La Commission des liqueurs, l’ancêtre de la SAQ, n’hérite pas seulement du monopole de la vente d’alcool dans tout le Québec à sa création, en 1921. Elle obtient aussi le droit de créer sa propre police! La Police des liqueurs, chargée de faire respecter la loi sur l’alcool, entre à peine en service qu’elle en a déjà plein les bras.

Un texte de Catherine Lachaussée

Il existe déjà d’autres corps policiers provinciaux à l’époque, comme la Sûreté provinciale et la Police de la route. Mais le gouvernement mené par Louis-Alexandre Taschereau confie à sa Police des liqueurs un rôle bien distinct. C’est à elle de surveiller tout ce qui touche, de près ou de loin, la distribution, la fabrication et la vente de produits alcoolisés au Québec. La tâche est énorme.

Intérieur d'une taverne, en 1925. Ses permis relevaient aussi de la Commission des liqueurs et de sa police, même si la bière ne faisait pas partie du monopole d'État. Photo : Musée McCord

La loi sur les liqueurs alcooliques est très complexe. Les heures et les jours d’ouverture des commerces détenteurs de permis, le personnel embauché, les produits offerts, tout est sujet à règlement. Elle varie aussi d’une municipalité à l’autre, certaines autorisant la vente d’alcool, et d’autres non. Dans ce contexte, les demandeurs de permis sont nombreux à essayer de tricher en essayant d’en obtenir, même si leur municipalité ne le permet pas.

À ce vaste programme s’ajoute le démantèlement des activités de contrebande, un enjeu auquel le gouvernement du Québec a promis de s’attaquer — tout comme le fédéral — grâce à sa nouvelle police.

Les premiers effectifs de la Police des liqueurs peuvent donc sembler bien modestes par rapport à leur mission. 35 inspecteurs pour tout le Québec.

Le général Edmond de Bellefeuille Panet, durant la Seconde Guerre mondiale, en 1942. Photo : BAnQ, Fonds La Presse

Une police qui vient d’où?

Pour créer la Police des liqueurs, on s’est tourné vers un vétéran de la Première Guerre mondiale, le général Edmond de Bellefeuille Panet, histoire de donner du prestige à l’institution. Une agence privée, la Thiel Detective Service Company, s’est ensuite chargée de recruter tous les effectifs. Ce qu’on cherchait avant tout, c'étaient des détectives privés explique l'historien Yannick Cormier.

Ces premiers inspecteurs n’ont reçu que peu de formation particulière. Ils ont appris sur le tas, comme on le faisait souvent à l’époque. Yannick Cormier, spécialiste de l'histoire de la police au Québec

La Police des liqueurs est d’abord décrite comme un service secret. Plusieurs de ses agents opèrent discrètement en civil. C’était à eux d’aller voir si des contrebandiers étaient actifs sur le terrain ou dans les hôtels. C’était ensuite aux policiers en uniforme de faire les perquisitions , précise l’historien.

Saisie d'un alambic chauffable au bois et équipé d'un soufflet, sur la rue Notre-Dame, à Montréal, durant les années 1940. Photo : BAnQ, Fonds La Presse

La contrebande en hausse malgré la légalisation

Si certains pensaient que les réseaux de contrebandiers allaient disparaître grâce à une nouvelle loi plus permissive, ils en seront vite pour leurs frais. En fait, c’est exactement le contraire qui se produit. Durant les années 1920, la contrebande continue de plus belle, pour plusieurs raisons.

D’abord, l’offre de la Commission des liqueurs est insuffisante par rapport à la demande. Elle ne couvre pas tout le territoire, ce qui laisse un vaste terrain de jeu aux vendeurs d’alcool frelaté. Sans compter que les peines, peu sévères — de petites amendes ou de courtes peines d’emprisonnement — ne sont pas très dissuasives.

On n'avait pas loin à marcher entre le bureau de la Police des liqueurs et la prison voisine, à Rouyn, en 1930. Photo : BAnQ, Fonds L'Action catholique

Le prix élevé des produits vendus en succursale fait aussi rouspéter la clientèle. Même la Commission des liqueurs se plaint que le gouvernement gagnerait à expliquer clairement aux consommateurs que les prix sont gonflés par les impôts et les taxes.

À cela s’ajoutent des permis impossibles à obtenir sans la recommandation de quelqu’un d’influent comme le curé, le médecin ou le maire du village. Connaître quelqu’un du parti ou contribuer à la caisse électorale a pu aider aussi , précise Cormier. Ce qui fait que bien des gens trouvent plus simple de se tourner vers le marché illégal pour s'approvisionner ou brasser leurs affaires.

Mais le plus gros problème demeure la prohibition restée en vigueur en Ontario et aux États-Unis.

Des partisans de la prohibition américains dans les années 1920, occupés à verser le contenu de plusieurs bouteilles dans le caniveau. Photo : Bibliothèque du Congrès américain.

Le régime sec imposé à ses voisins crée une énorme pression sur le Québec, submergé par la demande. Les régions frontalières sont particulièrement touchées. Hull est surnommée le petit Chicago . Les tripots y deviennent une plaie, comme à Montréal. Du Témiscouata à la Montérégie, et des Cantons-de-l’Est à la Gaspésie, le réseau d’alcool illégal fonctionne à plein régime.

S’il est vrai qu’Al Capone a dépêché des lieutenants au Québec pour alimenter son réseau de Chicago, on aurait tort de croire que le trafic ne repose que sur le crime organisé. Il repose surtout sur des gens ordinaires, comme le producteur travaillant en solo, les petits réseaux de village ou l’étudiant qui passe son alcool de patate sous le manteau.

Avec pour effet que les speakeasies se multiplient et que la bagosse coule à flots, sous le regard inquiet des autorités.

Les contrebandiers ont multiplié les stratagèmes, comme se servir d'une malle à fond truqué pour camoufler le passage vers un entrepôt d'alcool clandestin. Photo : BAnQ, Fonds La Presse

Petit lexique du contrebandier Les premiers rapports de la Commission des liqueurs sont truffés de termes anglais issus du monde de la contrebande. En voici quelques exemples. Bootlegger: Formée des mots boot, (botte), et legging (jambière), l’expression remonterait aux colons américains qui cachaient de l’alcool dans leurs bottes pour le revendre aux Amérindiens.

Speakeasy: Parler doucement. C’est le surnom donné aux bars clandestins durant la prohibition. On peut imaginer que pour éviter de se faire prendre, on n’y faisait pas trop de bruit et qu’on n’y commandait pas son alcool à tue-tête.

Blind Pigs: Les cochons aveugles sont des bars clandestins moins chics que les speakeasies. On pense que des tenanciers ont pu couvrir leurs activités illégales en présentant des attractions bizarres - comme un cochon aveugle - pour cacher le fait qu’en réalité, les clients payaient pour boire de l’alcool.

Moonshine: C’est un des surnoms de l’alcool frelaté. L’expression, reflet de lune, viendrait du fait que la distillation se fait de manière clandestine. Elle avait donc plus de chance de se pratiquer durant la nuit qu’en plein jour.

Une guerre impossible à gagner

C’est durant les années 1920 qu’on assiste aux premières filatures en voiture. La surveillance policière par avion ou par bateau se développe aussi, tout comme la collaboration entre corps policiers, qui prend beaucoup d’ampleur. La Police des liqueurs mène plusieurs enquêtes avec la GRC. Elle travaille aussi avec des services américains et des corps policiers municipaux, ce qui est très novateur à l’époque.

