Les Flames échangent Chris Tanev aux Stars

Les Stars de Dallas ont acquis les services de Chris Tanev, des Flames de Calgary, mercredi.

De leur côté, les Stars se sont départis d'un choix de deuxième tour en 2024, de l'espoir de 20 ans Artem Grushnikov et d'un choix conditionnel de troisième tour en 2026.

Les Devils du New Jersey retiennent 50 % du salaire de Tanev, tandis que les Stars leur ont offert en compensation un choix de quatrième tour en 2026. Les Devils ont quant à eux envoyé à Dallas le jeune gardien, sans contrat, Cole Brady.

Âgé de 34 ans, Tanev ajoute de la profondeur à la ligne bleue des Stars, de même qu'en infériorité numérique.

D'autres équipes dans l'Association de l'Ouest avaient effectué des mouvements d'effectif lors des dernières semaines.

Les Canucks de Vancouver ont acquis le convoité centre Elias Lindholm, des Flames, puis les Jets de Winnipeg leur ont répondu en ajoutant le centre Sean Monahan, en provenance du Canadien de Montréal.

Tanev complètera une brigade défensive comptant déjà Miro Heiskanen, Ryan Suter, Esa Lindell et Jani Hakanpaa.

Le Torontois en est à la dernière saison d'un contrat de 4 ans et 18 M$. Il a inscrit 1 but et 13 aides en 56 matchs au cours de la campagne.