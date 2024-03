Jocelyn Thibault a remis sa démission à titre de directeur général de Hockey Québec, jeudi, causant une onde de choc dans le milieu du sport québécois. Un peu plus de deux ans après son embauche, l'homme de 49 ans a expliqué sa décision par un fort sentiment d'impuissance à opérer de réels changements.

Changer les mentalités du hockey mineur au Québec, c'est difficile. On a fait bouger l'aiguille, mais il reste un petit bout à faire et j'étais rendu à faire une belle passe sur la palette d'une autre personne , a expliqué Jocelyn Thibault au micro de Radio-Canada Sports.

L'ancien gardien de but de la LNH était entré en poste à l'automne 2021, alors que la fédération était dans la tourmente, notamment aux prises avec de gros problèmes de gouvernance qui semblent persister à ce jour.

Le commissaire de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec, Mario Cecchini, fait partie de ceux qui se sont dits surpris par l'annonce.

C’est un grand professionnel et un homme passionné. Surtout, c’est une vraie bonne personne et avec qui on peut aborder tous les sujets intelligemment. Je lui souhaite que du succès, et souhaitons autant d’ouverture et de vision pour que la suite des choses soit positive , a écrit Cecchini sur son compte X.

La classe politique a également réagi à ce changement à la tête de Hockey Québec, à commencer par la ministre responsable du Sport, Isabelle Charest.

Je tiens à remercier très sincèrement Jocelyn Thibault pour son engagement et son dévouement comme directeur général de Hockey Québec. Nous poursuivrons le travail entamé avec toute l'équipe , a-t-elle déclaré sur ses médias sociaux.

Nous perdons un grand qui était au service de notre jeunesse. Repose-toi bien [Jocelyn Thibault]. Il faut maintenant mettre de l’ordre dans la cabane comme dirait l’autre! On ne peut pas perdre des passionnés de la sorte , a pour sa part déploré Enrico Ciccone, le député de Marquette en ancien joueur de la LNH.

Même son de cloche du côté du directeur général de la Ligue de développement de hockey M18 AAA du Québec, Yanick Gagné, visiblement déçu de ce changement de gouvernance.

Le hockey québécois perd un excellent homme de hockey. J’ai mal à mon sport ce soir, encore la même rengaine. Il était dévoué et il était surtout là pour les bonnes raisons. Il y a des gens qui doivent se regarder dans le miroir , a-t-il affirmé sur son compte X.

Avec les informations de Jean-François Poirier