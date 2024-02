La LNH devrait-elle s’inspirer de la LPHF?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la LPHF trouve le moyen de faire parler d’elle. En bien. Que l’on soit d’accord ou non avec ses règlements inusités, il y a là matière à réflexion.

La plus récente mouture d’innovations a soulevé le débat sur les réseaux sociaux parmi les amateurs de hockey : la formule employée par la nouvelle ligue de hockey féminin pour décourager le sabordage (tanking, en anglais) devrait-elle être appliquée à la LNH?

Résumons. Vouloir couler volontairement au classement afin d’obtenir le meilleur choix au repêchage ne date pas d’hier. Parlez-en aux Blackhawks de Chicago, aux Oilers d’Edmonton, aux Sabres de Buffalo ou encore, aux Spurs de San Antonio dans la NBA, devenus malgré eux la référence en sabordage moderne à la fin des années 1990.

Mercredi, la LPHF a annoncé que prévaudrait le Plan Gold pour établir l’ordre de son repêchage. Ce plan stipule que les équipes commencent à accumuler des points de repêchage à partir du moment où elles sont mathématiquement éliminées. Plus une organisation en accumule, plus haut repêche-t-elle.

C’est, pour l’instant, harmonieux dans la ligue féminine, puisque seules deux équipes seront exclues du tournoi. Ce serait autrement chaotique dans le circuit Bettman avec 16 formations en vacances précoces.

Objection, votre honneur, ont dit plusieurs internautes. Est-ce que cela encouragera les équipes à se saborder plus tôt pour avoir plus de matchs pour accumuler des points de repêchage? Est-ce que la chose annihilera la date limite des échanges ou, plutôt, ce qu’il en reste? Le statu quo n’est-il pas préférable? Ou peut-être une autre méthode?

Les gardiens de la tradition peuvent respirer calmement. Gary Bettman a nié le concept même du sabordage (Nouvelle fenêtre) lors de son passage à Montréal l’an dernier. Le jour où la motion sera déposée sur la table de la réunion des gouverneurs n’est pas encore arrivé.

N’empêche, après vérifications auprès de gens hauts placés dans différentes organisations, l’on comprend que l’idée génère un certain intérêt.

J’adore le fait qu’ils pensent "outside the box" et ça pourrait être une excellente idée. Très bonne nouvelle pour les partisans.

L’idée n’est pas nouvelle. Shane Doan l’avait publiquement soutenue (Nouvelle fenêtre) en 2016.

Elle nous vient d’un certain Adam Gold, un nom prédisposé à accoler à un plan, bien plus, en tout cas, que ce pauvre monsieur Jean Bienvenue, ministre libéral dans le gouvernement de Robert Bourassa des années 1970, à qui l’on attribue à tort la taxe du même nom, alors qu’au fond, il s’agit probablement d’une expression de notaire. Sardonique rictus du destin s’il en est.

Ce cher M. Gold, disions-nous, postulant au doctorat à l’Université du Missouri, a offert cette suggestion lors de l’édition 2012 de la Sloan Sports Analytics Conference qui a lieu annuellement au Massachusetts Institute of Technology à Boston.

Gagner pour gagner , l’a-t-il simplement résumé. Depuis, l’idée en a emballé certains sans jamais générer suffisamment d’enthousiasme dans les cercles de la LNH pour être formellement débattue. Ce qui pourrait changer.

Il faut maintenant que ça génère suffisamment d’attention médiatique pour faire en sorte que la ligue et les propriétaires en discutent à la prochaine réunion des gouverneurs , a laissé tomber un dirigeant favorable au Plan Gold.

Ces autres règles intrigantes

La LPHF fait aussi les choses différemment en saison. Soudainement, cette ligue peut servir de laboratoire à la LNH au même titre que la Ligue américaine l'a souvent fait par le passé.

Elle a adopté des règlements comme la sortie de prison qui permet à une équipe en désavantage numérique de mettre fin à sa pénalité si d’aventure elle marque un but, une suggestion qui a obtenu le sceau altier de Connor McDavid lors du match des étoiles au début février.

J’aime vraiment ça. C’est un règlement cool , avait dit le capitaine des Oilers d’Edmonton.

Ou encore le système de classement à trois points où une victoire en 60 minutes vaut davantage (3 points) qu’une victoire en prolongation (2 points).

