La musique que les personnages de séries télé écoutent

Un abonné de Spotify a imaginé une liste de lecture pour Claire et Frank Underwood de la série House of Cards comprenant des pièces qu’ils écouteraient en faisant leur jogging.

S’inspirant de cette idée, l’équipe de Médium large a demandé à quatre comédiens de dresser une liste de chansons que leurs personnages affectionneraient, selon eux.

Parfois, les chansons ont un lien direct avec un trait de caractère de leur personnage. D’autres fois, il s’agit d’un clin d’œil dans le titre qui fait référence à l’univers de celui-ci. Peu importe, l’exercice amuse. Voici les listes de lecture des quatre comédiens présents à la table ronde animée par Catherine Perrin.

La liste d'écoute d'Alexandre Goyette (Marc Lemaire dans Feux)

Pour Alexandre Goyette, certains choix s’imposaient. Comme la sympathique Ce n’est rien de Julien Clerc, qui cadre parfaitement avec le positivisme de la phrase fétiche de Marc Lemaire : « Elle est pas belle, la vie? »





La liste de lecture fictive de Marc Lemaire Photo : Radio-Canada

La liste d'écoute de Gildor Roy (Daniel Chiasson dans District 31)

Le commandant Chiasson a un passé « militaro-espion » douloureux qu’on ne connaît pas et qui teinte ses choix musicaux. On trouve notamment dans sa liste Goodnight Saigon de Billy Joel, un hommage aux vétérans de la guerre du Vietnam.

La liste de lecture de Daniel Chiasson Photo : Radio-Canada

La liste d'écoute de Karine Gonthier-Hyndman (Élizabeth Lapierre dans Les Simone)

Pour Karine Gonthier-Hyndman, Élizabeth, le personnage qu’elle incarne dans Les Simone, écoute peu de nouvelle musique et pense que All I Want for Christmas Is You, c’est du jazz.

La liste de lecture d'Élizabeth Lapierre Photo : Radio-Canada

La liste d’écoute d’Ève Landry (Jeanne Biron dans Unité 9)

Un mélange d’agressivité et de tendresse, à l’image de Jeanne. On ne sait pas pour vous, mais nous, on y croit à cette liste.

La liste de lecture de Jeanne Biron Photo : Radio-Canada

D'autres possibilités?

Nous avons décidé d’étirer le plaisir et d’imaginer la liste de lecture d’autres personnages de séries télé.

Par exemple, voici ce que Marc Arcand dans Série noire pourrait écouter, entre deux séances de nunchaku.





La liste de lecture de Marc Arcand Photo : Radio-Canada

Valérie, la fille surmenée de Lâcher prise, pourrait baigner dans cet univers musical.





La liste de lecture de Valérie Danault Photo : Radio-Canada

Finalement, on pourrait très bien imaginer Maxime Lapierre des Simone se relaxer en écoutant ces chansons.