Bye, la quête d’Alexandre Taillefer pour comprendre le suicide de son fils

Le documentaire Bye en rattrapage :

Bye

À la suite de ce geste irréparable, Alexandre Taillefer a voulu comprendre ce qui avait poussé son fils à cette fin dramatique. Animé du désir de trouver des solutions afin d’améliorer la prévention et la détection du suicide, ainsi que les soins offerts en santé mentale, Alexandre est parti à la rencontre d’adolescents, de parents et d’experts.

Bande-annonce web



Le documentaire Bye s’attarde à la quête de l’homme d’affaires bien connu et explore les liens qui existent entre la cyberdépendance et la santé mentale.



Bye, coréalisé par Frédéric Nassif et Mathew McKinnon, sera présenté le mardi 20 novembre à 21 h sur ICI Radio-Canada Télé.

Quelques statistiques :

Faites le test des 15 questions sur la cyberdépendance et la santé mentale des jeunes.

RESSOURCES EN PRÉVENTION DU SUICIDE :

Vous pensez au suicide, vous êtes inquiet pour un proche ou vous avez perdu un être cher par suicide? Il est important d’en parler. De nombreux centres d’aide et d’écoute, où des employés sont prêts à vous parler, sont ouverts 24 heures sur 24. Voici une liste de ressources nationales et par province ou territoire.

Attention : si vous ou quelqu’un que vous connaissez est en danger immédiat, appelez le 911.

QUÉBEC

Ligne québécoise de prévention du suicide

1 866 APPELLE (277-3553)

Association québécoise de prévention du suicide

Avant de craquer

1-855-CRAQUER (272-7837)

Tel-jeune

1-800-263-2266

Texto : 514-600-1002

Centre Cyber Aide

RESSOURCE NATIONALE :

Services de crise Canada - Prévention de suicide et soutient : un réseau national de services de ligne de détresse, de crise et de prévention du suicide

1-833-456-4566

Chat disponible

Textos : 45645

Ressource nationale - enfants et jeunesse

Jeunesse j’écoute

1-800-668-6868

Chat disponible

Voici des ressources par province ou territoire :

ALBERTA

Nord de l’Alberta

Alberta Crisis Support Center

(780) 482-HELP (4357)

Fort McMurray et Nord-ouest

Some Other Solutions Society for Crisis Prevention

780-743-HELP (4357)

1-800-565-3801

Calgary et sud de l’Alberta

Distress and Suicide Prevention Line of Southwestern Alberta

(403) 266-HELP (4357)

Adolescents : (403) 264-TEEN (8336)

Sud-ouest de l’Alberta

Distress and Suicide Prevention Line of Southwestern Alberta

403-327-7905

1-888-787-2880

Alberta - jeunesse et familles

1-800-563-6106

(403) 299-9699

Chat disponible

COLOMBIE-BRITANNIQUE



Crisis Line Association of BC

1-800-SUICIDE (784-2433)

Colombie-Britannique - jeunesse

Chat disponible

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1-800-218-2885

The Island Helpline





MANITOBA



Manitoba Suicide Prevention & Support Line

1-877-435-7170

Reason to live

Manitoba - région rurale, fermière et nord

Manitoba Farm Rural and Northern Support Services

1-866-367-3276

Chat disponible (Lundi au vendredi 10 h à 21 h)

NOUVEAU-BRUNSWICK



Chimo helpline

1-800-667-5005

Nouveau-Brunswick - Frédéricton

450-HELP (4357)

NOUVELLE-ÉCOSSE



Mental Health Mobile Crisis Telephone Line

902-429-8167

1-888-429-8167

NUNAVUT



Ligne de crise provinciale

867-982-0123

Nunavut Kamatsiaqtut Helpline

867-979-3333

1-800-265-3333

ONTARIO

Mental Health Helpline

1-866-977-5580

Mind Your Mind

Kids Help Phone

1-800-668-6868

SASKATCHEWAN



Mobile Crisis Helpline

(306) 757-0127

Prince Albert Help Line

(306) 764-1011

Saskatoon crisis intervention services

(306) 933-6200



TERRE-NEUVE ET LABRADOR



Emergency helpline

(709) 737-4668

Mental health crisis line

1-888-737-4668

TERRITOIRES DU NORD-OUEST



Ligne d’aide des TNO

1-800-661-0844





RESSOURCES EN PRÉVENTION DE LA CYBERDÉPENDANCE :

Vous pensez être cyberdépendant ou vous êtes inquiet pour un proche qui pourrait l’être ? Il est important d’en parler. De nombreux centres d’aide sont prêts à vous aider. Voici une liste de ressources nationales et pour la province de Québec.

CANADA



Centre de toxicomanie et de santé mentale

(416) 535-8501, ext. 6616

QUÉBEC



Centre de réadaptation en dépendance de Montréal - Institut universitaire

Téléphone : 514 385-1232

Urgence, programmes de désintoxication : 514 288-1232

Centre le grand chemin

Québec : 418 523-1218

Montréal : 514 381-1218

Saint-Célestin - Mauricie/Centre-du-Québec : 819 415-2236

Casa, centre de thérapie

Téléphone : 418.871.8380

Sans frais : 1.877.871.8380



Jeu : aide et référence