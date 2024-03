Ferrari devant Aston Martin à Bahreïn avant la qualification

Ferrari et Aston Martin ont animé la dernière séance d'essais libres à Bahreïn, vendredi. Carlos Sainz fils a devancé Fernando Alonso de 14 centièmes de seconde.

Sainz fils a enregistré un chrono imbattable de 1 min 30 s 824/1000 dans des conditions encore fraîches, le vent du désert soufflant encore par bourrasques.

Le pilote de Ferrari, dans sa SF24 munie de pneus tendres, a devancé de 14 centièmes son compatriote Fernando Alonso (+0,141 s) au terme de la dernière séance de travail de 60 minutes.

Max Verstappen a fini la séance avec le 3e chrono, à 2 dixièmes de seconde du temps de référence (+0,238 s). Il a été légèrement plus rapide que Charles Leclerc (1:31,094), qui a toutefois dû avorter un tour rapide en pneus tendres après un écart de conduite.

Le top 5 n'est séparé que de 3 dixièmes de seconde, et cinq équipes se classent dans le top 6. C'est de bon augure pour le spectacle à venir dans la séance de qualification qui commence à 10 h (HNE).

Lance Stroll s'est encore invité dans le top 10, au 10e rang, juste devant Daniel Ricciardo (Racing Bulls), qui avait été le plus rapide de la première séance, et Lewis Hamilton, 12e dans la Mercedes-Benz W15, qui avait été le plus rapide de la deuxième.

Pendant la séance, on a pu voir le directeur de l'équipe Red Bull Christian Horner sortir d'une rencontre avec le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Plus de détails à venir.