Marina Stakusic s’arrête au deuxième tour à San Diego

Le parcours de la Canadienne Marina Stakusic au tournoi de San Diego a pris fin au deuxième tour, jeudi, après qu'elle eut subi un revers en trois manches contre la Croate Donna Vekic.

L'Ontarienne de 19 ans, issue des qualifications et 283e raquette mondiale, a baissé pavillon 4-6, 6-3 et 3-6 devant Vekic, classée 7e tête de série en Californie et 28e de la WTA, au terme de 2 h 2 min de jeu sur le court.

Stakusic disputait à San Diego un tout premier tournoi de catégorie WTA 500.

Elle a montré de belles choses contre Vekic, enregistrant six as dans la défaite. Elle s'est même donné un bris d'avance au début du dernier tiers.

La Croate s'est cependant avérée un test trop difficile pour la jeune Canadienne. La vétérane de 27 ans n'a plus fait face à la moindre balle de bris par la suite, tout en brisant Stakusic à deux occasions pour filer vers la victoire.

Avant de s'incliner devant Vekic, la représentante de l'unifolié avait gagné deux matchs de qualification et vaincu la Russe Marina Melnikova, au premier tour, en trois manches de 6-4, 5-7 et 6-1.

Stakusic a fait écarquiller bien des yeux en novembre dernier lorsqu'elle a aidé le Canada à remporter la Coupe Billie-Jean-King pour la première fois de son histoire.