Auston Matthews a marqué son 53e but de la saison, Matthew Knies a ajouté un filet et une aide et les Maple Leafs de Toronto l'ont emporté 4-2 jeudi contre les Coyotes de l'Arizona, qui ont subi une 14e défaite de suite.

Tyler Bertuzzi a également touché la cible pour les locaux. Joseph Woll a effectué 30 arrêts à son retour au jeu après une longue absence due à une blessure.

William Nylander a pour sa part récolté trois points, faisant bouger les cordages dans une cage déserte.

Alex Kerfoot et Logan Cooley ont répliqué pour les Coyotes, qui montrent une fiche de 0-12-2 depuis leur dernière victoire obtenue le 22 janvier. Connor Ingram a bloqué 22 rondelles.

Les Coyotes n'avaient pas perdu en temps réglementaire en 12 rencontres au domicile des Maple Leafs avant ce duel, affichant un dossier de 10-0-2 au cours de cette séquence. Ils ont aussi perdu 4-2, mardi, à Montréal.

Leur dernière défaite à Toronto avant le temps supplémentaire remontait au 17 octobre 2002, soit le jour de la naissance de Matthew Knies, à Phoenix.

L'entraîneur-chef des Maple Leafs Sheldon Keefe a remporté un 200e match dans la Ligue nationale de hockey.