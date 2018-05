Les 40 ans de la LNI, ça se fête en jouant!

On retrouve sur la patinoire des joueurs et joueuses légendaires, comme Michel Rivard, Patrice L’Ecuyer, Sylvie Potvin, Réal Bossé, Gaston Lepage, Sylvie Moreau, Yves Desgagnés et plusieurs autres. Yvan Ponton reprend même du service dans son légendaire rôle d’arbitre infaillible. Stéphane Bellavance et Anaïs Favron sont les animateurs de cette soirée.

Voici la rediffusion

LNI: 40 ans d’improvisation

Lors de cette soirée mémorable, on évoquera aussi le premier match télévisé en 1982 et l’expansion internationale qui se solda par un Mondial de l’impro dans la francophonie en plus d’introniser au Temple de la Renommée de la LNI quatre joueurs exceptionnels ; Luc Senay, Jean-Michel Anctil, Vincent Bolduc et Zoomba.

Émission LNI : 40 ans d’improvisation

Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel pour célébrer ce fleuron de la culture québécoise, créé en 1977 par Robert Gravel et Yvon Leduc, lundi 18 décembre à 20 h sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé.