Le 9 septembre 1949, un DC-3 de la Canadian Pacific Airlines s’écrase à Sault-au-Cochon, faisant 23 victimes dans ce qui s'avéra être le premier attentat contre un avion civil occidental. 70 ans après les faits, des débris sont toujours visibles sur le site de l'écrasement.

Un texte de Catherine Lachaussée

Ils reposent à flanc de montagne, à 150 mètres au-dessus du niveau du fleuve Saint-Laurent. Pour y accéder, il faut parcourir en véhicule tout-terrain des dizaines de kilomètres de chemins forestiers cabossés, sur des terres privées.

La randonnée se conclut à pied, en pente raide, dans une forêt jonchée d’obstacles.

Mais l’expédition en vaut la peine. Le spectacle est saisissant : la carcasse de l’avion est toujours reconnaissable. Sur les panneaux d’aluminium, remarquablement conservés, on distingue encore le lettrage de la compagnie aérienne.

Les pièces d'aluminium ont particulièrement bien résisté au passage du temps. Photo : Radio-Canada/Catherine Lachaussée

Jacques-Alain Bourbeau, qui connaît bien le secteur, n’était pas revenu sur le terrain depuis des années. Ça n’a pas beaucoup bougé , constate-t-il, impressionné. Le guide Carol Duclos ajoute qu'à travers les années, des curieux sont partis avec des pièces de l'avion. Mais, il en reste un bon cinquième , dit-il.

Devant toute cette tôle tordue, on peut encore ressentir l’ampleur de la tragédie.

Pourtant, rien ne laissait présager une journée différente des autres en ce matin de septembre de 1949, quand l'avion assurant la liaison Montréal-Baie-Comeau avait quitté Montréal. Comment imaginer qu’avant 11 h, après une escale à Québec, des 4 membres d’équipage et des 19 passagers à bord, plus personne ne serait en vie?

Comme un énorme coup de tonnerre dans le ciel

L’avion a presque atteint Charlevoix, à 65 kilomètres de Québec, quand une explosion semblable à un coup de tonnerre fait lever la tête au pêcheur Patrick Simard, l’un des témoins du drame. Il décrit à un journaliste du Soleil un grand panache de fumée blanche, et une secousse, comme si l’avion avait reçu un coup . Puis l’avion perd de l’altitude et disparaît dans la montagne avant une seconde explosion, plus étouffée.

La rumeur selon laquelle un écrasement d’avion serait survenu entre Québec et Baie-Comeau se met à circuler dans l’heure qui suit.

Les premiers soupçons

L’appareil s’est écrasé dans une forêt dense, difficile d’accès. Tous les gens parvenus sur les lieux décrivent une scène insoutenable. Le nez de l’avion, profondément enfoncé dans le sol, témoigne de la violence de l’impact. Les débris et les corps sont étalés sur un large périmètre. Parmi eux, ceux d’une mère et de ses trois jeunes enfants.

La Canadian Pacific Airlines ne veut pas croire à la thèse de l’accident. Le pilote, médaillé à la guerre, avait des états de service exemplaires et le DC-3, une réputation d’extrême fiabilité.

​Une photo prise lors de l’enquête, en 1949. Photo : Bibliothèque et archives nationales du Québec

C’est le soir, à la lueur des flambeaux, que les enquêteurs de la compagnie découvrent la scène macabre. Les hélices tordues montrent que les moteurs ont fonctionné jusqu’à la toute dernière seconde. Les témoins disent tous avoir entendu une explosion avant l’écrasement. On soupçonne vite que le drame a été provoqué par quelque chose qui n’avait rien à faire à bord de l’avion.

Pendant ce temps, l’affaire a déjà pris une dimension internationale et fait la manchette dans les journaux du monde entier, trouvant un large écho à New York. Des hommes d’affaires influents prenaient place à bord, dont le président de la Kennecott Copper, une importante compagnie minière.

D’abord persuadé que la compagnie aérienne cherche à éviter de coûteuses poursuites, le premier ministre de l’époque, Maurice Duplessis, accepte finalement de déclencher une enquête menée conjointement par la Gendarmerie royale du Canada, la police de Québec et la Sûreté provinciale.

À la recherche d’une femme au mystérieux colis

Une des clés de l’affaire se trouve dans la soute à bagages. Les marques sur les débris laissent supposer que l’explosion est survenue à l’avant gauche de l’appareil, où ont été embarqués tous les objets en provenance de Québec.

Or, en consultant la liste des expéditeurs et des destinataires des colis à l'aéroport, les enquêteurs se rendent compte que pour l’un d’entre eux, quelqu’un a donné deux fausses adresses.

Qui a bien pu apporter ce colis à l’aéroport?

Grâce au témoignage d'un employé, on se met en quête d’une femme corpulente, habillée de noir, et arrivée en taxi. Se confiant à un journaliste du journal Le Canada, le chauffeur de taxi décrit une femme élégante, tenant soigneusement un colis portant l’inscription "fragile" . Tout le long de la course, se souvient-il, elle avait répété : Faites bien attention. Pas de vitesse!

Les policiers tiennent presque leur coupable.

Albert Guay, un bijoutier dont la femme fait partie des victimes, a attiré leur attention. Quelques mois avant l’accident, il a été arrêté en possession d’une arme à feu, en compagnie d’une jolie serveuse d’à peine 19 ans, Marie-Ange Robitaille, qui s’avère être sa maîtresse.

C’est elle qui met la police sur la piste de la femme au colis; la description correspond à Marguerite Pitre, qui leur louait l’appartement abritant leurs amours.

​Albert Guay, sa femme Rita Morel et sa maîtresse, Marie-Ange Robitaille. Le couple Guay avait une petite fille de 4 ans au moment du drame. Photo : Bibliothèque et archives nationales du Québec

À cinq minutes du crime parfait

Prêt à tout pour épouser Marie-Ange, Guay avait décidé de faire sauter l’avion dans lequel sa femme prenait place, prétextant avoir besoin d’elle pour aller récupérer des bijoux. Il s’était aussi inscrit comme bénéficiaire d’une police d’assurance vie de 10 000 $ en achetant le billet.

Persuasif, il avait réussi à convaincre Généreux Ruest, un horloger qu’il connaissait, de fabriquer la bombe pour lui.

Quant à Marguerite, la sœur de Ruest, elle avait accepté d’acheter de la dynamite et d’aller porter un colis pour Guay à l’aéroport, en échange de l’annulation d’une dette de 600 $.

Le moment précis de la détonation avait été soigneusement calculé pour que l’avion explose au-dessus du fleuve, emportant toutes les preuves au fond de l’eau. Mais un retard de cinq minutes pris à l’aéroport de Québec priva sans doute Guay du meurtre parfait en faisant exploser l’avion au-dessus de la terre ferme.

Une histoire digne d’un roman Embauché par le magazine Time pour suivre l’affaire, l’écrivain Roger Lemelin y trouva la trame de l’un de ses romans. Le crime d’Ovide Plouffe est librement inspiré de l’affaire. Le romancier avait été le voisin d’Albert Guay, qu’il décrivait comme un homme d’une grande politesse, toujours tiré à quatre épingles. Après un accident, Roger Lemelin avait même croisé le chemin de Généreux Ruest à l’hôpital : un horloger qui parlait peu et sec , handicapé par une tuberculose de la hanche, et qui réparait à cœur de jour les montres sales que lui apportait sa sœur. Le crime d’Ovide Plouffe fut adapté au cinéma par Denys Arcand en 1984.

La presse s'invite dans l'enquête

Agitée par les rumeurs, Québec, petite ville tricotée serrée , est profondément marquée par cette histoire qui mêle intrigue policière et judiciaire autour d’un drame sensationnel.

Des journalistes n’hésitent pas à publier des photos prises sur la scène à Sault-au-Cochon avant l’arrivée des policiers ou à se sauver avec une photo d'Albert Guay pendant son procès, malgré une interdiction formelle du juge en chef.

En publiant l’histoire de la mystérieuse femme venue porter un colis en taxi avant qu’elle n’ait été identifiée, Edmond Chassé, journaliste pour Le Canada, fait même craindre aux policiers que l'enquête ne déraille.

​Les trois accusés demeuraient dans le même quartier de Saint-Roch, à Québec. Le secteur où vivait Marguerie Pitre (photo) a été rasé depuis pour faire place aux bretelles de l’autoroute Dufferin. Photo : BAnQ/Getty Images

Mais son scoop joue un rôle important. Guay se sert de l’article pour pousser Marguerite Pitre au suicide, en essayant de lui faire endosser seule la culpabilité du crime. Considérée comme un crime à l’époque, cette tentative de suicide donne aux policiers l’occasion d’arrêter la dame, et son interrogatoire permet d’incriminer Guay à son tour.

Jugés séparément, Guay, Ruest et Pitre seront tous les trois pendus au terme de leur procès. Marguerite Pitre a toujours clamé son innocence, affirmant qu'elle était persuadée de transporter une statue religieuse. Elle fut la dernière femme exécutée au Canada.

Plusieurs journaux de l'époque, comme Le Soleil, Le Canada et La Presse ont été utilisées pour cet article. Plusieurs livres également, comme L'heure du détective, par Jürgen Thorwald, et Causes célèbres du Québec, de Dollard Dansereau.

Une enquête scientifique exemplaire

L’enquête doit beaucoup à la preuve amassée par les experts du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal. Bernard Péclet et Franchère Pépin démontrent que l’avion s’était bel et bien écrasé après l’explosion d’une bombe composée de dynamite, d’une pile et d’une minuterie d’horlogerie.

Ces éléments permettent d’incriminer Généreux Ruest en prouvant qu’il avait manipulé la même sorte de dynamite dans son atelier. Leur travail sur le terrain comme en laboratoire demeure un modèle du genre, rappelle la toxicologue judiciaire Carole Péclet, dont le père, le chimiste Bernard Péclet, n’avait que 26 ans à l’époque.

Le spectrographe du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale qui a permis d’analyser la composition de la bombe est conservé au Musée de la civilisation. Photo : Musée de la civilisation de Québec

Conservés lors des procès dans une voûte du palais de justice de Québec, les débris présentés en preuve furent finalement envoyés aux usines Angus de Montréal pour y être fondus ou jetés au rebut.

Leur disparition rend d’autant plus précieux les vestiges demeurés sur le site, témoins silencieux d’une terrible tragédie aérienne, et de l’une des histoires judiciaires les plus marquantes du pays.

Avec la collaboration de BAnQ, Guilaume Morin et Olivia Laperrière-Roy