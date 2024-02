La Ligue canadienne de football (LCF) a indiqué qu'elle menait sa propre enquête au sujet d'une poursuite intentée contre les Argonauts et le quart-arrière Chad Kelly, venant d'une ancienne entraîneuse en conditionnement physique de l'équipe torontoise.

La plaignante poursuit l'organisation pour un congédiement injustifié, ainsi que Kelly pour des violations présumées du Code des droits de la personne de l'Ontario.

La LCF est engagée à créer un environnement de travail sain et positif, que ce soit dans les bureaux administratifs ou sur le terrain, pour tous ceux et celles qui sont associés à la ligue et à ses équipes , a d'abord écrit la LCF dans un communiqué publié mercredi.

Les allégations portées contre les Argonauts de Toronto et M. Kelly sont prises très au sérieux, et une enquête a été ouverte, comme le prévoit la politique de la LCF contre la violence basée sur le genre.

Afin de ne pas influencer le processus en cours et par respect pour les personnes et les organisations touchées, la LCF ne sera pas en mesure de commenter avant la conclusion de cette enquête , a-t-elle ajouté.

Le communiqué de la LCF est paru une semaine après que la plaignante eut déposé une déclaration auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, alléguant une tendance au harcèlement de la part de Kelly, commençant par des avances romantiques non désirées, puis dégénérant en propos menaçants.

Elle a également affirmé que les Argonauts n'avaient pas agi lorsqu'ils ont été informés du comportement de Kelly. Le directeur général adjoint, John Murphy, lui aurait fait savoir qu'elle avait ouvert une boîte de Pandore qui n'avait pas besoin d'être ouverte .

La plaignante a dit avoir été informée, le 29 janvier, que son contrat ne serait pas renouvelé. Elle s'était jointe aux Argonauts en 2018 et a mentionné que son pacte avait auparavant continuellement été reconduit.

La plaignante demande 80 000 dollars à Kelly, ainsi que 85 714 dollars aux Argonauts.

La Presse Canadienne ne publie pas les noms des victimes présumées de harcèlement ou d'agression sexuelle sans en avoir reçu l'autorisation.

Les allégations n'ont pas été mises à l'épreuve devant les tribunaux.

Les Argonauts ont déclaré qu'ils étaient au courant de la poursuite, mais qu'ils ne commenteraient pas directement les allégations.