À quoi pouvait ressembler la rentrée à Québec en septembre 1921? Le retour des enfants à l’école et les élections à venir au fédéral faisaient jaser cette année-là, tout comme aujourd’hui! Mais les journaux d’il y a 100 ans réservent tout de même bien des surprises au lecteur contemporain, comme le montrent les publicités du temps.

Un texte de Catherine Lachaussée

Malgré les élections à venir et la fébrilité du retour au travail, qui se retrouve à la une du journal Le Soleil, le 3 septembre 1921? L’Exposition provinciale! C’est le grand événement de la rentrée à Québec. Elle le restera jusqu’à ce qu’elle disparaisse, en 2016.

Le fameux "scenic" de l'Exposition provinciale, vers 1913. L'impressionnante montagne russe reste en poste jusqu'à ce qu'un orage l'emporte, en 1933. Photo : BAnQ, collection Magella Bureau

Installée dans la campagne de Limoilou depuis 1897, l’Exposition provinciale vient de se doter d’un spectaculaire pavillon, le Palais central – remplacé aujourd'hui par le Centre Vidéotron – qu’on illumine grâce à des ampoules multicolores, le soir. Sur le site, les joutes de baseball alternent avec les courses de chevaux. Les spectacles d’aviation, de vaudeville et d’acrobates donnent le rythme et un grand spectacle pyrotechnique fait sensation.

La Palais central de l'Exposition provinciale, salué pour son architecture, avait été inauguré en grandes pompes, en 1917. Photo : Archives de la ville de Montréal, Fonds Gariépy

À toutes les heures, des tramways déversent des centaines de visiteurs sur le site.

Durant la fin de semaine d'ouverture, plus de 50 000 personnes viennent découvrir les dernières innovations en matière de vêtements, de meubles et d’appareils ménagers. C’est le grand rendez-vous des affaires du temps. Les commerçants de la capitale sont nombreux à y lancer leur saison.

L’enjeu économique est important. Le chômage atteint des sommets un peu partout au pays.

En 1921, tous les emplois liés à la guerre de 1914-1918 ont disparu et Québec tourne au ralenti. Jean-Marie Lebel, historien

Une usine de chaussures de la rue Arago, en 1912. L'industrie est en difficulté en 1921, après avoir prospéré. Photo : Archives Ville de Québec

Parmi les nouveautés proposées, une grande exposition de chaussures est organisée par les fabricants de la capitale, dans l’espoir de relancer une industrie autrefois florissante.

Le secteur de la chaussure est en déclin en 1921. La concurrence à l’international avait forcé les producteurs de chaussures de la capitale à baisser les salaires et le secteur avait été sérieusement ébranlé par des conflits ouvriers. Jean-Marie Lebel

Autre clou de l’édition de 1921 : un train-exposition français, une sorte de foire roulante de huit wagons censée montrer ce que la France offre de plus raffiné en fait de production manufacturière, du parfum aux jouets, en passant par la mode. Comme le Canada, la France aussi a besoin de relancer son économie après la guerre.

La visite du train-exposition de la France s'avère l'un des grands succès de l'Exposition provinciale en 1921. Photo : BAnQ

Le site de l’Exposition provinciale se trouve tout près de la voie ferrée, ce qui s’avère bien pratique non seulement pour le train français, mais aussi pour les nombreux exposants qui arrivent de toutes les régions de la province pour présenter leurs bêtes.

L’Exposition provinciale était alors une façon extraordinaire d’amener la campagne à la ville Jean-Marie Lebel, historien, auteur de « L'Expo, plaisir et découvertes à Québec »

Le populaire hippodrome tel qu'on peut le voir durant les années 1920, avec sa foule des beaux jours. Photo : Archives Ville de Québec / Fonds Thaddée Lebel

Plus de 30 cercles de fermières sont sur place pour présenter leurs produits textiles et leurs lainages. Alors qu’on jase de semences, les fermes miniatures font la joie des enfants sur l’allée centrale. On donne aussi des démonstrations d’apiculture, d’élevage de poules et de baignage de mouton comme on le faisait du temps de Virgile , précise le journal.

