Bien juchée sur son cap, Québec ne manque pas de côtes pour lier sa haute et sa basse-ville. Plusieurs ont un passé étonnant. L’une d’elles a failli être transformée en centre de ski. Une autre a été construite de toutes pièces pour faire passer le tramway. Curieux d’en savoir plus?

Un texte de Catherine Lachaussée

Vue aérienne de la côte de la Montagne, en 1965 Photo : Archives Ville de Québec, Fonds W.B Edwards/Tous droits réservés

Un cimetière en plein milieu de la côte de la Montagne

De toutes les côtes de Québec, la côte de la Montagne est de loin la plus ancienne.

Lors de la fondation de la Ville en 1608, alors que Québec n’est guère plus qu’un village, ce n’est encore qu’un sentier qui serpente entre l’Habitation de Champlain, construite près du fleuve, et le sommet de la montagne. Il permet ensuite de rallier le fort Saint-Louis, érigé sur le cap en 1620.

C’est aussi là qu’on a créé le tout premier cimetière de la ville. En 1609, on a commencé à enterrer les morts dans un petit replat, juste au milieu de la côte.

La côte de la Montagne, entre 1908 et 1920. Le cimetière occupait le replat du centre, où se trouvent les arbres. Une croix permet de le situer aujourd'hui. Photo : Archives Ville de Québec, Fonds Henriette Bouffard/Tous droits réservés

Le cimetière a été transféré plusieurs fois, d’abord sur la rue Buade, en 1691, puis près du Séminaire. Mettons qu’il s’est pas mal promené , constate l'historien Jean-François Caron.

Mais apparemment, le cimetière de la côte de la Montagne n’avait pas été complètement vidé.

On a eu une grosse surprise quand on a trouvé des ossements en démolissant la porte Prescott, en 1871. Puis on en a trouvé à nouveau quand on a fait des travaux autour de la croix qui marque le site, dans les années 1970. Mettons que ç'a un peu compliqué les travaux! Jean-François Caron

Une croix de bois rappelle l'emplacement du premier cimetière de Québec depuis 1945, sur l'aplat central de la côte de la Montagne Photo : Courtoisie / Jacques Fortin

Aujourd'hui, une grande croix permet de situer l'emplacement du cimetière. Elle y a été installée en souvenir de l'explorateur Louis Jolliet, parce que c'est à cet endroit que ses parents ont d'abord été inhumés.

Le passé osé de la côte Badelard

Située dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, la côte Badelard permet de passer de la rue Lavigueur à la rue Arago, en basse-ville. Elle porte ce nom depuis 1921. Pourtant, encore aujourd’hui, certains en parlent toujours comme de la côte de la Négresse, son nom courant au 19e siècle.

La côte Badelard, dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste, a déjà mené directement au «red light» de Québec. Photo : Archives Ville de Québec/Tous droits réservés

Le quartier Saint-Jean-Baptiste faisait alors partie des quartiers chauds de Québec. En 1805, on y recensait 43 des 74 maisons de prostitution de la Ville.

On appelait ça le "coin flambant", en référence au red light. La forte présence de marins et de militaires dans le secteur y était sans doute pour quelque chose. Jean-François Caron, historien

Les témoins du temps rapportent qu’une femme noire y a tenu une maison close un certain temps. Selon le spécialiste de l’histoire des Noirs Frank Mackey, il pourrait bien s’agir d’Élizabeth Ferguson. La flamboyante résidente du faubourg a séjourné 42 fois en prison entre 1840 et 1874, essentiellement pour avoir troublé l’ordre public.

Il arrivait aussi que les gens parlent de la côte de l’allégresse… Est-ce que c’était un jeu de mots? Ou est-ce que certains l’ont fait par pudeur, en déformant le "mot en n*", qui avait déjà mauvaise presse à l’époque? Jean-François Caron, historien

La côte Badelard et son escalier, en 1974. La rue est maintenant repavée et réservée aux piétons. Photo : Archives Ville de Québec/Tous droits réservés

Beaucoup seront d’avis qu’en 2021, il est peut-être temps de perpétuer pour de bon la mémoire de l’officier-chirurgien Badelard, qui semble avoir peiné jusqu’ici à marquer les esprits.

