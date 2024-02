Les équipes de pointe ont été prudentes lors de leurs premiers tours de piste de la saison à Bahreïn. Max Verstappen a fini 6e de la première séance d'essais libres, Charles Leclerc 8e.

Le vent du désert soufflait par bourrasques sur le circuit de Bahreïn en ce jeudi, jour de l'ouverture officielle de la saison 2024. La température était d'à peine 20 degrés Celsius.

Une semaine après les essais présaison, les équipes reprenaient le travail en piste et n'ont pas eu la tâche facile.

Max Verstappen s'est plaint par radio, avec son langage cru, qu'il n'aimait pas le comportement de sa RB20.

Elle est "à des kilomètres" de ce que je veux, et les vitesses passent mal , a-t-il dit par radio.

Il a fait le 6e chrono en pneus mi-durs, en 1 min 33 s 238/1000, à 37 centièmes du temps de référence (+0,369 s).

Fernando Alonso a été le plus rapide de la séance des pilotes tournant en mi-durs, avec le 5e temps dans son Aston Martin AMR24 (+0,324 s). Charles Leclerc, dans la Ferrari SF24, a fini au 8e rang (+0,399 s).

Seules trois équipes ont fait tourner leurs pilotes en pneus tendres (plus performants), RB (pour Racing Bulls), McLaren et Sauber. Les autres ont plutôt travaillé en configuration de course, avec beaucoup d'essence à bord.

Ouvrir en mode plein écran Daniel Ricciardo à Bahreïn Photo : Getty Images / Rudy Carezzevoli

Daniel Ricciardo (RB) a obtenu le temps de référence de cette première séance de travail de 60 minutes, en 1:32,869. Il a devancé les deux pilotes McLaren : Lando Norris (McLaren) de 32 millièmes de seconde, et Oscar Piastri de 24 centièmes (+0,244 s).

Lance Stroll s'est contenté du 14e chrono (+0,999 s).

La voiture est super capricieuse, je la perds dans les virages nos 1 et 2, c'est affreux , a-t-il expliqué par radio.

Ouvrir en mode plein écran Lance Stroll à Bahreïn Photo : Getty Images / Mark Thompson

À noter que les équipes faisaient tourner les deux voitures, contrairement aux essais présaison durant lesquels elles n'avaient qu'une seule monoplace à leur disposition, comme le stipule le règlement. Elles doivent donc s'assurer que la deuxième voiture réagit correctement aux niveaux mécanique et aérodynamique.

La deuxième séance d'essais libres sera présentée de nuit, dans les conditions du Grand Prix de samedi. Elle commence à 10 h (HNE).

Plus de détails à venir.