Un peu comme dans les tournois internationaux , a demandé Nick Suzuki.

Exactement.

Radio-Canada Sports a sondé des vedettes de la Ligue nationale à Toronto lors du week-end des étoiles à propos de ces différences de la LPHF (le Plan Gold n’avait pas encore été annoncé à ce moment).

Ouvrir en mode plein écran Le chanteur canadien Justin Bieber (au centre, avec le manteau rouge à pois roses) était le capitaine de l'équipe Matthews, gagnante du match des étoiles 2024 de la LNH, samedi à Toronto. Photo : usa today sports via reuters con / John E. Sokolowski

Il y a, au hockey, un grand respect des traditions et, conséquemment, une résistance au changement. D’ordinaire, le statu quo a la vie dure, mais plusieurs intervenants ont démontré de l’ouverture par rapport au système de classement.

Connor Hellebuyck, par exemple.

Revoir le système de pointage pourrait effectivement être important. Perdre en prolongation à trois contre trois, c’est un peu une farce parce que tu ne peux pas déployer ton vrai système de jeu. Et en tant que gardien… Aucun gardien n’a de bonnes statistiques en prolongation. Tu peux avoir joué un excellent match et tu perds à trois contre trois. Si on appliquait ce changement, ça aiderait , avait estimé le portier des Jets de Winnipeg.

Je trouve quand même que les points décrochés en prolongation et en tirs de barrage sont vraiment importants. J’aime bien le fait que toutes les victoires valent deux points, peu importe comment tu les obtiens. Ça crée une superbe dynamique quand tu te bats pour ces quelques points en pleine course aux séries éliminatoires. Je ne suis pas contre, mais je penche plus pour respecter la tradition , a fait valoir Robert Thomas.

Ç’a de l’allure, a laissé tomber l’entraîneur des Bruins de Boston, Jim Montgomery. Je suis le soccer et je trouve que ç’a du sens de récompenser davantage une équipe qui gagne en [60 minutes] plutôt qu’en prolongation. Mais si tu veux que les équipes restent plus près les unes des autres au classement et que tu veux plus d’équipes impliquées dans la course aux séries, le système actuel permet plus de parité.

L’argument de la parité est revenu souvent. A-t-il véritablement lieu d’être? C’est encore drôle.

Après les matchs du 28 février, en classant les équipes selon la méthode à trois points pour une victoire en 60 minutes, on y dénombre quelques changements, certes, mais somme toute mineurs, presque cosmétiques.

Dans l’association de l’Est, aucune équipe actuellement qualifiée n’en pâtirait. Les Penguins doubleraient les Capitals et se rapprocheraient un tant soit peu d’un laissez-passer éliminatoire, bien qu’ils auraient encore besoin de quatre victoires pour rattraper le Lightning. Essentiellement, ce système réorganiserait l’ordre des perdants, et donc des positions à la loterie du repêchage : les Islanders chuteraient derrière les Sabres et le Canadien derrière les Sénateurs.

Dans l’Ouest, par contre, l’Avalanche et les Stars inverseraient leur position, tout comme les Oilers et les Golden Knights. Comme ces équipes risquent fortement de croiser le fer au premier tour des séries, ç’aurait essentiellement une incidence sur l’avantage de la glace, si une telle chose existe vraiment.

Il y aurait de légers avantages pour les Flames et les Devils qui se trouveraient soudainement à deux victoires des séries plutôt qu’à trois. Mais l’on ne peut pas dire que le portrait actuel s’en trouverait complètement dérangé.

Ce sont des différences intéressantes et qui valent la peine d’être étudiées. Je ne me suis pas assez penché sur la question, mais possiblement qu’aux assises des directeurs généraux, au mois de mars, on va avoir la possibilité de discuter de ces règlements-là et de voir si ça vaudrait la peine de les appliquer à notre ligue , avait laissé entendre Julien BriseBois, DG du Lightning, croisé à l’Université de Montréal il y a deux semaines.

Derrière les portes closes, le murmure veut que la ligue et les équipes aiment bien la méthode actuelle de classement. Celle-ci a peu de chances de changer. C’est moins clair pour ce qui est du Plan Gold.

Déjà, avec un nom pareil, ça force le débat, non?