Cohorte de policiers en moto, en 1939 Photo : BAnQ, Fonds La Presse

Le fédéral et le provincial se sont même entendus pour engager un vétéran chargé de patrouiller le Saint-Laurent avec un coucou de la Première Guerre , s’amuse Cormier. Les rum runners, des bateaux chargés de rhum illégal, font la route des îles Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu’à Montréal, sur un tracé baptisé la Rhum Run, l’Allée du Rhum.

Des agents de la Gendarmerie royale et de la Police des liqueurs, en visite chez un contrebandier Photo : BAnQ, Fonds La Presse

Des agents de la Police des liqueurs patrouillent aussi la frontière américaine, en se partageant deux motos pour effectuer leurs filatures. Pendant ce temps, les contrebandiers rivalisent d’imagination et font passer leur alcool dans des œufs, des biberons et même des sapins de Noël. C’est sans doute à cette époque que la frontière canado-américaine hérite de sa réputation de passoire.

C’était très facile de passer d’un pays à l’autre, parfois avec la complicité de la population. Des maisons bâties à mi-chemin étaient équipées de tunnels. Certaines routes de Montérégie ont même été ouvertes par les contrebandiers. Yannick Cormier, historien

À Montréal, entre 1923 et 1924, la Police des liqueurs met fin aux activités de 963 débits clandestins. Mais le président de la Commission est résigné:

Malgré nos efforts, nous savons que les débits clandestins existent toujours et que nous ne réussirons jamais à les faire tous fermer de façon permanente. Extrait d'un rapport de la Commission des liqueurs (1923-1924)

De l’alcool illégal… même chez votre pharmacien

Certaines batailles seront plus faciles à gagner. Ce sera le cas pour l’alcool qui se cachait … dans les pharmacies! Les vins médicamentés s’étaient multipliés depuis le 19e siècle, à mesure que les lois sur la tempérance ou la prohibition étaient votées. Mais la plupart ne contenaient qu’une quantité ridicule de médicament et beaucoup d’alcool, et les gens qui s’en procuraient étaient pour la plupart en parfaite santé.

Le fameux Elixir du docteur Coderre n'en avait plus pour longtemps quand cette annonce a paru, en 1922. Les journaux étaient remplis de ce genre de publicités à l'époque. Photo : BAnQ, Journal Le Devoir, 1922

51% des médecins américains sont encore favorables à la prescription de whisky en 1920. C’est dire que l’alcool est perçu par nombre d’entre eux comme très thérapeutique.

La Commission des liqueurs met donc à profit son laboratoire, qui conclut qu’une bonne centaine de produits enfreint la loi. La comédie a assez duré. Adieu, Vin tonique Saint-Martin et Élixir miracle du Dr Coderre!

À lire aussi : 100 ans de la SAQ : des débuts pétillants en plusieurs anecdotes!

Des méthodes controversées

Plusieurs méthodes utilisées par la police des liqueurs ne passeraient pas l’épreuve des tribunaux aujourd’hui. Comme celle d’amener les gens à s’incriminer en leur tendant un piège.

Un policier entrait dans un établissement habillé en civil, se faisait vendre une bière, puis d’autres policiers débarquaient et faisaient leur saisie en uniforme. Cette façon de coincer la population en la poussant à s’incriminer créait beaucoup de controverse, et ça a pu contribuer à ternir la réputation de ce corps policier. Yannick Cormier, historien

La loi sur les liqueurs encourage aussi la dénonciation. En 1921, sa police n’a pas de postes en région. Pour faire son travail, elle compte donc beaucoup sur les plaintes des citoyens. Mais les dénonciations vont vite devenir problématiques: Certains s’en sont vraiment donné à coeur joie. Tout ça a créé un climat propice aux règlements de comptes. Des citoyens prenaient contact avec la police juste pour nuire à leur voisin, ce qui va amener de féroces critiques envers le gouvernement.

Annonce publiée par la Commission des liqueurs, en 1921 Photo : BAnQ

Le retour des alambics

Même si elle a beaucoup diminué avec la fin de la prohibition durant les années 1930, la contrebande d’alcool connaît un ultime sursaut durant la Seconde Guerre mondiale.

Cet impressionnant alambic saisi par la police avait été fabriqué par un jeune chimiste de 24 ans, en cours d'études postuniversitaires. Photo : BAnQ, Fonds La Presse

Les distilleries du pays fonctionnent à plein régime, mais l’alcool sert à produire des munitions, de la peinture ou des instruments médicaux. Il en reste donc très peu pour la consommation. Il arrive même que les succursales de la Commission des liqueurs se vident avant l’heure de fermeture. En plus, l’alcool est rationné. Il faut des coupons pour s’en procurer, et chacun n’a droit qu’à un nombre limité d’onces par semaine.

Carnet de rationnement émis par la Commission des liqueurs durant la Seconde Guerre mondiale Photo : Courtoisie / SAQ

La contrebande reprend donc. Ce qui donne lieu à une nouvelle vague de saisies et d’arrestations. Ces années-là, on voit régulièrement des journalistes participer aux perquisitions avec les policiers, qui adorent être pris en photo avec le matériel saisi.

Une police qui a fait son temps

À la fin des années 1940, la Police des liqueurs compte plus de 250 policiers et plusieurs détachements en région. Elle est au sommet de ses effectifs. Mais c’est aussi un service usé par le temps.

Des clients font la file devant une succursale de la Commission des liqueurs, en 1945. Photo : BAnQ, Fonds Conrad Poirier

La chose peut sembler incroyable aujourd’hui, mais entre 1936 et 1959, chaque nouveau gouvernement procède à un grand ménage au sein de la Commission des liqueurs pour y placer de nouveaux employés. En 1936, quand les libéraux de Taschereau sont remplacés par Duplessis et ses conservateurs, la quasi-totalité des employés de la Commission des liqueurs perd son travail.

Duplessis veut des employés loyaux, proches du parti. Des employés de la Commission perdent et regagnent ainsi leur boulot au fil des élections, alors qu’on alterne entre le bleu des conservateurs et le rouge des libéraux, ce qui donne lieu à de nombreuses dérives. La syndicalisation des employés mettra un terme à ce genre de pratiques, en 1964, mais entre-temps, le processus aura eu le temps de miner l’institution.

Durant les années 1950, il n’est pas rare que la Police des liqueurs soit appelée directement par le premier ministre pour se livrer à des arrestations spectaculaires.

Perquisition de la police dans un bar clandestin de Montréal durant les années 1950 Photo : Pax, lutte à finir avec la pègre (Alain Stanké)/Courtoisie / Yannick Cormier

Cette proximité malsaine entre police et politique culmine avec une cause célèbre : l’affaire Roncarelli. Cet Italien de Montréal, témoin de Jéhovah affiché, s’est attiré les foudres du fervent catholique qu’est Duplessis. Une descente de la police des liqueurs dans son restaurant de la rue Crescent va mettre le feu aux poudres. Son permis d’alcool lui est retiré, sans aucune raison valable.

Contrôle d'un permis d'alcool dans une boîte de nuit, en 1947. Photo : BAnQ, Fonds La Presse

Entamée en 1945, la bataille de Roncarelli devant les tribunaux chemine jusqu’en Cour suprême. Quand il l’emporte contre la Commission des liqueurs, en 1959, pour bien du monde, la coupe est pleine.

Avec l’arrivée de Jean Lesage, en 1960, c’est une nouvelle ère qui s’amorce. À l’aube de la Révolution tranquille, la Police des liqueurs est abolie, et ses policiers sont intégrés à la Sûreté du Québec.

La Commission des liqueurs, devenue la Régie des Alcools, se prépare pour une grande métamorphose. Les grilles de confessionnal vont bientôt disparaître. Avec l’arrivée du libre-service, dans les années 1970, quelque chose de nouveau va naître : la fameuse expérience client.

À surveiller : 100 ans de la SAQ : la grande métamorphose