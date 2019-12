À quel moment la nouvelle décennie commence-t-elle? En janvier 2020? Ou en janvier 2021?

Un texte de Catherine Lachaussée

Ce n'est certainement pas la première fois que nous sommes confrontés à cette question, et le sujet est souvent source de débats.

D’abord la réponse : la décennie actuelle s’est entamée en 2011. Le décompte de 10 nous mène au 31 décembre 2020. La prochaine décennie débutera officiellement le 1er janvier 2021.

L’explication remonte à loin. L’idée de définir les ères en partant de la naissance du Christ, fixée à l’an 1 du calendrier, apparaît au 6e siècle en Occident. On se réfère alors au calendrier julien, créé du temps de Jules César.

L’idée de compter à partir du zéro n’est pas dans l’air du temps. Elle sera importée du monde arabe des siècles plus tard.

Quand le calendrier grégorien est mis au point au 16e siècle, pour corriger le retard de 10 jours pris au fil du temps par le calendrier julien, il perpétue l’idée de partir de l’an 1, comme du temps des Romains.

Une erreur répandue

L’erreur d’associer le 0 et le début des décennies est répandue.

Même le président français Valéry Giscard d’Estaing avait été corrigé publiquement lorsqu'il avait déclaré que la première année de la décennie, l’année 1980, serait difficile .

Le journal Le Monde en avait profité pour rappeler que la décennie ne commencerait officiellement qu'en 1981.

Il y avait eu le même débat en 2000, rappelle l’historien Jean-François Caron. On a tous fêté la fin du millénaire en 1999, alors qu’on n’est entré dans le nouveau qu’en 2001!

L'arrivée de 2020 permet de se souvenir des étapes importantes de nos vies au cours des dix dernières années. Photo : iStock

Mais dans la vie de tous les jours, rien n’empêche de prendre le point de départ qu’on veut pour se référer à une période de temps.

On peut ainsi très bien parler des années 1980 comme d’une période couvrant 10 ans, et répéter l’exercice pour toutes les décennies.

C’est d’ailleurs la pratique la plus courante dans les livres d’histoire.

D’après moi, on s’est toujours mêlés, pense Jean-François Caron. C'est sans doute dû au fait qu’un changement de dizaine envoie un signal fort, et que partir du zéro pour compter est devenu intuitif. Sauf que l’an zéro, ça n’existe pas au calendrier. Tout démarre à l’an 1, et c’est sans doute ce qui contribue à brouiller les cartes.

De quoi faire parler les amis et les familles lors des festivités du Nouvel An.