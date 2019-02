6 raisons de regarder Notre vie (This Is Us)

Très appréciée du public, la série Notre vie (This Is Us) raconte l’histoire des « triplés » de la famille Pearson. Avec de fréquents retours en arrière, on rencontre aussi leurs parents, Jack et Rebecca. C’est avec ces voyages dans le temps qu’on s’attache aux personnages, en visitant leurs parcours, qui définissent ce qu’ils sont devenus aujourd’hui.

Bande-annonce

Bande-annonce

Les grands événements de la vie ont façonné les adultes que sont devenus les « triplés ». Le public est un témoin privilégié de chacune de ces occasions, qu’il s’agisse de naissances, de fêtes de famille, d’anniversaires, de nouvelles relations de couples ou de décès. L’émotion est au rendez-vous et il est difficile de ne pas se laisser attendrir par cette famille.



Voici quelques raisons, dont trois qui font appel à l’émotion et trois au divertissement, pour vous convaincre de regarder la série :

Différentes époques représentées dans la série Notre vie. Photo : 2016 NBCUniversal Media, LLC. All rights reserved

1. Nostalgie et souvenirs

Bien plus qu’une simple histoire de famille, c’est une immersion dans plusieurs époques avec les valeurs qui y sont associées. Par exemple, on voit Jack, le père de famille, quand il est enfant dans les années 50 et lorsqu’il est de retour de la guerre du Vietnam. On découvre son histoire d’amour avec Rebecca dans les années 70, la naissance des « triplés » en 1980 et l’adolescence de ceux-ci dans les années 90. Peu importe l’âge du spectateur, celui-ci retrouve des souvenirs d’époques qu’il a connues, que ce soit par la mode, les gadgets ou la musique.

Toby et Kate. Photo : 2016 NBCUniversal Media, LLC. All rights reserved

2. Une bonne représentation de la société d’aujourd’hui

Alcoolisme, problèmes de poids, intimidation, homosexualité, toxicomanie, santé mentale, deuil, racisme, divorce ou adoption : plusieurs défis de société sont abordés avec tendresse et sans tabous.

La famille Pearson à la piscine. Photo : NBCUniversal

3. Des leçons de vie humaines

Peu importe les situations vécues par les « triplés » (Kate, Kevin et Randall), leurs parents ou leurs enfants, les leçons de vie contiennent toujours une bonne dose de sagesse. La série présente des événements qui incitent au pardon, à l’acceptation de soi et des autres. Elle n’est pas pour autant moralisatrice, car le tout est fait avec beaucoup d’humour.

La famille Pearson élargie. Photo : 2016 NBCUniversal Media, LLC. All rights reserved

Sur une note plus légère

Il est presque impossible de ne pas verser de larmes à chaque épisode de Notre vie tellement les histoires sont bien ficelées et les personnages attachants. Il n’en demeure pas moins que certains éléments de divertissement agrémenteront vos moments avec la famille Pearson.

Jack Pearson, interprété par Milo Ventimiglia. Photo : 2016 NBCUniversal Media, LLC. All rights reserved

4. Jack, Jack, Jack!

Plusieurs téléspectatrices avouent être secrètement amoureuses de Jack, le père de famille. Il est un bon mari, qui n’a d’yeux que pour sa femme . C’est un homme attentionné et ouvert d’esprit avec ses enfants. Chef de meute débrouillard et plein de ressources, le personnage interprété par Milo Ventimiglia représente presque l’homme idéal. Rassurez-vous, il n’est pas tout à fait parfait, ce qui ne fait qu’ajouter à son charme.

La chanteuse Mandy Moore tient le rôle de Rebecca Pearson. Photo : 2016 NBCUniversal Media, LLC. All rights reserved

5. La bande sonore

La nostalgie est au rendez-vous grâce aux nombreux retours en arrière, qui sont accompagnés de choix musicaux correspondant à chaque époque. Le jazz de Coltrane, la pop de Madonna, la soul de Stevie Wonder, le blues de Memphis Slim, le rock de REO Speedwagon et le folk très actuel de Sufjan Stevens : c’est tout un pan de l’histoire musicale américaine qui se trouve dans la bande sonore de Notre vie. En prime, bien que Randall soit nul lorsque vient le temps de jouer du piano, sa mère Rebecca – dont le rôle est tenu par l’auteure-compositrice-interprète Mandy Moore – et sa sœur Kate s’avèrent être d’excellentes chanteuses.

Randall Pearson, interprété par Sterling K. Brown. Photo : 2016 NBCUniversal Media, LLC. All rights reserved

6. Les récompenses

Depuis 2016, la série Notre vie était en nomination à plusieurs reprises lors de cérémonies célébrant la télévision et le cinéma. L’acteur Sterling K. Brown, qui interprète Randall, a remporté un Golden Globe dimanche dernier pour son rôle dans la série, ainsi qu’un prix Emmy en septembre dernier. Voici quelques autres statuettes dignes de mention remportées par la série :

Meilleure nouvelle série dramatique aux People’s Choice Awards

Le prix Tearjerker pour Milo Ventimiglia aux MTV Movie and TV Awards

Nouvelle série la plus intéressante aux Critics' Choice Television Awards

La populaire série américaine sera diffusée dès le samedi 13 janvier, à 21 h, sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé.