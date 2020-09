Le site de l'Expo tel qu'on ne le reverra plus, en 1957, avec l'ancien Colisée et la piste de l'hippodrome. Photo : Droits réservés, Ville de Québec

Un nouvel amphithéâtre en 2015, l’installation du Grand Marché en 2019... Le maire Labeaume tente, depuis plusieurs années, de donner un nouveau souffle au site d’ExpoCité. Il poursuit en fait une longue tradition. Plusieurs maires s’y sont essayés avant lui. Sauriez-vous dire lesquels?

Un texte de Catherine Lachaussée

L’emplacement même d’ExpoCité est un défi constant pour les maires qui s'attaqueront à sa relance. Un site plutôt loin du centre-ville, difficile d’accès.

Pour comprendre pourquoi on s’est installé là, il faut remonter à la belle époque des foires agricoles. Très populaires, elles étaient devenues, à la fin du 19e siècle, de grandes expositions provinciales, des lieux de commerce et de divertissement.

Alors que Montréal et Saint-Hyacinthe se dotaient d’édifices permanents pour les organiser, Québec s’était longtemps contentée d’utiliser les plaines d'Abraham, le Manège militaire et le Quebec Skating Rink. Mais le site, trop étroit, mal adapté, ne convenait plus.

L'exposition provinciale de 1894, dans le secteur du Manège militaire, sur les plaines d'Abraham. Photo : BAnQ/Philippe Gingras

Après plusieurs années de recherche, une compagnie formée dans le but de ramener des expositions d’envergure à Québec avait fini par mettre la main sur une grande propriété fermière dans Limoilou. Une première exposition s’y tient dès 1898. Le tramway y est connecté la même année. Les autobus suivront, une fois le hockey implanté sur le site, en 1943.

Drouin : le sens des affaires (1910-1916)

Les populaires montagnes russes du «Scenic», au début du siècle. Photo : Droits réservés, Ville de Québec

Napoléon Drouin est le premier maire à s’impliquer dans une relance d’ExpoCité. L’endroit s’appelle alors le Parc de l’exposition provinciale. La compagnie qui s’en occupe a tenu plusieurs expositions déjà et son hippodrome est populaire, mais le maire ne trouve pas les foires à la hauteur.

En 1912, il décide qu’à l’avenir, ce sera à Québec de s’en charger. Il veut en faire un moteur économique pour la région. Son modèle? Toronto, qui gère depuis 1879 une imposante exposition annuelle. On crée une commission pour administrer le site et ses bâtiments. L’architecte de l’hôtel de ville, Georges-Émile Tanguay, dessine les plans du Pavillon des arts et du Palais central et on revoir l’aménagement paysager. Plusieurs des arbres plantés à l’époque sont toujours sur le site.

Samson prend le contrôle (1920-1926)

Une vue aérienne du site d'ExpoCité et quelques-uns de ses bâtiments principaux dans les années 1920, alors que les champs dominent encore. Photo : BAnQ/Fonds Ministère des terres et forêts

En 1920, au tour du maire Joseph-Octave Samson de mettre sa vision de l'avant. Pour lui, la ville doit prendre en charge non seulement les expositions annuelles, mais aussi la gestion des terrains et des édifices du site. Des manèges permanents sont installés près du Scenic, les populaires montagnes russes.

Un nouveau palais de l’Industrie vient aussi remplacer l’ancien, qui tombait en ruines. Le bâtiment inauguré en 1923 sera le plus grand lieu d’expositions commerciales à Québec, jusqu’à l’ouverture du Centre des congrès en haute-ville, en 1974. Il abrite maintenant le Grand Marché.

Lucien Borne lance et compte (1938-1953)

Un spectacle des Skating Vanities sur la patinoire du Pavillon de l'agriculture, devenu le «petit Colisée» dans les années 1940 Photo : Droits réservés, Ville de Québec

En 1942, nouveau virage avec Lucien Borne. Quand l’aréna du parc Victoria, où jouent les As, est détruit par un incendie, le maire ne fait ni une ni deux. Il lance immédiatement des travaux pour doter le Pavillon de l’agriculture d’une patinoire et y amener l’équipe.

Des spectateurs devant le petit Colisée avant qu'il ne passe au feu, en 1949. Photo : Droits réservés, Ville de Québec

La nouvelle patinoire fait monter la fréquentation en flèche et marie pour de bon le hockey à l’histoire d’ExpoCité. Quand le bâtiment, le colisée de l’époque, est détruit à son tour par un incendie, Lucien Borne fait construire un nouveau colisée encore plus impressionnant, en 1949. Sa vaste voûte de béton armé sera considérée comme une prouesse d’ingénierie.

Lamontagne et les jolies hôtesses (1965-1977)

Les hôtesses d'Expo Québec en compagnie du maire Lamontagne et de visiteur,s en 1969. Leur uniforme rappelle celui des hôtesses d'Expo 67. Photo : Droits réservés, Ville de Québec/Légaré et Kedl Ltée.

En 1965, Gilles Lamontagne se donne cinq ans pour donner un coup de jeune au site et à ses activités, après les avoir qualifiés de disgrâce pour cause d’insalubrité et de prix exorbitants. Expo 67 et son exposition internationale servent de modèle. On parle désormais d’Expo Québec et l’événement a aussi ses hôtesses, habillées de la même façon qu’à Montréal!

Plusieurs bâtiments sont rénovés. On veut entrer dans la modernité, se rapprocher des gens et créer une animation permanente. Le maire bénéficie d’un coup de pouce inespéré quand les Nordiques, qui jouent alors pour l’Association mondiale du hockey (AMH), élisent domicile au Colisée, fournissant une intéressante source de revenus.

L’Allier : les foires pour se consoler du départ des Nordiques (1989-2005)

Le maire L'Allier souriant lors de l'inauguration d'une sculpture à l'entrée du site, en 1997 Photo : Droits réservés, Ville de Québec

Quand Jean-Paul L’Allier s’attelle à son tour au dossier, dans les années 1990, Expo Québec était en décrépitude et l’achalandage baissait sans cesse , se souvient René Proulx, directeur des lieux de 1995 à 2000. En 1997, on mise sur un nouveau Centre de foires pour changer la dynamique des lieux et les animer à l’année.

Le Centre de foires et le nouveau carrefour agro-alimentaire connaîtront un énorme succès. Expo Québec devient ExpoCité, et le logo, un drôle d’éléphant rose, est modernisé. Mais le vide laissé par le départ des Nordiques, en 1995, aura drainé beaucoup d’énergie à la Ville, forcée de trouver un nouveau locataire au Colisée.

Du pain et des jeux avec Labeaume (2007-)

Des jeux d'eau à la place Jean-Béliveau Photo : Radio-Canada/Marie Maude Pontbriand

Trente ans plus tard, l’administration Labeaume ambitionne de refaire du site un pôle d’attraction pour toute la ville. On a mis fin aux grandes foires agricoles des débuts et misé sur la construction d’un amphithéâtre tout neuf, d’une place publique, du Grand Marché et de jeux pour enfants. Mais les réticences de la LNH, dont on espérait le retour, et les difficultés de la relance, trop lente aux yeux de plusieurs promoteurs, montrent qu’ExpoCité demeure, après plus de 100 ans, un chantier aussi exigeant qu’imprévisible pour les maires de cette ville.

Sources: L'historien Jean-Marie Lebel

L'expo, plaisirs et découvertes à Québec (Les publications du Québec)

René Proulx, directeur-général d' ExpoCité de 1995 à 2000

La ville de Québec et son équipe d'archives

BAnQ