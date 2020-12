On sait maintenant à quoi ressemblait l'intérieur du salon de John Williams, célèbre barbier noir de Québec au 19e siècle. Williams serait à gauche sur l'image. Photo : Courtoisie Jean-François Caron/Sydney Prior Hall, The Graphic

Qui se souvient aujourd'hui de John Williams? Ce barbier noir a pourtant fait partie des hommes les plus connus de Québec au 19e siècle! Né d’une mère irlandaise et d’un père jamaïcain, il était également un brillant inventeur. Alors qu’on pensait n’avoir aucune image de lui, la découverte d’une gravure permet, pour la première fois, de le voir à l'œuvre dans son salon du Vieux-Québec.

Un texte de Catherine Lachaussée

Débusquée par l’historien Jean-François Caron, la gravure montrant John Williams dans son salon de barbier est absolument remarquable. Elle fait d’ailleurs l’objet d’un article dans le plus récent numéro de la revue historique Cap-aux-Diamants.

Exécutée par Sydney Prior Hall pour le Graphic, un journal britannique, elle fait partie d’un reportage illustré tiré d’un voyage du gouverneur général dans les Prairies et au Manitoba, en 1881. Pourtant, tout indique que le salon de barbier qu’on y voit n’est pas situé dans l’ouest canadien, mais bien à Québec.

Le salon de barbier du 34, rue Saint-Louis, était très en vue au 19e siècle. Les clients entraient du côté de la rue Desjardins. La maison était aussi célèbre parce qu'on croyait, à tort, que Montcalm y était mort. Photo : BAnQ

À l’époque, le salon de Williams occupait la maison Jacquet, où logent aujourd’hui le restaurant Aux Anciens Canadiens. Le lieu était légendaire. On racontait que le célèbre général Montcalm y avait rendu l’âme. Or, ce sont ces allusions à Montcalm et à son quartier général sur la gravure qui ont permis à Caron de situer à coup sûr le salon et son célèbre propriétaire.

Cette gravure-là n’était pas inconnue, elle était disponible sur Ebay. La trouvaille, c’est qu’elle n’avait jamais été associée à Québec. C’est l’allusion à Montcalm au-dessus de la porte, qui a attiré mon attention, et quand j’ai trouvé le nom de Williams sur l’affiche au mur, le doute n’était plus possible. Tout concordait! Jean-François Caron, historien

Cette image montrant l’intérieur d’un salon de barbier d’époque est unique, mais surtout, elle vient combler un vide énorme aux yeux de Webster, auteur d’un tour guidé sur l’histoire des Noirs à Québec : On n’a presque pas d’images de la communauté noire du temps. Cette gravure, c’est mon grand moment de 2020! Si j’avais pu, quand il me l’a envoyée, j’aurais pris Jean-François dans mes bras!

Les références à Wiliams en haut du tableau noir et à Montcalm au-dessus de la porte d'entrée ont permis d'associer l'image au salon de barbier de la rue Saint-Louis. Photo : Courtoisie Jean-François Caron/Sydney Prior Hall, The Graphic

Un salon bien fréquenté

La clientèle de Williams comprenait aussi bien les notables que les officiers de la Ville, et sa réputation dépassait les frontières. L'emplacement du salon, en face de l’Hôtel Saint-Louis, lui valait aussi la visite de nombreux voyageurs, attirés par le cachet historique de l’endroit et son charme cosmopolite. Williams dépensait une centaine de dollars par année en abonnements de journaux m’apprend le chercheur Frank Mackey, spécialiste de l’histoire des Noirs au Québec. On trouvait dans sa salle d’attente tous les journaux importants, du New York Herald au Globe de Toronto.

Son salon était perçu comme une source de fierté pour la Ville. Le journal L’Électeur y voyait même la preuve que Québec était un modèle de sophistication culturelle. Frank Mackey, spécialiste de l'histoire des Noirs

Même les chaises où sont installés les clients paraissent à l’avant-garde, fait remarquer Caron. Elles semblent capables de basculer vers l’arrière, et sont dotées de repose-pieds à l’avant. À l’époque victorienne, on développait ce qu’on appelle les meubles brevetés, associés à une fonction. Il pourrait bien s’agir de la première génération de chaises de barbiers pense-t-il.

Tous les salons de barbiers n'offraient pas le même degré de confort au 19e siècle, comme le prouve cette image stéréoscopique publiée en 1861! Photo : Bibliothèque du Congrès américain./Georges Stacy publisher

Un manipulateur crânien ? Comme en témoigne l'affiche installée sur son mur, Williams ne se présentait pas comme simple barbier, mais aussi comme manipulateur de crâne . Ça donnait de l’importance au métier! observe Jean-François Caron, amusé. Les services offerts comprenaient aussi des coupes de cheveux adaptées à la physionomie des clients ... Williams a fait de cette liste sa marque de commerce et en faisait mention sur ses cartes professionnelles, mais ce genre de publicité circulait beaucoup à l’époque. On en a vu jusque dans la presse australienne. Selon Mackey, la publicité faisait probablement sourire les clients, qui y voyaient sans doute une certaine forme de créativité… et d’humour.

