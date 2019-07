Trois nouvelles émissions à surveiller cet hiver

Votre beau programme

Février 2014. C’est la dernière fois qu’on a vu Véronique Cloutier à la barre d’une émission de télé. Dire que son retour est attendu est un euphémisme. Véro compare sa nouvelle émission à un fil Facebook dans lequel on trouve un peu de tout : humour, émotion et information.

C’est le pince-sans-rire Jean-Sébastien Girard (La soirée est encore jeune, Les échangistes) qui agira à titre de coanimateur. Ça commence le mercredi 11 janvier avec Guylaine Tremblay comme première invitée.

Véronique Cloutier nous parle de Votre beau programme.

Deuxième chance

Cette adaptation de la série britannique The Gift donnera la chance à des gens du public de retrouver une personne à qui ils souhaiteraient dire « merci » ou « je suis désolé ».

C’est un véritable travail d’enquête auquel se sont livrés les animateurs Marina Orsini et Patrick Lagacé, ainsi que l’équipe de Deuxième chance, pour faire aboutir ces demandes.

L’émotion risque d’être souvent au rendez-vous, comme lorsqu’on découvrira cette histoire du journaliste Pascal Robidas, qui est retourné à Macao, en Chine (sa ville natale), pour parler à sa mère biologique.

À ceux qui m'ont exprimé leur affection, j'apprends que mon périple à Macao sera diffusé le 21 janvier à @icirctele #Deuxièmechance pic.twitter.com/pvQv7taiJR — Pascal Robidas (@pascalrobidas) 2 décembre 2016

À partir du 14 janvier à 20 h.

Lâcher prise

Isabelle Langlois, l’auteure de Rumeurs et de Mauvais karma, revient avec une nouvelle comédie dramatique mettant en vedette Sophie Cadieux et Sylvie Léonard.

Lâcher prise met en scène Valérie, une trentenaire, qui chute de haut et perd tous ses repères après une série d’événements fâcheux. Cette superfemme habituée à gérer sa vie à la perfection à l’aide de son bon ami – l’agenda – devra composer avec un imprévu de taille : l’épuisement professionnel.

Les deux premiers épisodes qui ont été présentés aux journalistes en décembre ont fait bonne impression.

À partir du 9 janvier à 19 h 30