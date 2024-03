Alysha Newman a amélioré son record canadien il y a une semaine lorsqu'elle a franchi 4,83 m au saut à la perche à Rouen, en France. L'Ontarienne de 29 ans souhaite de nouveau améliorer cette marque aux mondiaux d'athlétisme en salle, à Glasgow, en Écosse.

J'y pense constamment. Je veux améliorer la marque canadienne, et je veux essayer cette perche, a déclaré Newman. Je veux sauter de nouveau avec cette perche, car je sais qu'elle va me propulser à la hauteur dont j'ai besoin. Nous avons trouvé cette perche qui va m'aider entre 4,80 et 4,90 m.

C'est excitant, car ce sont ces hauteurs qui gagnent des médailles olympiques. Mais il faut tout de même que ce soit exécuté.

Ces mondiaux seront disputés de vendredi à dimanche. La finale du saut à la perche féminin aura lieu samedi. Newman voit ces Championnats du monde comme une belle occasion de se frotter aux meilleures sur la scène internationale.

C'est une compétition de haut niveau et une excellente préparation en vue des Olympiques, a-t-elle affirmé. Les 12 meilleures qui se feront face à ces mondiaux, vous les reverrez aux Jeux. Si vous pouvez monter sur le podium ce week-end, vous savez que vous êtes en très bonne posture. Mais les Jeux sont dans cinq mois. Bien des choses peuvent se produire d'ici là.

Newman a été très active en ce début d'année, prenant part à 11 épreuves depuis janvier. Elle a démontré une progression constante, réussissant déjà quatre sauts de plus de 4,70 m, dont son récent record national. Elle n'avait accompli que quatre sauts de cette hauteur en 2023.

La constance est le nerf de la guerre pour Newman, qui utilise de nouvelles perches.

Avant de penser à une médaille d'or olympique ou une médaille olympique, vous devez trouver la façon d'être constante, et ensuite, trouver une manière de constamment sauter plus haut que les autres filles. Je crois que la plupart de mes erreurs dans le passé étaient dues au fait que je pensais que parce que j'avais atteint une hauteur une fois, j'allais le refaire sur commande.

Mais je ne suis pas une superhéroïne, je suis humaine, a-t-elle poursuivi. Vous devez être en mesure de sauter plusieurs fois 4,85 m lors d'une mauvaise journée pour franchir 4,95 ou 5,00 m dans une bonne journée.

Newman a rebondi en 2023 après de nombreuses saisons minées par les blessures et la pandémie. Elle est toutefois arrivée à court aux mondiaux, en août dernier, où elle a raté la finale du saut à la perche.

Alysha était en bonne forme, a indiqué son entraîneur Zdenek Krykorka. Elle a abîmé sa perche sur l'un des sauts, et nous avons un peu paniqué pour en trouver une autre. Beaucoup de choses sont arrivées en même temps. Malheureusement, c'était à la compétition la plus importante de l'année.

Il croit cependant qu'elle surprendra bien des gens en 2024.

Elle a commencé l'année de brillante façon et ne cesse de s'améliorer, a dit Krykorka. Je crois que ça ne s'arrêtera pas maintenant [...] Je crois qu'elle est prête à causer la surprise.

Un doute s'est installé depuis qu'elle a établi la marque nationale pour une première fois, en 2019. La fédération nationale l'a même questionné au sujet de son avenir.

Athlétisme Canada m'a demandé si je ne devrais pas me retirer à la fin de 2022. Ils m'ont envoyée voir notre psychologue sportif [Dre Penny Werthner] et ils ont tenté d'avoir cette conversation avec moi [...] C'était fâchant, car c'est mon organisation. J'aurais pensé qu'ils auraient été de mon côté.

Elle admet avoir connu des années difficiles de 2020 à 2023, mais assure être retombée en amour avec son sport.