La carte professionnelle de John Williams comprenait une liste impressionnante de services. La référence à la Maison Montcalm montre qu'on misait aussi sur le prestige du lieu pour séduire la clientèle. Photo : Courtoisie Jean-François Caron

Un inventeur respecté

Williams n’était pas que barbier. C’était aussi un inventeur talentueux, qui savait tirer profit de ses temps libres. Son ventilateur à rotation silencieux , présenté à l’exposition provinciale de 1887 et breveté la même année au Canada et aux États-Unis, a connu un beau succès. Il faisait encore partie de l’inventaire de quincailleries au 20e siècle. De son vivant, Williams les vendait dans son salon de la rue Saint-Louis. Il en faisait régulièrement la publicité dans les journaux.

Williams a fait breveter un ventilateur rotatif en 1887. L'appareil, salué pour son côté pratique, a connu un beau succès jusqu'au début du 20e siècle. Photo : Bureau des brevets/Radio-Canada

Il avait aussi créé un ceinturon hygiénique , une sorte de ceinture destinée à soutenir le dos des gens aux reins affaiblis et des travailleurs appelés à soulever de lourdes charges.

Un petit mécanisme servant à orienter les pales des persiennes avait aussi attiré l’attention de la presse. Il suffisait de le fixer sur le store. Il l'avait mis au point en 1885. Enfin une façon d’assurer un peu d’intimité dans les maisons! avait déclaré un journaliste enthousiaste.

Les inventions de Williams faisaient sensation. Dans un journal, son ventilateur était présenté comme le cadeau parfait pour Noël. Sa capacité à renouveler promptement l’air d’un appartement sans créer de dangereux courants d’air était saluée comme une solide avancée par rapport aux modèles précédents.

Williams annonçait régulièrement son ventilateur dans les journaux. On vantait son côté pratique et son utilité pour renouveler l'air dans les maisons. Photo : BAnQ/Radio-Canada

Pas un, mais deux coiffeurs noirs, dans le Vieux-Québec?

Étonnamment, Williams ne fut pas le seul barbier noir du Vieux-Québec. Frank Mackey en cite un autre, William Henry Medley, également très populaire. Le salon de ce natif de Baltimore a souvent déménagé, passant de la rue Saint-Joseph à la rue Garneau. En 1874, il était installé dans la Côte de la Fabrique.

À l’époque, plusieurs noirs réputés gravitaient dans la capitale, dont un doreur et deux professeurs de gymnastique et de boxe, rappelle le chercheur. Ils semblaient pour la plupart très estimés de leurs concitoyens et se fréquentaient entre eux. Mais plusieurs ont fini par quitter la ville, alors que Williams y est né et y a passé toute sa vie. Quand il meurt, en 1913, c’est son frère qui reprend son salon. Il y restera jusqu’en 1920. C’est peu de temps après que le fameux mât de barbier, installé 50 ans devant la maison Jacquet, disparaît pour de bon.

Le salon de barbier de Williams, vers 1908. Son frère James-David prend la relève en 1913. À cette époque, une buvette et une buanderie font aussi partie des lieux. Photo : BAnQ

Des citoyens respectés… puis oubliés

Ce qui surprend en ce qui concerne Williams et plusieurs de ses concitoyens noirs, c’est qu’aucun journal du 19e siècle ne semble avoir fait allusion à leur couleur de peau. Tous semblent élogieux, admiratifs du talent de l’homme et de ses inventions, sans donner plus de détails. À sa mort, à l’âge de 79 ans, le Morning Chronicle rendra hommage au plus ancien barbier de la ville .

Les autres barbiers sur l'image pourraient être les frères de John, James-David et Thomas, qui ont tous les deux travaillé avec lui. Photo : Courtoisie Jean-François Caron/Sydney Prior Hall, The Graphic

Pourtant, on ne peut ignorer que le racisme était présent. Le fait d’être noirs aurait pu jouer en leur défaveur. Mais qu’aucun journaliste n’en ait fait mention, ça montre que ces hommes étaient remarquablement bien intégrés. Jean-François Caron, historien

Il est aussi possible que certains journalistes, éloignés de Québec, aient tout simplement ignoré qu’il était noir, pense Webster.

Avec le recul, on peut se demander si ce silence sur la couleur de peau de Williams et de ses compatriotes n’a pas contribué à occulter l’histoire des citoyens noirs de la capitale, ce qui mérite d’être corrigé, pense Mackey.

Ce qu’on retient de la maison Jacquet, c’est d’abord que Montcalm y serait mort, ce qui s’est révélé complètement faux, et ensuite qu’elle a appartenu à Philippe-Aubert-de-Gaspé, ce qui n’a duré qu’un temps , constate-t-il. Tout le monde semble avoir oublié que des barbiers noirs talentueux y ont tenu commerce pendant 50 ans. C’est sûr que ça mérite d’être rappelé , conclut-il.