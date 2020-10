Le meurtre de France Lachapelle, dans la nuit du 22 octobre 1980, demeure l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire judiciaire de Québec. La jeune femme de 22 ans a été sauvagement agressée avant que le feu ne soit mis à la scène du crime. Quarante ans plus tard, l’auteur Jacques Côté y consacre un livre percutant : Autopsie d’un crime imparfait.

Un texte de Catherine Lachaussée

Jacques Côté n’avait pas gardé un souvenir précis de ce meurtre, même s’il vivait à Québec au moment des faits. C’est un ami qui lui a rappelé l’histoire, en avril 2019. Au moment du crime, il était musicien dans le milieu du théâtre, et France faisait partie des comédiens de sa troupe. Ils étaient en répétition pour un spectacle qui devait être présenté au Théâtre de La Bordée quand elle a été assassinée.

La mise en scène était assurée par un jeune homme prometteur, tout juste sorti du conservatoire : Robert Lepage. Lui et France étaient proches. Ils se connaissaient depuis l’école secondaire, et ils étaient restés amis.

Le 540, rue de la Tourelle, où résidait France Lachapelle en 1980. Photo : Photo prêtée par l'auteur Jacques Côté

Le soir du 22 octobre, ils étaient allés voir une pièce de théâtre ensemble, puis il l’avait raccompagnée chez elle, au 540, rue de la Tourelle, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Lepage est sans doute le dernier à l’avoir vue vivante , précise Côté.

Une troupe sous tension

Dans les heures qui suivent le meurtre, c’est vers le cercle de comédiens proches de France Lachapelle que se dirige d’abord la police. Plusieurs d'entre eux sont interrogés, alors qu'ils sont encore sous le choc. Témoins clés ou suspects? Leur rôle dans l’enquête ne semble pas clair.

Robert Lepage et deux autres membres de la troupe ont été soumis au test du polygraphe par les enquêteurs. Le metteur en scène en garde un souvenir amer. Se retrouver au coeur de l’enquête ajoutait à la douleur et au stress d’avoir perdu une amie.

France Lachapelle amorçait une carrière prometteuse de comédienne au moment du drame. Photo : Photo prêtée par l'auteur Jacques Côté

Alors que les premières heures d’une enquête sont cruciales, la piste se veut fausse. Même si la police n’avait pas le choix de s’intéresser au petit cercle de comédiens autour de France, ç'a probablement considérablement ralenti les choses , pense Côté.

Une ville aux abois

L’écrivaine Chrystine Brouillet se souvient précisément des jours qui ont suivi le drame. Elle avait 20 ans à l’époque. Étudiante à l’Université Laval, elle travaillait comme serveuse au Temporel, un café du Vieux-Québec :

Ce qui frappait tout le monde, c’est que ça s’était passé tout près. Ça montrait que ce genre de meurtre pouvait survenir non seulement dans une grande ville comme New York ou Paris, mais aussi à Québec. Chrystine Brouillet, auteure

Chrystine Brouillet venait de passer tout l’été dans un petit appartement de la rue Saint-Olivier, à deux pas de l’endroit où France Lachapelle avait été tuée. Juste d’y penser, ça mettait ma mère dans tous ses états , se souvient-elle.

Les journaux du temps rendent bien compte du climat de peur et de paranoïa qui régnait alors. Entre 1976 et 1980, 10 femmes ont été assassinées à Québec, et le meurtre de France Lachapelle s’ajoute aux meurtres non résolus , rappelle Jacques Côté.

Dans les semaines qui suivent, un voyeur fait l’objet de plusieurs signalements. Certaines femmes rapportent avoir été agressées. D’autres, paniquées, disent avoir vu un homme les épier à leur fenêtre.

Les pompiers en pleine action, côte Sainte-Geneviève, tout près du secteur où sera assassinée France Lachapelle peu de temps après. Photo : BAnQ, Journal Le Soleil, 1980

Une vague de feux criminels semble aussi liée aux agressions. Des blocs appartements et des résidences où vivent de jeunes femmes ont été la cible d’un pyromane, qui mettait le feu à leur matelas. Les feux touchent un périmètre précis dans les quartiers Saint-Jean-Baptiste et Montcalm. Pendant des mois, les journaux parlent quotidiennement du voyeur pyromane de la haute-ville .

Certains journalistes s’étaient même lancés à sa recherche. Ils écoutaient les ondes courtes à la radio et arpentaient Saint-Jean-Baptiste dans l’espoir de le prendre sur le fait. Jacques Côté

La nuit du 24 octobre 1981, alors que l’enquête se poursuit, des centaines de femmes marchent pour revendiquer leur droit à circuler en toute sécurité dans les rues. Parties de la Place d’Armes, elles font une pause au 540, rue de la Tourelle, en mémoire de France Lachapelle.