Le magasin Kirouac est un incontournable de la rentrée à Québec, en 1921. Photo : BAnQ

Des écoles toutes neuves

Certaines choses n’ont pas changé. Les parents de 1921 doivent courir les magasins pour trouver les fournitures scolaires et renouveler la garde-robe des enfants pour la rentrée scolaire, exactement comme ceux d’aujourd’hui. Mais en 1921 – ô joie! –, plusieurs élèves ont droit à des écoles toutes neuves!

De jeunes élèves de l'école Saint-Luc, en 1926, lors de la fameuse photo de classe de la rentrée scolaire Photo : Archives Ville de Québec

Dans les années 1910, la Commission des écoles catholiques de Québec a commencé à tout reconstruire. L'organisme était indépendant, profitait de la taxe scolaire, était capable de lever des fonds, et était mené par un président très dynamique à l'époque. Jean-Marie Lebel, historien

À mesure que la ville s’étend, les constructions se poursuivent sur le même modèle, jusque dans les années 1940.

On peut encore s’amuser à reconnaître aujourd'hui ces anciennes écoles de la première moitié du 20e siècle, avec leurs briques brunes et leurs trois étages. On en trouve plusieurs à Limoilou et dans le quartier Montcalm. L’école Saint-Sacrement, sur le chemin Sainte-Foy, en est un bon exemple, selon Lebel.

L'ancienne école publique des Saints-Martyrs-Canadiens de la rue Père-Marquette était typique du modèle en vogue à Québec au début du 20e siècle. Photo : Archives Ville de Québec

Mais la rentrée n’est pas seulement celle des écoliers. C’est vraiment celle de tout le monde, travailleurs comme parlementaires. On a même déjà eu droit à une rentrée judiciaire , raconte l’historien.

Dans les rues du Vieux-Québec, les juges et les avocats faisaient une procession dans les rues. Au début du mois de septembre, ils avaient leur messe, célébrée à la basilique, et après, ils partaient à pied vers le palais de justice. Jean-Marie Lebel

Les professeurs de l’Université Laval aussi faisaient une longue procession dans les rues du Vieux-Québec, avant de retrouver leurs quartiers. La rentrée se vivait alors au sens propre. Pas seulement au figuré.

Des élections fédérales avaient également marqué la rentrée en 1921. Photo : BAnQ

Des élections générales à l’automne

En septembre 1921, on parle aussi beaucoup de politique. L’annonce d’une élection fédérale est tombée la veille du week-end d’ouverture de l’Exposition provinciale.

Le premier ministre en poste, le conservateur Arthur Meighen, a pris la tête d'une coalition créée par son prédécesseur Robert Laird Borden durant la guerre. Mais son gouvernement, aux prises avec un chômage élevé et une économie stagnante, est devenu très impopulaire.

Défilé contre la conscription au square Victoria, à Montréal, 24 mai 1917. Photo : Bibliothèque et Archives Canada/Fonds du ministère du secrétariat d’État du Canada.

Au Québec, ce gouvernement est aussi associé à la conscription. L’enrôlement forcé dans l’armée a soulevé une large opposition à travers la province, en plus de faire l’objet d’émeutes meurtrières à Québec, en 1917. Quatre ans plus tard, on en veut toujours terriblement aux conservateurs. La rancœur est d’autant plus tenace que Québec est un vrai phare libéral à l’époque.

C’était la ville de Wilfrid Laurier, et Laurier avait été un dieu à Québec. Il est mort en 1919, après avoir été député libéral de Québec-Est, dans Saint-Roch et Saint-Sauveur, jusqu’à sa mort. Jean-Marie Lebel, historien

Wilfrid Laurier, vers 1905 Photo : BAnQ

En 1921, Wilfrid Laurier continue de marquer les esprits. Après tout, il n'est mort que depuis deux ans.

