournal midi

De 17 h à 17 h 30 : Le téléjournal avec Pascale Nadeau

avec Pascale Nadeau De 20 h à 22 h 30 : Tout le monde en parle

De 22 h 30 à 23 h : Le téléjournal avec Pascale Nadeau

Avis aux amateurs inconditionnels de District 31, l’émission est devancée à 18 h 30 pendant les Jeux. Autre changement, Le téléjournal est devancé à 17 h le 25 février, suivi à 17 h 30 de la rediffusion de la cérémonie de clôture.



ICI TOU.TV EXTRA offre néanmoins la possibilité de voir en primeur les prochains épisodes de Lâcher-Prise, Ruptures, Les pays d’en haut, Unité 9, Hubert et Fanny, Cheval Serpent et la comédie Les Magnifiques.Toutes les autres émissions seront en pause durant cette période, et la programmation habituelle reprendra le lundi 26 février. En attendant, pour ne rien manquer des prestations et commentaires de nos athlètes, voici les émissions incontournables des Jeux olympiques.

ICI TOU.TV EXTRA



Les six rendez-vous télévisuels des Olympiques à ne pas manquer, animés par cinq chefs d’antenne

La cérémonie d'ouverture

Le vendredi 9 février, Marie-José Turcotte donnera le coup d’envoi des Jeux olympiques d’hiver. La cérémonie d’ouverture, en compagnie de Patrice Roy, sera ensuite diffusée en direct, de 5 h 30 à 8 h, puis présentée en rediffusion de 18 h 30 à 21 h.

La couverture matinale

Guy D’Aoust animera en direct les compétitions et analyses, tous les jours de 5 h à 10 h. L’émission L’extra, animée par Martin Labrosse, reviendra ensuite sur les moments marquants de la journée en compagnie d’athlètes, d’analystes et de personnalités, tous les jours de 10 h à midi.

En après-midi

Les meilleurs moments des épreuves de la journée seront regroupés dans une émission présentée par Alexis de Lancer de 12 h 30 à 16 h la semaine, et de 12 h 30 à 17 h le week-end.

La couverture en soirée

Marie-José Turcotte sera en ondes de 19 h à 1 h en semaine et de 18 h 30 à 1 h le week-end.

La couverture de nuit

C’est Diane Sauvé qui assurera la couverture des Jeux la nuit, de 1 h à 5 h.

La cérémonie de clôture

L’événement sera présenté sur nos ondes par Marie-José Turcotte en compagnie de Dominick Gauthier, en direct de 5 h 30 à 8 h et en reprise de 17 h 30 à 20 h, le dimanche 25 février.