«Reprendre la nuit» : c'est sous ce thème que des centaines de femmes marchent pour revendiquer leur droit à la sécurité dans les rues de Québec, le 24 octobre 1981. Photo : BAnQ, Journal Le Soleil, 1981

Les filles avaient raison d’avoir peur , constate Côté. À l’époque, quand il faisait nuit, les gars avaient pris l’habitude de raccompagner leurs amies à la maison. Comme Robert Lepage le soir du meurtre.

Une arrestation après des mois d’enquête

La police subit une pression énorme pour trouver le coupable. Mais les pistes semblent partir dans toutes les directions.

Des centaines de personnes sont rencontrées dans le cadre de l’enquête, dont plusieurs fabulateurs en mal de publicité, parfois aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Les pyromanes font régner la terreur à Québec au début des années 1980. Les enquêteurs en arrêteront plusieurs, sans parvenir à établir un lien avec le meurtre de France Lachapelle. Photo : BAnQ, Journal Le Soleil, 1981

En janvier 1982, l’émission Contrechamp est entièrement consacrée aux feux criminels de Québec, devenus un fléau. En introduction, l’animatrice Anne-Marie Dussault mentionne le pyromane voyeur de la haute-ville , à qui on impute au moins huit incendies. On laisse entendre qu’il pourrait avoir causé la mort d’une personne.

Plusieurs hommes sont arrêtés avant qu’on intercepte enfin, après plus de deux ans de recherches, celui qu’on pense être le meurtrier de France Lachapelle : Christian Gagnon.

Christian Gagnon encadré par les sergents-détectives de la police de Québec, en 1984 Photo : Radio-Canada

D’autres feux seront déclenchés après son arrestation, toujours dans le secteur des quartiers Montcalm et Saint-Jean-Baptiste. Mais Gagnon ne sera pas innocenté du meurtre pour autant.

Un fort impact sur plusieurs créateurs Le meurtre de France Lachapelle a eu un puissant impact sur plusieurs créateurs de la ville. En novembre 1981, le réalisateur Yves Simoneau termine le tournage d’un film directement inspiré des événements: Les yeux rouges. Son film, qui met en vedette Micheline Bernard et Marie Tifo, a été entièrement tourné à Québec. Simoneau avait d’abord offert le rôle du pyromane à Robert Lepage, encore ébranlé par toute cette histoire. Il avait jugé la demande carrément indécente , raconte Côté. L’oeuvre de Lepage aussi est marquée par le drame. Son douloureux passage au détecteur de mensonges lui inspirera la pièce de théâtre Le polygraphe, conçue avec Marie Bernard. Il en tirera aussi un film, en y mariant l’épisode de la chute du mur de Berlin. Chrystine Brouillet publie son premier roman policier peu de temps après les événements. Chère voisine raconte une histoire différente, mais on y retrouve l’ambiance trouble qui régnait dans la ville à l’époque. Je n’aurais sans doute pas songé à situer une série de meurtres à Québec sans les événements de l’automne 1980 , pense-t-elle aujourd’hui.

Des ratés judiciaires

Jugé deux fois pour le meurtre de France Lachapelle en 1984 et en 1987, Gagnon fait appel et gagne deux fois. Ses deux procès sont entachés par des erreurs de droit.

Christian Gagnon en 1984, au moment de sa comparution lors de son premier procès pour meurtre Photo : Radio-Canada

La cour d’appel juge que lors du premier procès, une preuve cruciale pour la défense a été injustement écartée, ainsi qu’un témoin important. Lors du second, le juge Jean Bienvenue est sévèrement critiqué pour ses interventions mal avisées et son manque d’impartialité envers l’accusé.

En 1992, Gagnon aurait pu réclamer un troisième procès. Il refusera, et choisira plutôt de mettre fin à tout le processus en plaidant coupable de meurtre au second degré.

En plus de s’entretenir avec les avocats de la défense, Jacques Côté a parcouru les milliers pages reconstituant chaque minute des procès. Son livre, Autopsie d’un crime imparfait, permet de les revivre en grande partie.

Gagnon était fragile mentalement, il souffrait de schizophrénie. Le deuxième procès a été particulièrement pénible pour lui. Pour moi, il s'agit de l’un des pires procès des assises criminelles canadiennes. Jacques Côté

Gagnon est mort depuis. Durant le second procès, il n’avait pas cessé de plaider son innocence. Était-il vraiment coupable?

Un dessin croqué sur le vif durant le second procès de Christian Gagnon. Le manque d'impartialité du juge mènera à son annulation par la cour d'appel. Photo : Radio-Canada

La question mérite d’être posée selon Côté, qui compte poursuivre ses recherches après le lancement de son livre, le 28 octobre. Comme l’avocate de la défense, Michelyne Saint-Laurent, il pense qu’un troisième procès aurait pu mener à un verdict différent.

Pour moi, l’idée n’est pas d’innocenter Gagnon à tout prix. Mais ce que je trouve terrible, pour l’accusé comme pour la victime, c’est qu’il est resté comme un doute après ces deux procès. J'en retiens le sentiment d’avoir assisté à un déni de justice.