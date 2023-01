La Commission des liqueurs sort profondément métamorphosée de la Révolution tranquille. Après une courte transition, où l’on parle de la Régie des alcools, elle devient la Société des alcools du Québec, en 1971. C’est à cette époque qu’elle se dote d’un tout nouvel objectif : séduire son client!

L’arrivée de la Révolution tranquille change bien des choses au Québec, notamment pour l’Église, qui perd le gros de son influence. Les Québécois sont prêts à lâcher du lest sur les questions de morale, y compris en ce qui concerne l’alcool et sa réglementation. Après 40 ans d’existence, la Commission des liqueurs passe à la trappe. On la remplace par la Régie des alcools du Québec.

Une succursale de la Régie des alcools, dans les années 1960 Photo : Radio-Canada

Les succursales entament alors une première métamorphose. Les grilles de confessionnaux disparaissent et les bouteilles cessent d’être cachées. Mais les rayons sont toujours derrière le comptoir. C’est à un employé de les parcourir pour le client, un petit panier à la main.

Un commis parcourt les rayons pour son client avec un petit panier, dans une Régie de 1963. Photo : Radio-Canada

Les magasins de la Régie suscitent tout de même beaucoup de plaintes. Ils ne sont ouverts ni le soir, ni le dimanche, ni les jours fériés, et les clients sont exaspérés par la lenteur du service. Les employés héritent d’un surnom peu flatteur : les traîneux de pieds(1).

À leur défense, il faut avouer que leurs salaires sont assez misérables. Ça ne va pas tarder à changer.

Des grèves marquantes

Les employés de la Régie des alcools sont les premiers employés de l’État à se syndiquer. En 1964, ils déclenchent la première grève du secteur public. Ils ne réclament pas seulement de meilleurs salaires, mais aussi de la formation.

Les clients font la file à une succursale de la Régie des alcools après la grève de 1964. Photo : BAnQ, Fonds La Presse

Une autre suit, 4 ans plus tard. Ce sera loin d’être la dernière! Horripilantes pour la clientèle, les grèves de la SAQ ont souvent fait la joie des caricaturistes. Dans les années 1980, les buveurs frustrés partis faire le plein de bouteilles en Ontario vont défrayer la manchette. Mais celles des années 1960 sont particulièrement marquantes.

En 1968, des camions chargés de milliers de caisses d’alcool sont interceptés par la police dans le quartier Vanier, dans la région de Québec. On apprend que depuis le début du conflit, la Régie a continué de faire circuler de l’alcool à travers toute la province pendant que ses employés faisaient le piquet.

Le scandale est assez gros pour que le gouvernement décide de mettre sur pied une vaste commission d’enquête. Un juge et deux commissaires sont chargés de revoir complètement le fonctionnement de la société d’État.

Dès les années 1960, les grèves de la SAQ mettent la clientèle à l'épreuve, mais font la joie des caricaturistes. Photo : BAnQ, Fonds Jean-Pierre Girard

Les grands travaux du juge Thinel

La Commission Thinel ne chôme pas. Après deux ans d’enquête et de consultation, elle dépose un rapport de 360 pages, assorti de 90 recommandations. C’est elle qui propose que l’âge légal pour boire au Québec passe de 20 à 18 ans.

Mais la recommandation la plus importante est de scinder les activités de la Régie des alcools en deux : la surveillance d’un bord, et le commerce de l’autre. On crée deux nouvelles entités. La Régie des alcools, des courses et des jeux devient responsable de l’aspect légal et des permis. Et la Société des alcools du Québec se voit confier une mission exclusivement commerciale.

Les spiritueux au mur, les vins au milieu!

Quand il entre en poste en 1971, Jacques Desmeules devient le premier président de la SAQ . Il vient de passer un an dans les livres de la Régie des alcools à titre de vérificateur, ce qui lui a valu bien des surprises.

Il n’y avait jamais eu de budget. S’il y en avait un, il était caché, parce qu’on ne l’a pas trouvé. Il n'existait aucune politique d’achats ni d’appels d’offres. Les directeurs de succursale n’avaient jamais su ce qu’on attendait d’eux exactement. C’était toute une culture à instaurer. Jacques Desmeules, président de la SAQ (1971- 1979)

Son plus grand défi? Transformer les succursales en libre-service. Le client veut circuler librement entre les rayons et avoir enfin accès aux bouteilles.

Les premiers libre-service de la SAQ étaient «assez beiges», rappelle Jean Chouzenoux, ex-directeur des ventes de la SAQ. Photo : Courtoisie/SAQ

La société d’État a alors plus de 20 ans de retard sur les épiceries et les supermarchés. Jean Chouzenoux a passé 36 ans à la SAQ . À titre de directeur des ventes, il garde un souvenir amusé des premiers magasins.

La stratégie était claire : les spiritueux au mur, les vins au milieu! C’était carré, assez beige, et pas très dynamique. Jean Chouzenoux, à propos des premiers magasins libre-service

L’opération est tout de même un gros succès. En trois ans, les ventes grimpent de 100 millions de dollars.

Pour la première fois, des épiceries peuvent aussi offrir les produits de la Société des alcools dans les petits marchés mal desservis, une bonne façon d’étendre le réseau dans des endroits où une succursale n’aurait pas été rentable.

Un nouveau logo

Le nouveau logo de la Société des alcools naît en 1972. Ça pressait , se souvient Jacques Desmeules.

Les agences tournaient autour! Une agence est arrivée avec deux ou trois modèles, et après quelques ajustements, on a adopté ce logo-là. Jacques Desmeules

C’est une agence de Québec, Pierre Tremblay Publicité, qui a emporté la mise. Son directeur artistique, Denis Collette, se souvient que l’image du fameux verre à vin encadré d’un Q s’était imposée à lui comme une évidence, un matin de 1971.

Le logo de la SAQ commence à s'afficher partout à partir de 1972. Photo : Courtoisie/SAQ

La société d'État sera restée remarquablement fidèle à son logo. Ils auraient eu beaucoup d'occasions de le changer, mais depuis 50 ans, ils ne l’ont jamais fait! souligne Desmeules.

La Maison des Vins de Québec, à Place Royale, au début des années 1980. Photo : Courtoisie/SAQ/Tous droits réservés

Les Maisons des vins

Disparues aujourd’hui, les Maisons des vins font partie des grandes innovations de la SAQ durant les années 1970. La première voit le jour à Québec, en 1973, sur une Place Royale entièrement rénovée.

Le ministère des affaires culturelles venait de mettre beaucoup d’argent dans le projet, et on nous a demandé si on accepterait d’implanter une succursale spéciale à Place Royale, dans laquelle on présenterait des vins un peu plus chers. Jacques Desmeules

Le concept suscite un tel engouement qu’une autre Maison des vins voit le jour peu après, à Montréal. Cette fois, on mise sur la modernité, avec de grands murs de verre plutôt que des voûtes de pierre. Le réseau comptera quatre Maisons des vins en tout.

Contrairement à la Maison des vins de Québec, celle de Montréal, en 1975, misait sur la modernité et la lumière. Photo : Courtoisie/SAQ

Elles ont disparu durant les années 1990. On les a remplacées par un nouveau concept de bannières : les succursales Sélection, qui héritent des produits de niche, les Classique, destinées à devenir des succursales de quartier, et les SAQ Express, ouvertes 7 jours sur 7, jusqu’à 22 h.

La première Sélection du réseau aura été la succursale Jean-Lesage, située sur le boulevard Charest, à Québec. Une idée dont le maire Jean-Paul L’Allier s’était fait l’ardent promoteur, lui qui voulait développer le secteur.

Tout le monde à l’école!

En 1973, la Société des alcools forme ses premiers conseillers en vin. On n’en trouve d’abord qu’à la Maison des vins, à Québec. Avant de devenir directeur des ventes à la SAQ , Jean Chouzenoux a fait partie de la première cohorte.

On portait tous un noeud papillon et un tablier de cuir marron. C’est un artisan de la Côte de la Montagne qui les avait conçus! Jean Chouzenoux, conseiller en vin et directeur des relations publiques à la SAQ

Ils portaient aussi un taste-vin. Un vieil héritage folklorique : une petite tasse en argent qui servait à évaluer la couleur du vin.

La première cohorte de conseillers en vin de la SAQ, devant la Maison des vins de Place-Royale en 1976. Les conseillers portent un tablier de cuir marron et un tastevin, et les commis sont en veste. Photo : Courtoisie / Jean Chouzenoux/Eugen Kedl

Les commis, eux, se contentaient d’une petite veste.

Les conseillers en vin seront les premiers employés de la SAQ à offrir des cours au grand public, un autre concept appelé à devenir très populaire.

Du gros gin aux grands crus

Expo 67 a-t-il joué un rôle dans l’essor du vin au Québec? Notre intérêt pour la gastronomie, les grands crus et les accords mets-vins semble dater de cette époque. Ce qui est sûr, c’est que durant les années 1970, pour la première fois, le vin dépasse les spiritueux dans les ventes d’alcool de la Société des alcools.

Publicité pour le vin Chantecler et ses cuvées Sillery et Charlesbourg, en 1973. Issu d'un mélange de vins français, il était bon marché. On l'embouteillait à Saint-Augustin, près de Québec. Photo : BAnQ/Journal La Presse, 1973

Il aura fallu plus de 50 ans pour détrôner le gin, grand chouchou des Québécois. Beaucoup n’ont pas oublié le bon vieux De Kuyper et sa bouteille verte.

Jusque dans les années 1980, on vendait encore 270 000 caisses de gin par année , se souvient Luc Lescarbeau. C’était l’époque où les gens buvaient du Cinzano avec leur spaghetti! s’amuse Jean Chouzenoux. L'Oiseau bleu, la Cuvée Madame, la Cuvée des Patriotes, autant de produits qui ont marqué leur époque.

Sans oublier le vin nouveau.

La mode va susciter un énorme engouement au Québec. En 15 ans, on est passé de 300 caisses de Beaujolais nouveau à 40 000! rappelle Jean Chouzenoux.

La mode du Beaujolais nouveau a fait l'objet de lancements enthousiastes, comme ici à Québec, au Château Frontenac, en 1992. Photo : Courtoisie/Jean Chouzenoux

En une journée, on en a déjà vendu 26 000 caisses! se souvient Lescarbeau. C’était au début des années 2000. Mais la mode a fini par tomber.

Les chroniqueurs disaient que c’était de la piquette. Ce n’était peut-être pas un vin de dégustation scientifique, mais ç'a contribué à développer nos papilles et stimulé l'engouement pour le vin. Luc Lescarbeau, conseiller en vin et directeur de succursale à la SAQ, à propos du vin nouveau

Le premier guide du vin du Québec… il y a 40 ans!

Vous souvenez-vous du premier guide de vin du Québec? C’est Michel Phaneuf qui l’a lancé, en 1981. À l’époque, le jeune diplômé en communication passionné d’oenologie est peu connu du grand public. Et les chroniqueurs de vin dans les médias sont encore rares.

Il y avait déjà de très bons livres sur le vin, comme l'Atlas mondial de Hugh Johnson. Je ne pouvais pas faire mieux que ça. Alors je me suis dit : "Et si je faisais un guide d’achats pour le vin, un peu comme un guide de l’auto?" On en a vendu tout de suite 7000. À la 30e édition, on était rendus à un million de copies. Michel Phaneuf sur « Le guide du vin », premier du genre au Québec

Le guide du vin de Michel Phaneuf est une première au Québec. Photo : Courtoisie/Jacques Fortin

La première édition ne comprend que deux vins chiliens et quelques rares espagnols. Les gens étaient encore attachés aux vins européens, mais ils étaient ouverts à la découverte , se souvient Phaneuf. Il sera parmi les premiers à intéresser les Québécois aux vins américains. Des gens disaient : "Un vin américain, ça ne vaudra jamais un Bordeaux!" Disons que les choses ont bien changé par la suite.

Michel Phaneuf, honoré par les vignerons du champagne en 1985, alors qu'il s'impose déjà comme un des grands spécialistes du vin au Québec. Photo : BAnQ, Fonds La Presse/Denis Courville

Les rabais et le crédit se font attendre

Vous souvenez-vous des premiers rabais de la SAQ ? Ils n’apparaissent qu’au tournant des années 1990. L’idée de vendre des bouteilles au rabais ne passait pas, en 1921. Apparemment, c’était toujours le cas 60 ans plus tard.

Ce qu’on faisait alors, c’était des promotions sans rabais, on appelait ça des Festivin. L’idée, c’était de mettre une région en valeur, comme Bordeaux, ou les vins du Rhône , explique Jean Chouzenoux.

Et le crédit? Il ne fait son entrée à la société d'État qu’en 1992.

Quand on en a parlé, dans les années 1970, on a eu des groupes de tempérance et des gens complètement offusqués que l’alcool soit accessible par crédit. Pour moi, ça aurait été normal, mais des gens avaient fait des pressions politiques. Jacques Desmeules, président de la SAQ de 1971 à 1979

À chaque virage, on se faisait ramasser comme c’est pas possible , se souvient Chouzenoux.

On se faisait accuser dans les médias d’encourager la consommation, et d’encourager les gens à boire. Et quand on a décidé d’ouvrir le dimanche, on s’est fait accuser de nuire aux dépanneurs. Jean Chouzenoux, ex-directeur des ventes de la SAQ

La privatisation ratée de 1985

L’idée de privatiser la Société des alcools revient de façon lancinante à peu près tous les 10 ans au Québec. Ce qu’on oublie, c’est qu’elle a vraiment failli être privatisée dans les années 1980. L’opération était menée par le ministre de l’Industrie et du Commerce du temps, Rodrigue Biron. Le Parti Québécois avait fait entrer le vin dans les épiceries en 1976, et on voulait aller encore plus loin.

Un présentoir conçu par la SAQ pour vendre du vin à l'épicerie Photo : Courtoisie / SAQ

En 1983, l’affaire semble entendue. Le nouveau président de la société d’État affirme que ce n’est qu’une question de mois avant que les 350 succursales de la SAQ soient vendues.