Il ne faut pas oublier que Laurier avait été député de Québec à Ottawa pendant 42 ans. Quarante-deux ans! Ça marque les esprits! Jean-Marie Lebel

Deux jeunes filles au piano vers 1925 Photo : BAnQ / Collection Monique Mercure-Vézina

De la musique avant toute chose

Lors de la rentrée de 1921, il y a de fortes chances pour qu’au moins un membre de la famille ait décidé de se mettre au… piano. On les annonce à pleines pages dans les journaux des années 1920.

Le magasin C. Robitaille invite les gens à venir essayer ses pianos à l'Exposition provinciale en 1921. Photo : BAnQ

L’industrie est majeure au Canada entre 1890 et 1925. Les pianos canadiens avaient si bonne réputation qu’on boudait l’importation. Et on en a fabriqué ici même, à Québec, comme les pianos Lepage, dans Saint-Malo.

Au début des années 1920, rares étaient les maisons sans piano à Québec. Les déménageurs en savaient quelque chose! Des pianos à transporter du 3e étage, il y en avait beaucoup! On aimait la musique, et les phonographes n’étaient pas encore terribles, alors si on voulait avoir de la musique, on se la faisait. Jean-Marie Lebel, historien

Célèbre magasin de pianos de la rue Saint-Jean, au tournant des années 1920 Photo : BAnQ

On voit alors prospérer ce qu’on appelle les vendeurs de partitions, qu’on appelle des vendeurs de musique en feuilles , ou des vendeurs de musique , tout simplement.

L'intérieur du magasin de pianos Lavigueur & Hutchison, sur la rue Saint-Jean, au début du 20e siècle. Photo : Courtoisie / Jacques Fortin

Dans les maisons, on ne voulait pas seulement jouer du Chopin ou du Mozart! On voulait être à la mode. Alors, on se procurait les dernières compositions. On en trouvait notamment à la procure de la côte d’Abraham. Jean-Marie Lebel

Quant au traditionnel violoneux, il est surtout requis le jour de l’An, selon Lebel. Et au début du 20e siècle, il reste plutôt cantonné aux campagnes.

Le temps des fourrures

Pour beaucoup, la rentrée, c’est aussi le moment de penser à son manteau d’hiver.

Le célèbre magasin Holt Renfrew propose un intrigant manteau en «seal électrique» en 1921. Photo : BAnQ

Presque tout le monde rêve d’avoir son manteau de fourrure en 1921. Mais ils sont souvent hors de prix. Les manteaux en seal électrique proposés au chic magasin Holt Renfrew de la rue Buade sont alors une façon de contourner le problème.

Ce qu'on appelait le seal électrique était en fait de la fourrure de lièvre ou de rat musqué, des fourrures plus abordables, travaillées et transformées pour mimer l'apparence de la fourrure de phoque ou de loutre. Catherine Ferland, historienne

Jeune femme portant une étole de fourrure vers 1920. Photo : BAnQ

À l’époque, la coutume est de faire entreposer son précieux manteau dans une voûte froide, dès le retour de la belle saison.

Les gens n’aimaient pas garder leurs manteaux de fourrure à la maison durant l’été parce qu’ils se faisaient dévorer par les mites! Jean-Marie Lebel, historien

Le populaire magasin de vêtements J.B. Laliberté, de la rue Saint-Joseph, l’aura fait jusqu’à la fin. Selon l’historien, on trouvait encore des milliers de manteaux entreposés là jusqu’à ce que le commerce ferme pour de bon, en 2020.

Dessine-moi un chapeau

Autre achat important pour relancer sa garde-robe à la rentrée au début du 20e siècle : un chapeau.

