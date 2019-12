Le Soleil existe depuis plus de 100 ans. Voici des unes qui ont marqué son histoire et celle de Québec. Photo : Radio-Canada

Voici une sélection de dix unes marquantes du journal Le Soleil.

Un texte de Catherine Lachaussée

Le Soleil est né des cendres d’un autre quotidien, L’Électeur. À contre-courant des publications conservatrices de l’époque, ce journal fondé en 1880 par le politicien libéral Wilfrid Laurier déplaît souverainement à l’Église à cause de ses idées progressistes.

Le lundi 28 décembre 1896 Photo : Le Soleil

Le dimanche 27 décembre 1896, de Rimouski à Trois-Rivières, les curés lancent une mise en garde à leurs paroissiens : quiconque imprime, distribue ou lit L’Électeur commet désormais une faute grave.

Le lectorat étant essentiellement catholique, la mise à mort du journal est sans équivoque. Mais après une nuit mouvementée, les éditeurs décident de déjouer l’interdiction de l’Église en changeant simplement le nom du journal.

Le Soleil paraît dès le matin du 28 décembre 1896. Les éditeurs feront la transition sans perdre une seule journée de publication.

Wilfrid Laurier devient cette année-là le premier francophone à occuper le poste de premier ministre canadien. Son journal s’affichera comme organe du parti libéral jusqu’en 1913.

Une travée du pont qui s'écroule

Le lundi 11 septembre 1916 Photo : Le Soleil

En 1916, le photographe du Soleil est aux premières loges pour assister à l’installation de la travée centrale du pont de Québec. Des milliers de curieux sont venus profiter du spectacle.

L’événement vire à la catastrophe quand la travée centrale s’effondre, faisant 13 victimes. Le destin avait déjà frappé une première fois en 1903, quand des dizaines d'ouvriers avaient perdu la vie dans l'effondrement de la structure du pont.

On remarque qu'à cette époque, le travail du journaliste et du photographe - décrit comme l’artiste du Soleil - est anonyme. La tradition de signer photos et articles s’imposera des décennies plus tard.

La conférence de Québec

Le mardi 12 septembre 1944 Photo : Le Soleil

La rencontre à Québec de Churchill, Roosevelt et Mackenzie King en 1943 met la ville en émoi. Considérée comme un tournant durant la Deuxième Guerre mondiale, cette rencontre permet d’établir les bases du débarquement de Normandie et d’une offensive contre Mussolini.

La photo des dirigeants et de leurs épouses, en milieu de page, occuperait sans doute beaucoup plus d'espace à la une d'un quotidien d'aujourd'hui. Même si Le Soleil publie ses premières photos dès l'été 1898, il faudra du temps avant qu’elles ne dominent en première page.

Le samedi de la matraque

Le lundi 12 octobre 1964 Photo : Le Soleil

En pleine montée du nationalisme, la visite de la reine Élisabeth II à Québec provoque une émeute historique en 1964.

C’est à un jeune éditeur du Soleil qu’on doit la formule du samedi de la matraque . Le reportage exclusif rapportant les instructions données aux policiers avant l’émeute vaudra un blâme aux journalistes, qu’on accuse de faire le jeu des séparatistes et de discréditer les forces de l’ordre.

Menacé de censure par la direction, le syndicat réplique par une mise en demeure qui mènera à plusieurs changements à la tête du journal.

D'un propriétaire à l'autre Au fil des ans, Le Soleil a changé de main une dizaine de fois, dans un contexte qui peut parfois rappeler celui d'aujourd'hui. À deux reprises, en 1973 et en 1987, le premier ministre Robert Bourassa a empêché sa vente à Power Corporation, brandissant même la menace d'une loi spéciale pour éviter une trop grande concentration de la presse. Près d'un demi-siècle plus tard, c'est l'un des motifs invoqués par le gouvernement Legault pour justifier sa décision d'encadrer la vente des journaux de Capitales Médias. En 1973, quelques journalistes avaient aussi envisagé de former une coopérative pour racheter Le Soleil. Mais l'idée n'était pas allée très loin, alors qu'en 2019, cette option a reçu l'adhésion de la majorité des employés. Power Corporation réussira finalement à acheter le Soleil en 2000, à sa troisième tentative. Le groupe Hollinger de Conrad Black en était propriétaire depuis 1987.

La visite du pape

Le lundi 10 septembre 1984 Photo : Le Soleil

Lors de sa venue à Québec, le 9 septembre 1984, le pape Jean-Paul II reçoit un accueil digne d'une superstar.

Athlétique, photogénique, il galvanise les foules, à commencer par les 300 000 personnes présentes à une messe célébrée sur le campus de l’Université Laval.

Le Soleil aura soigneusement préparé sa couverture pour suivre le pape de ville en ville, au long d’une tournée éreintante. Ce sera la première et dernière visite d’un pape au pays.

Le départ des Nordiques

Le vendredi 26 mai 1995 Photo : Le Soleil

La vente des Nordiques, en mai 1995, est présentée comme un deuil douloureux. Québec n’a plus les moyens de son rêve , décrète Le Soleil, le vendredi 26 mai, après une semaine d’agitation et de rumeurs.

Quelques mois plus tard, la capitale verra un autre de ses rêves sportifs se briser : celui d’organiser les Jeux olympiques d’hiver en 2002. Mais si le rêve olympique semble maintenant oublié, celui du retour d'une équipe de hockey à Québec a été ravivé ces dernières années par la construction du Centre Vidéotron.

La tragédie des éboulements

Le mardi 14 octobre 1997 Photo : Le Soleil

Le 13 octobre 1997, 43 personnes perdent la vie lorsque leur autocar s’écrase dans un ravin, au bas de la côte des Éboulements dans Charlevoix. Le bilan s'alourdira à 44 morts par la suite. Les passagers étaient tous membres du club de l’âge d’or de Saint-Bernard, un petit village de Beauce.

Le Soleil recevra le grand prix du Concours canadien du journalisme pour l’ensemble de sa couverture de la tragédie, la plus meurtrière de l’histoire routière du pays à ce jour.

Le Sommet des Amériques

Le samedi 21 avril 2001 Photo : Le Soleil

En 2001, le Sommet des Amériques passe à l’histoire pour la violence des affrontements entre policiers et manifestants dans une ville assiégée et enfumée par les gaz.

Les discussions économiques des leaders qui s’y étaient donné rendez-vous passent totalement sous le radar.

À la une, photos, articles, analyse et caricature témoignent de l'ampleur de l'événement et de ses nombreux dérapages, qui se poursuivront sur plusieurs jours.

Les fêtes du 400e de Québec

Le dimanche 20 juillet 2008 Photo : Le Soleil

Grâce au coup de barre donné in extremis par un nouveau directeur, les célébrations du 400e de Québec connaissent un succès retentissant en 2008. Pour le Festival d’été, ce sera aussi l’occasion de passer dans les ligues majeures en attirant des vedettes de calibre mondial, comme Paul McCartney, croqué par le photographe du Soleil après 10 heures d’attente.

Attentat terroriste à la grande mosquée

Le bilan de l’attentat meurtrier à la grande mosquée de Québec survenu le 29 janvier 2016 est lourd : 6 morts, plusieurs blessés graves, et de nombreuses familles brisées.

Environ 24 heures après les événements, c’est l’immense rassemblement en soutien aux victimes par une nuit glaciale qui retient l’attention. Au matin, à la une, une immense photo se déploie sur deux pages, portée par ce message de solidarité et d’espoir : Tous unis .