La palourde royale des Kiwis et des hommes en 9 GIF animés

Il y a 8 ans, le 19 mai 2010, un segment de l'émission Des kiwis et des hommes créait un véritable buzz et est devenu un phénomène web viral impressionnant. La raison? Le fou rire mémorable et contagieux des animateurs Francis Reddy et Boucar Diouf accompagnés du chef M. Tri devant le mollusque qui rappelle inévitablement l'attribut masculin. Décortiquons ensemble ce moment d'anthologie.