Prenez part à la fête du Canada à la télé et sur le web

D’abord en après-midi, ICI RADIO-CANADA TÉLÉ et ICI RDI diffuseront simultanément La fête sur la colline du Parlement. Surprise : Bono et The Edge, de U2, présentement en tournée mondiale, ont récemment confirmé leur présence. Cette cérémonie spéciale sera également ponctuée des prestations de Patrick Watson, de Marie-Mai, de Laurence Nerbonne, de Buffy Sainte-Marie et de Marie-Josée Lord. L’émission, qui débute à 11 h 30, sera animée par Céline Galipeau et Daniel Thibeault.

À partir de 21 h, la fête se poursuit avec un spectacle présenté à partir de la colline du Parlement, à Ottawa, et qui sera diffusé sur ICI RADIO-CANADA-TÉLÉ. Animé par Anne-Marie Withenshaw, Canada 150 : la fête d’un océan à l’autre offrira des prestations d’un peu partout au pays. » On pourra notamment y voir Cœur de pirate à Moncton, Bruce Cockburn à Yellowknife, DJ Champion à Montréal ainsi que Marie-Mai, Lisa LeBlanc et Louis-Jean Cormier à Ottawa.

En parallèle, à Radio-Canada.ca/2017, à partir de 20 h 30, on pourra voir la webdiffusion en direct du spectacle intégral présenté sur la colline du Parlement, à Ottawa.

Pour revoir la webdiffusion:

Les deux émissions télédiffusées seront retransmises en direct sur cette page et en rediffusion le lendemain.