Wiens et Zsombor-Murray se qualifient pour la finale du 10 m à Montréal

Le Québécois Nathan Zsombor-Murray a dû patienter un peu plus d'une heure avant d'avoir la certitude qu'il s'était qualifié pour la finale de l'épreuve à la plateforme de 10 m à la Coupe du monde de plongeon de Montréal.

Il a finalement pris le 9e rang du tour préliminaire grâce à un score cumulatif de 411,75, à la piscine du Parc olympique, assez pour obtenir un billet pour la finale, qui sera présentée samedi.

Zsombor-Murray, de Pointe-Claire, a raté son cinquième saut et occupait le 6e échelon provisoire après que 10 des 20 plongeurs inscrits soient passés sur la plateforme.

Ça ne me donne pas beaucoup de confiance de me qualifier pour la finale, s'est inquiété Zsombor-Murray avant que le deuxième groupe s'exécute. Ce n'était pas très satisfaisant, mon cinquième plongeon était vraiment plate. Pourtant, les autres étaient corrects. Je ne suis jamais satisfait si tout n'est pas parfait.

Publicité

Finalement, seulement trois plongeurs du deuxième groupe ont devancé Zsombor-Murray, qui a pu souffler un soupir de soulagement.

Son partenaire à l'épreuve synchronisée, Rylan Wiens, de Pike Lake, en Saskatchewan, s'est aussi qualifié avec une 7e place (431,85).

Préqualifié pour les Jeux olympiques de Paris dans cette même épreuve, après sa récente performance à Doha, la situation était moins stressante pour Wiens. Quatrième après la première demi-finale, il n'a pas eu à se faire de mauvais sang. Il aurait cependant aimé mieux plonger.

Globalement, c'était une performance convenable, si on exclut le troisième plongeon, a admis l'athlète de 22 ans. Je vais devoir regarder ça à nouveau et m'ajuster à l'entraînement. Heureusement, j'ai bien réussi mes trois derniers plongeons.

Les Chinois Yang Hao (516,00) et Lian Junjie (484,40) ont survolé les préliminaires. Le Britannique Noah Williams (474,50) a pris le troisième rang.

Publicité

Zsombor-Murray avait aussi pris le neuvième rang lors des récents Championnats mondiaux aquatiques à Doha, au Qatar, plus tôt en février. Wiens avait pour sa part terminé en cinquième position.

Ils sont tous les deux restés sur leur faim, jeudi.

L'an passé en finale ici, j'avais amassé 100 points de plus que ça. Je sais que je peux faire mieux , a dit Zsombor-Murray qui avait alors fini 3e.

De son côté, Benjamin Tessier, de Blainville, s'est contenté du 17e rang avec un pointage de 377,25 à sa toute première Coupe du monde.

Au début, je n'étais pas nerveux, mais vers la fin, c'était plus dur de rester concentré et de pousser jusqu'au bout , a-t-il reconnu, visiblement déçu de sa performance.

Ware en confiance

Espérant faire oublier ses déconvenues des récents mondiaux à Doha, la Canadienne Pamela Ware s’est qualifiée pour la finale du tremplin de 3 mètres.

Ware, de Greenfield Park, a obtenu un score cumulatif de 309,50 et a fini au sixième rang du classement dominé par les Chinoises Chen Yiwen (359,40) et Chang Yani (339,60). La plongeuse âgée de 31 ans a notamment réussi un double saut périlleux et demi avant avec une vrille en position carpée à son dernier passage sur le tremplin.

Il s'agit du saut qu'elle avait complètement raté lors de l'épreuve synchronisée aux Mondiaux, il y a quelques semaines. Ware avait prévenu les journalistes qu'elle ne s'adresserait pas à eux avant la conclusion de la finale, samedi, afin de ne pas se laisser distraire.

Aimee Wilson a, pour sa part, décroché le dernier laissez-passer, grâce à un score de 279,00 qui lui a conféré la 12e place. La plongeuse de Calgary participait à la Coupe du monde de Montréal à la suite du retrait de Mia Vallée, qui a préféré se reposer après une contre-performance aux Mondiaux.

Je suis très enthousiaste de faire partie de la finale, a déclaré Wilson. C’est quelque peu inattendu parce que je n’étais pas entièrement prête pour cette compétition. J’ai appris que je venais ici il y a une semaine. C’est excitant et je suis heureuse d’être ici.

Les Chinoises Yiwen Chen (359,40) et Yani Chang (339,60) ont dominé la compétition. L'Australienne Maddison Keeney a suivi en troisième place avec un score de 338,05.

La Montréalaise Amélie-Laura Jasmin (245,10) a tout juste raté sa qualification pour la finale, terminant au 13e rang des préliminaires.

Jasmin, qui est âgée de 19 ans, en était à sa première participation à une étape de la Coupe du monde. Elle a obtenu trois notes de 4,0 pour son deuxième saut, ce qui a miné ses chances de se qualifier pour la finale.

Ce matin, j'étais vraiment plus nerveuse que d'habitude, a reconnu Jasmin. Mais quand je suis arrivée sur le tremplin pour mon premier plongeon, je me suis dit que c'est comme d'habitude, que je savais ce que j'avais à faire.

C'est sûr que de manquer un plongeon comme ça, ça vous affecte pour la suite, mais je me suis bien rattrapée pour la fin , a-t-elle ajouté.

Jasmin a reconnu que les choses ont vite déboulé pour elle au cours des derniers mois. Une troisième place aux Championnats canadiens, en décembre, lui a permis de se qualifier pour cette première Coupe du monde.

Si on m'avait dit il y a deux mois que je serais ici aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru, a-t-elle dit. C'est vraiment une surprise pour moi. Je suis contente que ça progresse aussi vite, de voir que les efforts sont payants.

Vendredi, les préliminaires des épreuves masculine au tremplin de 3 mètres et féminine à la plateforme de 10 mètres sont à l'horaire. L'événement par équipes sera aussi présenté en fin d'après-midi.

La Coupe du monde de plongeon de Montréal est présentée en direct du 29 février au 3 mars sur TOU.TV (Nouvelle fenêtre).

Avec les informations de La Presse canadienne