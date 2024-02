Kevin Blue, nouveau secrétaire général de Canada Soccer

Kevin Blue est le nouveau secrétaire général et président-directeur général de Canada Soccer. L'homme de 41 ans aura la lourde tâche de redorer le blason de l'organisme aux prises avec des problèmes de gestion depuis plusieurs années.

Jusqu'à tout récemment, M. Blue occupait le poste de directeur en chef du sport de Golf Canada, où il était entré en fonction en 2021.

Auparavant, il a également connu du succès dans le réseau du sport universitaire américain à titre de directeur des sports à l'Université de Californie à Davis (UC Davis) et de responsable des partenariats commerciaux du département athlétique de l'Université Stanford.

À l'UC Davis, l'Ontarien était d'ailleurs devenu, en 2016, le plus jeune directeur sportif d'un programme de première division de la NCAA . Sous sa gouverne, les Aggies ont obtenu d'excellents résultats, tant sur le plan sportif que sur le plan financier.

En Kevin, nous avons dans notre équipe un leader transformationnel et orienté vers les résultats qui nous aidera à nous orienter vers un avenir plus positif pour le soccer au Canada et à saisir les incroyables occasions qui s'offrent à nous , a déclaré la présidente de Canada Soccer, Charmaine Crooks, par voie de communiqué.

M. Blue entrera officiellement en poste à compter du 14 mars. Il est titulaire d'un baccalauréat en psychologie de l'Université de Stanford et d'un doctorat en psychologie du sport de l'Université du Michigan.

Rebâtir la confiance envers Canada Soccer et nous assurer que l’association soit en santé – au chapitre de la compétition, des opérations et financièrement – est essentiel pour profiter des occasions à venir au pays et sur les plus importantes scènes mondiales , a déclaré le principal intéressé dans une lettre ouverte.

Le poste de secrétaire général et président-directeur général devait d'abord être occupé par Alyson Walker, mais cette dernière a démissionné avant même d’entrer en poste, citant des raisons personnelles.

Rappelons que la semaine dernière, l'Association canadienne des joueuses de soccer, qui représente l'équipe nationale féminine, a intenté une poursuite de 40 millions de dollars contre 15 membres actuels et anciens du conseil d'administration de Canada Soccer.

C'est l'un des nombreux dossiers sur lesquels M. Blue devra se pencher pour amorcer cette nouvelle ère de gouvernance de l'organisme.