La côte à Coton : trop abrupte pour passer à l’histoire

Autrefois, la côte à Coton permettait de descendre vers le secteur de l’îlot Fleurie, à l’est de la rue Honoré-Mercier. Mais la pente était vraiment trop raide. La côte a disparu aujourd’hui. On l’a remplacée par l’escalier des Glacis en 1922.

L'escalier des Glacis, en poste depuis près de 100 ans Photo : Radio-Canada/Guillaume Croteau-Langevin

On en a aussi profité pour tracer une pente plus douce, pour permettre aux voitures de passer de la haute à la basse-ville. Elle s’appelle d’abord la côte Samson, du nom d’un maire de Québec, avant de devenir la côte de la Potasse en 1996.

La côte de la Potasse a remplacé une ancienne côte bien trop à pic de la ville. Photo : Radio-Canada/Guillaume Croteau-Langevin

La potasse était utilisée pour le blanchissage des tissus, comme l’eau de Javel , rappelle Caron. Jean Talon avait fait construire une petite fabrique en bas de la côte, vers 1669.

Quant à Coton, il aura tenté d’établir une chapellerie, puis une usine de tuiles, en haut de la côte qui portait son nom, avant de sombrer dans l’oubli.

Le tramway oublié de la côte Dinan

La côte Dinan est située entre la rue Saint-Paul et la côte du Palais, dans le Vieux-Québec. Elle n’existait pas autrefois. Il s’agit d’abord d’une rampe artificielle créée de toutes pièces pour permettre au tramway de passer de la basse à la haute-ville.

Un homme attend le tramway sur la rampe artificielle qui lui permettait de circuler entre la haute et la basse-ville, dans le secteur de la côte du Palais. Photo : Archives Ville de Québec/Tous droits réservés

Avec l’arrivée du tramway électrique, en 1897, on a dû créer un plan incliné avec une pente douce artificielle. Toutes les pentes du secteur étaient trop escarpées pour qu’il puisse grimper. Jean-François Caron

La rampe est posée sur des chevalets de béton. On les voit encore très bien de dessous, quand on se trouve sur la rue Saint-Vallier , souligne l'historien.

La côte Dinan pendant sa réfection pour permettre le passage des voitures, en 1929. Photo : Archives Ville de Québec/Fonds Thadée Lebel, Tous droits réservés

La rampe est devenue une rue authentique avec la disparition du tramway, en 1948, alors que les automobiles y circulaient déjà depuis une bonne vingtaine d’années. On pense souvent que le nom de Dinan fait allusion à une commune de France, mais la côte doit son nom à Francis Dinan, un échevin de la Ville d’origine irlandaise , ajoute Caron.

L'Hôtel-Dieu de la côte du Palais avant 1929. On remarque la rampe à tramway de la côte Dinan en bas à gauche. Photo : Archives Ville de Québec/Tous droits réservés

L’Hôtel-Dieu : d’abord à Sillery sur la côte à Gignac

L’histoire est méconnue, mais les sœurs augustines ont construit un hôpital permanent à Sillery, peu de temps après leur arrivée à Québec, en 1639. Cette première version de l’Hôtel-Dieu était voisine de la Mission des Jésuites au pied de la côte à Gignac, qui relie maintenant le boulevard Champlain au chemin Saint-Louis.

Il ne reste plus aucune trace de l'ancien hôpital de la côte à Gignac, aujourd'hui. Photo : Radio-Canada/Guillaume Croteau-Langevin

Elles avaient d’abord installé un petit hôpital temporaire près de la Place d’Armes, mais son emplacement n’avait pas fait l’affaire des patients autochtones, qui le trouvaient trop loin.

Elles ont donc reconstruit leur hôpital plus à l’ouest, pour les accommoder.

Le site sera finalement abandonné en 1644. Il était trop menacé par les attaques iroquoises. L’Hôtel-Dieu sera reconstruit sur la côte du Palais, dont il n’a plus bougé depuis 1646.

Côte de la Pente-Douce Photo : Radio-Canada/Guillaume Croteau-Langevin

La Pente-Douce, tout droit sortie d’un roman

La côte de la Pente-Douce fait le lien entre le chemin Sainte-Foy et le quartier Saint-Sauveur. Elle s’est longtemps appelée la côte Franklin avant d’hériter d’un nouveau nom plus littéraire.