Des gens avaient déjà choisi leur succursale, comme celles de Sainte-Catherine ou Jean-Lesage. Ils savaient que ça allait être payant. Les succursales étaient presque allouées. Et en 1985, quand on a changé de gouvernement, boum! Jean Chouzenoux, ex-directeur des ventes à la SAQ

Dès son élection, Robert Bourassa s’empresse d’annuler toutes les ventes.

Caricature de Robert Bourassa, en 1980. Une course contre la montre s'était entamée entre les libéraux, opposés à la privatisation de la SAQ, et les péquistes, qui y étaient favorables. Photo : BAnQ, Fonds Jean-Pierre Girard

L’ex-ministre Rodrigue Biron pense qu’on s’est beaucoup énervés à l’époque.

Privatisation, ce n’est pas tout à fait le bon mot. La Société des alcools demeurait le grossiste , analyse-t-il aujourd'hui.

Ce qu’on voulait privatiser, c’était la mise en marché. On voulait donner une chance aux employés de devenir propriétaire, et créer une foule de petites coopératives. Mais le syndicat avait peur qu’on essaie de l’éliminer. Rodrigue Biron, ministre de l'Industrie et du Commerce (1981-1985)

Beaucoup de gens avaient engagé des frais. L’affaire mettra des années à se régler devant les tribunaux , rappelle Luc Lescarbeau.

Où sont les femmes?

Quand on regarde de vieilles photos de la Société des alcools, on ne voit guère de femmes sur le plancher.

Les hommes ont longtemps constitué l'écrasante majorité des élèves en formation dans les «magasins-écoles» de la SAQ. Photo : Courtoisie/SAQ/Tous droits réservés

En 1977, Nicole Gingras devient la première directrice de succursale du réseau.

En 1976, c’était l’année de la femme. Le gouvernement s’était dit que ça prenait plus de femmes dans ses directions. Nicole Gingras, gérante, directrice de succursale et gérante de district

Elle venait quand même de passer 10 ans à la comptabilité et à l’administration. Mais ce n’était pas gagné, et elle se souvient de l’étonnement des clients.

Dans le temps, les bureaux des directeurs étaient un peu en hauteur, mais vitrés et bien visibles de la succursale. Les clients qui me voyaient pensaient tous que j’étais la secrétaire ou la comptable! Nicole Gingras

La première succursale qu’on lui confie se trouvait au coin des rues Salaberry et Saint-Jean, à Québec. Elle a disparu depuis. Ce n’était pas la clientèle la plus facile. Il y avait pas mal de robineux , se rappelle-t-elle. Elle passe ensuite par L’Ancienne-Lorette avant de se retrouver sur la rue Cartier, où elle tisse des liens précieux avec les restaurateurs du coin.

Nicole Gingras, en train de prendre soin d'une cliente alors qu'elle vient d'être nommée directrice de succursale, en 1977. Photo : Courtoisie/Ginette Wagner

Elle terminera sa carrière avec 24 succursales sous sa supervision, avant de devenir directrice de la restauration à Québec. Nicole aura pavé la voie à des femmes comme Catherine Dagenais, qui devient la toute première présidente de la SAQ , en 2018.

La grande revanche des produits québécois

Que diraient les gens qui ont mis la Commission des liqueurs au monde en découvrant la Société des alcools d’aujourd’hui et ses milliers de produits? Quelle tête feraient-ils en découvrant leurs pastilles de goût ou en se voyant remettre une carte Inspire? Sans doute seraient-ils heureux de voir qu’Éduc’Alcool est là pour tempérer leurs ardeurs.

Mais leur plus grande surprise serait sans doute de voir la popularité acquise par le vin, et l’essor fulgurant du vin québécois. Même Michel Phaneuf n’y croyait pas trop, lors d’un reportage pour L’Actualité, en 1985.

J’étais allé voir Charles-Henri de Coussergues du domaine de L’Orpailleur pour un spécial sur le vin québécois. Je m’étais dit : "Mon Dieu qu’ils sont courageux!" Je pensais que ça ne marcherait jamais. Je lève mon chapeau à ces gens-là. Ils ont été tellement audacieux. Et ils ont entraîné toute une flopée de producteurs dans leurs traces. Michel Phaneuf

Dix ans plus tard, en 1996, les vins de L’Orpailleur seront les tout premiers vins québécois à faire leur entrée à la SAQ .

Visite guidée au vignoble de L'Orpailleur, en 1986. Les curieux s'étaient rapidement bousculés pour y participer. Ce seront les premières du genre au Québec. Photo : Courtoisie/Vignoble de l'Orpailleur

D’une poignée dans les années 1980, le nombre de vignerons actifs au Québec est passé à plus de 130, en 2020. C’est sans compter notre production de spiritueux, qui monte en flèche. Au stade où en sont les choses, qui sait jusqu’où nos producteurs pourront encore se rendre?