Les chapeaux Brock étaient fabriqués à Brockville, en Ontario, par un «manufacturier canadien honorable», précise la publicité de 1921! Photo : BAnQ

Un homme qui ne porte pas de chapeau, ce n’est pas envisageable à l’époque , souligne Jean-Marie Lebel. Les hommes portaient un feutre, souvent gris. Les chapeaux masculins n’étaient pas fabriqués ici. Ils arrivaient d’ailleurs, notamment de l'Ontario. Ce qui n’était pas le cas pour les chapeaux féminins.

Entre hommes, si on allait à une réunion et qu’on était 50 à avoir le même chapeau, ça ne nous rendait pas malades. Mais les femmes coquettes voulaient toutes avoir un chapeau différent les unes des autres! À Québec, elles se faisaient donc fabriquer leur propre chapeau. Jean-Marie Lebel, historien

Vitrine d'une modiste du début du 20e siècle, à Montréal. Elles sont aussi très nombreuses à Québec, à la même époque. Photo : BAnQ

Les grands magasins avaient à leur emploi des modistes qui pouvaient vous fabriquer votre chapeau, à votre convenance. Et beaucoup de ces modistes avaient leur boutique et une clientèle très fidèle. Une des plus connues du temps s’appelle Alice Dubort et sa boutique se trouvait sur la rue Saint-Joseph.

Les magasins emblématiques de la ville se font un devoir de souligner la fête du Travail en 1921. Photo : BAnQ

Une fête du Travail largement célébrée

En 1921, la fête du Travail occupe une énorme place dans les journaux et les commerçants semblent tous se faire un devoir de souligner l’importance de ce jour chômé, à grand renfort d’images patriotiques. On invite les travailleurs à prendre du bon temps – notamment à l’Exposition provinciale.

La fête du Travail fait alors l’objet d’une messe spéciale et de grandes célébrations. Et ce sont les unions ouvrières qui s’en occupent.

Un défilé de la fête du travail en 1923, à Saint-Hyacinthe Photo : BAnQ

C’est alors une vraie fête des travailleurs, parce qu’elle est soutenue par les unions ouvrières , analyse Jean-Marie Lebel. Les syndicats impliquaient tous les travailleurs, en organisant notamment une grande parade.

Par la suite, les syndicats vont plutôt s’intéresser au 1er mai, qui était la date où l’on célébrait les travailleurs en Europe. Ce qui fait que la fête du travail de septembre a perdu beaucoup de son pouvoir d’attraction dans les années 1960, 1970. Jean-Marie Lebel, historien

Une loi qui continue de faire jaser!

Alors qu'on se prépare à élire un nouveau gouvernement fédéral – les conservateurs menés par Arthur Meighen cèderont leur place aux libéraux de Mackenzie King en décembre – c'est aussi une année riche en rebondissements qui se conclut au provincial.

Le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau, à droite, avec son cabinet, au tournant des années 1929-1930. Photo : Courtoisie / Assemblée nationale du Québec/Tous droits réservés

La loi votée en février 1921 par le gouvernement libéral de Louis-Alexandre Tascherau, qui a permis de légaliser l’alcool à travers toute la province, continue de défrayer la manchette des mois après son entrée en vigueur. En créant la Commission des liqueurs, Québec fait bande à part, alors que le pays et le reste du continent demeurent largement favorables à la prohibition.

L'édifice de la Quebec Railway, au coin de la Couronne et Saint-Joseph, abritera l'une des succursales les plus rentables de la Commission des liqueurs de la capitale. Photo : Archives Ville de Québec/Tous droits réservés

Les premiers magasins de la toute nouvelle société d'État ont fait leur apparition dans la capitale durant l’été. On compte même une succursale dédiée uniquement au vin de messe sur la rue Saint-Stanislas, dans le Vieux-Québec. En un an, le réseau a déjà ouvert 64 succursales à travers la province. Mais ça, c’est une autre histoire!