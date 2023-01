C’est fou ce que les gens ont l’air de s’amuser sur les vieux films du Carnaval! Bien sûr, les temps ont changé. On peut imaginer qu’on ne reverra pas de skieurs faire une descente au flambeau avec de vraies torches de sitôt. Mais certaines activités mériteraient-elles un autre tour de piste? Voici quelques idées divertissantes, toutes tirées de nos vieux Carnavals.

Un texte de Catherine Lachaussée

Dévaler les côtes de Québec en tacot

La course de tacots a été un succès instantané dès sa première présentation en 1959, mais il a fallu s’y reprendre à deux fois. Au premier essai, les gens avaient été si nombreux à converger vers la côte d’Abraham que les tacots n’arrivaient même plus à passer. Plus de 100 000 personnes étaient rentrées bredouilles à la maison.

Un tacot prend le clos dans la côte Saint-Sacrement Photo : Archives Ville de Québec

On s’est repris quelques jours plus tard, cette fois dans la côte Saint-Sacrement. On a aussi tenu des courses de tacots dans la Pente douce et dans la côte Dufferin, avant qu’on la transforme dans les années 1970, mais c’est sur la côte de la Fabrique qu’elle a connu ses dernières heures - au grand dam de bien des jeunes.

Slalom dans la côte Salaberry, à la fin des années 1950 Photo : Archives Ville de Québec

Faire du ski dans la côte Salaberry

Le Redskins Ski Club a fait la joie des spectateurs avec son slalom du Carnaval dans la côte Salaberry. Les hommes concouraient pour le trophée Manoir Saint-Castin et les dames, pour la coupe de l’Auberge des Monts. Pour la troisième édition en 1957, il n’y avait pas assez de neige dans la côte Salaberry. On avait dû tenir l’événement sur les pentes de la citadelle.

Les organisateurs du Carnaval auraient bien aimé y faire une glissade pour les jeunes, il y a quelques années, mais il aurait fallu fermer la côte plusieurs jours, le temps de l’enneiger suffisamment. Avec tous les problèmes de circulation qu’on imagine? Impensable aujourd’hui , confie la directrice générale de l'événement, Mélanie Raymond.

Faire du saut de barils

Compétition de saut de barils du Carnaval, en 1987 Photo : Archives Radio-Canada

Le saut de barils? C’était spectaculaire, et spectaculairement dangereux! lance Mélanie Raymond, quand on lui demande pourquoi la sympathique attraction a disparu aujourd’hui. Dommage. L’idée de prendre son élan pour sauter en patins, au-dessus de 12, 13 ou même 14 barils a suscité l’enthousiasme.

La relève était pourtant au rendez-vous, comme on pouvait le constater en regardant Les héros du samedi, une émission de sport pour la jeunesse emblématique de Radio-Canada disparue en 1994. Mais après en avoir parlé avec la directrice générale du Carnaval, il semble que ce genre d’activité casse-cou a bien peu de chance de reprendre du service aujourd’hui.

Se faire mettre en prison par Bonhomme

La prison de bonhomme fait le plein de prisonniers à la place Jacques-Cartier. Photo : Archives Ville de Québec

Lors des premiers Carnavals, on avait intérêt à afficher l'esprit de la fête grâce à son effigie, sinon on pouvait se faire mettre en prison par Bonhomme. C’était pour rire bien sûr, ce qui n’empêchait pas certains enfants d’être terrorisés.

Ça misait pile sur le côté taquin de Bonhomme d’aller voir les gens en leur disant : "Tiens, t’as pas ton effigie? Allez hop! Derrière les barreaux!" Mais je me souviens que quand j'étais jeune, on avait vraiment peur de passer devant le palais et de se retrouver en prison! Réal Gobeil, responsable de l'agenda de Bonhomme durant 15 ans

Pendant un temps, Bonhomme a disposé de deux cachots : l’un à son palais de place D’Youville, et l’autre dans le secteur de la bibliothèque Gabrielle-Roy. Avouons-le, l’idée semble irrécupérable aujourd’hui. Bonhomme a beau être taquin, faire peur aux enfants ne fait pas partie des attractions à la mode en 2021.

