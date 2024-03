Le Canadien rend les armes en tirs de barrage en Floride

Le Canadien a commencé son voyage de quatre matchs loin de Montréal avec une défaite de 4-3 en tirs de barrage contre les Panthers de la Floride, jeudi, à Sunrise.

Après une prolongation spectaculaire, au cours de laquelle les deux équipes ont obtenu de bonnes occasions de marquer, Anton Lundell a servi une tasse de café à Samuel Montembeault pour confirmer la victoire des siens.

Aleksander Barkov et Cole Caufield avaient aussi marqué lors de la séance de tirs de barrage.

Les Panthers (40-16-4) sont devenus la deuxième équipe de la Ligue nationale à atteindre le plateau des 40 victoires cette saison, après les Rangers de New York, et ils ont battu le Canadien (23-28-9) pour une troisième fois en trois duels en 2023-2024.

3:05 Le Canadien s'est incliné en tirs de barrage contre les Panthers, qui ont égalisé en fin de 3e période grâce à un autre but de Sam Reinhart en infériorité numérique. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Les capitaines se sont mis en évidence lors de cet affrontement, alors que Barkov et Nick Suzuki ont tous deux amassé un but et deux mentions d'assistance.

Sam Reinhart a touché la cible en avantage numérique et en désavantage numérique pour les Floridiens, qui occupent le 1er rang de la Division atlantique. Anthony Stolarz a bloqué 28 rondelles.

Alex Newhook et Juraj Slafkovsky ont également trouvé le fond du filet pour le Tricolore, qui n'a pas gagné à Sunrise depuis le 28 décembre 2018. Samuel Montembeault a conclu le match avec 32 arrêts.

Le Bleu-blanc-rouge reprendra l'action samedi lorsqu'il terminera son passage en Floride en se mesurant au Lightning de Tampa Bay.

Plus serré que prévu

Les Panthers ont amorcé la rencontre avec aplomb et ont appliqué beaucoup de pression sur leurs adversaires dès les premières minutes de jeu. Montembeault a notamment dû se signaler sur un bon tir de Sam Bennett, à la suite d'un revirement de David Savard.

À l'autre bout de la patinoire, Stolarz a fermé la porte à Suzuki avant de préparer le premier but des locaux.

Le gardien des Panthers a effectué un dégagement le long de la bande, la rondelle a été déviée du patin par Carter Verhaeghe, Reinhart l'a saisie au centre, puis l'a refilée à Barkov, qui a trompé la vigilance de Montembeault à l'aide d'un tir des poignets vif.

Les célébrations n'ont duré que 83 secondes. Les Panthers ont ouvert la zone neutre, et Arber Xhekaj a décoché une longue passe, d'une ligne bleue à l'autre, en direction de Suzuki. Le capitaine du Tricolore s'est amené seul devant Stolarz, et a pris sa revanche avec un tir par-dessus la mitaine.

Aidés par un avantage numérique, les Panthers ont connu un début de deuxième engagement aussi convaincant que le premier. Le Canadien a su résister, mais le rythme a été établi et il a été difficile à freiner.

Les hommes de Paul Maurice ont passé de plus en plus de temps en zone ennemie, épuisant les Montréalais. Johnathan Kovacevic a écopé d'une pénalité, qui a été écoulée, mais lorsque Savard est allé au cachot pour une deuxième fois dans le match, la défense a finalement cassé.

Placé le long de la bande à droite, Barkov a glissé le disque vers Matthew Tkachuk, près de la ligne des buts. La peste des Panthers a immédiatement repéré Reinhart dans l'enclave, qui a dégainé rapidement pour redonner les commandes aux siens.

Tranquillement, les visiteurs ont repris leurs esprits et ont cogné à la porte dans les dernières secondes.

Slafkovsky a d'abord été frustré par Stolarz, ce qui a causé une mise en jeu avec trois secondes à écouler. Suzuki a ensuite gagné la mise en jeu pour permettre au Slovaque de faire bouger les cordages tout juste avant le son de la sirène.

L'avantage numérique du Canadien a vécu des hauts et des bas au dernier tiers, menant à un but des deux équipes.

Newhook a d'abord accepté une remise de Caufield pour loger le disque par-dessus l'épaule gauche de Stolarz, mais Reinhart a joué le même tour à Montembault lorsqu'Oliver Ekman-Larsson était assis au banc des pénalités.