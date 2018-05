Le concert hommage à Leonard Cohen sera diffusé à la télé

D’abord Tower of Song, le concert hommage réunissant plusieurs grands noms de la musique, comme Sting, Lana Del Rey, k.d Lang et Feist, qui a été présenté le 6 novembre au Centre Bell, sera diffusé le lendemain, soit le 7 novembre, à 20 h sur ICI Musique, CBC Radio Two et CBCMusic.ca. Pour les plus visuels, le même concert sera présenté sur ICI Radio-Canada Télé et CBC le 3 janvier 2018. Une belle façon de clore la période des Fêtes. Pour regarder l'émission en direct le 3 janvier à partir de 20 h: http://ici.radio-canada.ca/tele

Pour revoir le concert:

Tower of Song : un hommage à Leonard Cohen

La commémoration du décès de Leonard Cohen à Radio-Canada, c’est aussi :

Une webradio thématique sur ICI Musique





Une émission spéciale d’On dira ce qu’on voudra entièrement consacrée à Cohen le 7 novembre à 20 h 30





La diffusion de Leonard Cohen en concert à Londres , suivi du documentaire I'm your man , le 13 novembre à partir de 21 h sur ICI ARTV





Le documentaireI’m Your Man sur Tou.tv





Une infographie qui retraçe les faits saillants de la carrrière de Leonard Cohen

De quoi devenir un spécialiste de l’œuvre de l’auteur d’Hallelujah.