Amener le chien faire la course en canots

Un concurrent à quatre pattes dans la course en canots Photo : Archives Ville de Québec

Malgré mes recherches, je n’ai pas réussi à retracer l’histoire de ce chien qu’on peut voir sur la glace avec une équipe de canotiers à la fin des années 1950. Même Jean Andersen, plusieurs fois champion depuis les années 1980, avoue qu’il n’avait jamais vu ça. Son hypothèse? La participation de professionnels aux courses du temps.

Aujourd’hui, la course en canots ne comprend plus qu’un volet amateur, plus personne ne gagne sa vie comme canotier. Mais durant les premières éditions, il y a eu un volet professionnel. Des gens qui avaient l’habitude de transporter des gens, de la marchandise et des animaux dans leur canot. Jean Andersen, champion de la course en canots du Carnaval

Est-ce qu’une équipe de canotiers professionnels a décidé de faire du chien sa mascotte? Mystère…

Se costumer pour un grand bal populaire

Farandole improvisée au bal costumé du Carnaval Photo : Archives Ville de Québec

Les gens ne se faisaient pas prier pour se précipiter au bal costumé du Carnaval, lors des premières éditions. On se marchait sur les pieds tellement il y avait du monde! On voit parfois des badauds à travers les danseurs costumés, et l’ambiance est vraiment bon enfant.

Les dirigeants d’entreprises et le gouvernement donnaient congé à leurs employés pour qu’ils aillent faire la fête le vendredi. On en a vraiment profité! Réal Gobeil, responsable durant 15 ans de l'agenda de Bonhomme

La tradition populaire a été évincée au profit du bal de la reine, plus élitiste. Honnêtement, on reste toujours ouverts aux propositions du public, et on pourrait penser à ramener ce genre d’activités populaires. Quand on pourra à nouveau regrouper des gens, bien sûr , précise Mélanie Raymond.

Faire des monuments plein sa rue

La rue Sainte-Thérèse un soir de défilé, avec ses monuments et sa fameuse «use-culottes», une glissade qui aura laissé bien des souvenirs! Photo : BAnQ/Fonds Ministère des Communications

La tradition des sculptures de neige devant les maisons de la rue Sainte-Thérèse — devenue la rue Raoul-Jobin — en a littéralement fait la rue du Carnaval pendant un temps. Le courant semble être né spontanément. À la fin des années 1950, des gens se sont mis à faire des monuments, ont fait une collecte pour offrir des prix aux plus belles sculptures, animé la rue, payé pour mettre des lumières, et une tradition est née.

Ironiquement, ce sont les mêmes personnes qui y ont mis un terme, 30 ans plus tard. Les résidents avaient vieilli, ils étaient tannés d’être envahis chaque année par des milliers de visiteurs. Ce sont eux qui ont écrit au directeur général du Carnaval, Jean Pelletier, pour que ça arrête explique l’historien Jean Provencher.

Amener le premier ministre boire un verre chez Ti-Père

René Lévesque en train de prendre un petit coup de caribou avec Ti-Père, en 1977, dans les derniers jours avant le début du Carnaval de Québec. Photo : Archives Ville de Québec/Fonds Voûte Chez Ti-Père, tous droits réservés

À ce jour, et ce n’est pas faute d’avoir cherché, on n’a jamais trouvé d’équivalent aux voûtes de chez Ti-Père. À elles seules, elles ont largement contribué à donner une bonne partie de son cachet à la rue Sainte-Thérèse. L’antre accueillant — et bien pourvu en alcool — de Lionel Faucher, alias Ti-Père, a attiré autant de monde ordinaire que de célébrités.

On y a vu le premier ministre René Lévesque, et Robert Bourassa n’a pas hésité non plus à aller s’y desserrer la cravate. On y a même invité une vraie princesse. Grace de Monaco aura laissé bien des souvenirs. Des années plus tard, Ti-Père en rougissait encore.