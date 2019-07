Cinq nouveautés télé à surveiller pour la rentrée

1 - Faits divers, une série policière avec Isabelle Blais

La chef enquêtrice Constance Forest Photo : Sovimage

À Saint-Canut, dans les Laurentides, une banlieusarde et un fermier ont été assassinés dans un champ boueux en bordure d’une ferme laitière.

Constance Forest, interprétée par Isabelle Blais, chef enquêtrice du bureau régional de Mascouche, est envoyée sur les lieux. Mais ce double meurtre n’est que le début d’une saga meurtrière.

Aussi avec Guy Nadon, Émile Proulx-Cloutier, Fabien Cloutier et Mylène Mackay.

Une série de Joanne Arsenau (Le clan et 19-2), réalisée par Stéphane Lapointe (Lâcher prise, Tout sur moi).

2- Olivier, une série sur l’enfance de Josélito Michaud

Olivier Photo : Amalga Créations Médias Inc.

Une série adaptée par Serge Boucher (Aveux, Apparences, Feux), du livre à succès Dans mes yeux à moi, de Josélito Michaud.

Olivier raconte l’histoire d’un enfant abandonné à sa naissance et ballotté d’une famille à une autre. C’est aussi l’histoire de ces familles qui vont l’accueillir et du Québec des années 1960 à 1980.

3- Ici on chante, le happening musical avec Véronic DiCaire et ses invités

Véronic DiCaire Photo : ATTRACTION IMAGES

Véronic DiCaire invite trois personnalités à se joindre à elle pour chanter. Elle met son talent au service des artistes le temps d’une prestation collective où toutes les folies musicales sont permises.

4 -Trop, une série qui dédramatise la bipolarité

Anaïs et Isabelle Photo : Sphère Média Plus

D’abord diffusée en exclusivité sur Véro.tv, la série Trop arrive maintenant à la télévision en septembre.

Anaïs (Virginie Fortin) débarque chez sa sœur Isabelle (Evelyne Brochu) dans l’intention de s’installer avec elle à Montréal. Isabelle a toutes les raisons du monde de se réjouir, mais elle apprendra que sa sœur est aux prises avec un trouble bipolaire qui déséquilibre son quotidien. Les deux sœurs qui s’aiment d’un amour inconditionnel auraient bien besoin d’une pause pour absorber la nouvelle et s’organiser. Mais il y a la vie « normale » qui les pousse dans le dos pour les forcer à avancer.

Tous les gens qui ont suivi l’excellente série Trop en sont tombés amoureux. Pénélope McQuade

Nous avions pu croquer quelques images sur le plateau de Trop l’été dernier. Le tournage de la deuxième saison débute en septembre.

Trop est la première série de l’auteure Marie-Andrée Labbé, réalisée par Louise Archambault (Gabrielle, La galère, Nouvelle adresse, This Life) et Chloé Robichaud (Sarah préfère la course, Féminin/féminin, Pays).

5- Le siège, quand la fermeture d’une usine finit en prise d’otages

Le siège Photo : Attraction Images/Phare-Est Média/Julie D'Amours-Léger

Un peu plus tard cet automne, nous pourrons voir Le siège, une série de six épisodes tournée en Acadie.

La petite ville mono-industrielle de Cole Creek est en état de choc. L’usine de thermoformage ferme ses portes, entraînant la perte de 1000 emplois et la possible disparition de la ville.

Alors que les ouvriers entreprennent une journée de protestation symbolique, une bande d'employés belliqueux profite de la manifestation pour pénétrer dans les bureaux des dirigeants avec un sac rempli d’armes. Ce qui ne devait être qu’une manifestation pacifique se transforme ainsi en une intense prise d’otages.

La série met en vedette Alexandre Goyette, Gilles Renaud et Denise Bouchard.

Le siège est écrit par Pierre Marc Drouin avec le concours de Renée Blanchar (Belle-Baie) et de Johanne Larue comme conseillère. Elle est réalisée par Jim Donovan (Le clan).