Donner le nom d’un explorateur de l’Arctique et d’un gouverneur de la Tasmanie à une côte de Québec, alors qu’il n’avait aucun lien avec la ville… mettons qu’ils étaient allés le chercher loin. Jean-François Caron

En 1992, on a donc choisi d’honorer Roger Lemelin en s’inspirant du titre de l’un de ses romans. L'action d'Au pied de la pente douce est située dans ce secteur. Et c’est de ce roman que naissent les Plouffe, son œuvre phare, rappelle l’historien.

Le petit parc Roger-Lemelin, au pied de la Pente-Douce Photo : Radio-Canada/Guillaume Croteau-Langevin

Le petit parc Roger-Lemelin perpétue aussi son souvenir, au pied de la côte. Quant à Franklin, il n’a pas complètement disparu du paysage. Il conserve une rue à son nom, au croisement de la rue Arago.

L’année où la côte Gilmour a failli devenir… une station de ski

Les plaines d’Abraham ont une riche histoire en matière de ski, et ses côtes ont fait la joie des premiers skieurs de la Ville. Durant les années 1920, on trouve des skieurs sur à peu près toutes les pentes du site, mais la côte Gilmour est particulièrement fréquentée avec ses méandres bordés d’arbres.

L'Association des sports d'hiver de Québec avait songé à installer une station de ski sur la côte Gilmour, avant de se tourner vers Lac-Beauport. Photo : Courtoisie CCBN, BAC/Tous droits réservés

C’est donc à elle qu’on a d’abord songé quand est venu le temps de doter la ville d’installations d’envergure pour le ski alpin, en 1936.

Mais l’idée avait été écartée par le ministre des Affaires municipales qui craignait que les travaux dénaturent le Bois-de-Coulonge où résidait le lieutenant-gouverneur. Un regard attentif permet en effet de constater que les sites se voisinent sur une petite partie de la falaise.

L’Association des sports d’hiver s’est donc tournée vers les monts Murphy et Turner, qui deviennent alors les monts Tourbillon et Saint-Castin. Les deux stations de ski de Lac-Beauport n’auront coûté que 7000 $ à l’Association, un tour de force, même pour l’époque.

Tracé probable de la côte Gilmour au 19e siècle, selon une gravure tirée de «Picturesque Canada» Photo : Archives Ville de Québec/Tous droits réservés

Il y avait aussi un hôtel dans la côte entre 1825 et 1871, dans le replat où s’embranche la rue Delaune. Les marins et les cageux l’ont beaucoup fréquenté, mais on y a aussi tenu des assemblées politiques , précise Jean-François Caron.

La côte Gilmour vue du fleuve au 19e sièce. On peut voir le Wolfe's Cove Hotel caché dans les arbres, sur la gauche. Photo : Royal Collection Trust/Georges Henry Andrews , 1860

On l’appelait le Wolfe’s Cove Hotel, du nom de l’anse située en bas, le long du fleuve.

Salaberry : une autre côte où il faisait bon skier!

Une autre côte urbaine où il a fait bon skier à Québec? La côte Salaberry. De 1955 à 1962, le Carnaval y a tenu plusieurs éditions de son slalom de ski.

Slalom dans la côte Salaberry, à la fin des années 1950 Photo : Archives Ville de Québec

La côte était ouverte à la circulation depuis 1828, mais elle restait fermée durant l’hiver. Ce fut le cas jusqu’en janvier 1963. Les discussions pour l’ouvrir cette année-là avaient été houleuses à l’Hôtel de Ville. Plusieurs conseillers craignaient que son entretien hivernal coûte trop cher en calcium.

Sa pente de 18 % en fait effectivement l’une des côtes les plus vertigineuses de la Ville.

La côte Salaberry, en 1963. Un panneau situé à l'entrée indique qu'elle est interdite aux camions et aux autobus à l'époque. Photo : Archives Ville de Québec/Tous droits réservés

L’idée d’y skier n’est pourtant pas morte dans l’esprit de tout le monde. En 2019, un internaute avait profité de la fermeture de la côte durant une tempête de neige pour s’y payer une bonne descente, avant de diffuser son exploit sur les réseaux sociaux. Mais personne ne semble s’être hasardé à répéter l’expérience depuis.