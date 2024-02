Le Canadien a quitté Montréal mercredi pour un voyage de quatre matchs qu’il terminera quelques heures avant la date limite des échanges. Comme l’an dernier, certains joueurs du Tricolore transporteront leurs incertitudes dans leurs valises.

C'est sûr que c'est dans l'esprit des gars, mais en même temps, c'est une de ces choses qu'on ne peut pas contrôler, a rappelé le défenseur Johnathan Kovacevic. Alors, à quoi bon s'en préoccuper? Je sais que l'année dernière, plusieurs joueurs étaient stressés à la date limite et, en fin de compte, il n’y a eu aucun échange…

La date limite des échanges est toujours une roche dans les souliers d’un entraîneur, mais Martin St-Louis se réjouit que plusieurs joueurs expriment aussi ouvertement le souhait de demeurer avec le Canadien.

Je pense qu’ils reconnaissent ce qu’on est en train de construire et l’environnement dans lequel on le fait. Les gars savent qu'ils sont à une place où ils peuvent s'améliorer, où ils peuvent continuer à se développer selon leur âge. Ils savent comment on fait les choses, comment on joue, et ils sont encouragés par cela.

En général, je pense que c'est bon signe quand les gars veulent jouer ici.

David Savard fait partie de ces joueurs qui, à tout prendre, préféreraient rester à Montréal, même si cela lui ôtait la possibilité de participer aux séries cette saison.

Son contrat est encore valide l’an prochain et rien ne presse dans son cas. Cela dit, la direction du Canadien doit évaluer si le moment est bien choisi pour le monnayer.

A-t-elle les effectifs pour se passer d’un vétéran populaire qui accomplit beaucoup de choses du côté droit de la défense? Ou est-ce que la bonne santé de Savard, son rendement cette saison et le fait que des équipes comme les Stars de Dallas et les Maple Leafs de Toronto ont besoin de renfort sur le flanc droit rendent les conditions gagnantes pour passer à l’action dès ce printemps?

C’est le genre de choses que Kent Hughes et Jeff Gorton doivent pondérer ces jours-ci. Mais ce qui est clair, c’est que de manière à rendre Savard suffisamment attrayant pour obtenir le maximum pour ses services, il faudra retenir une partie de son salaire.

Pouvoir compter sur un tel vétéran à seulement 1,75 million de dollars la saison prochaine, et profiter de son style taillé pour les séries dans deux poussées éliminatoires au lieu d’une seule, fait de Savard une option à considérer par rapport à des défenseurs droitiers en fin de contrat qui risquent de changer d’adresse.

Les Coyotes de l’Arizona, qui étaient en visite à Montréal mardi, attendent de voir ce que les Flames de Calgary pourront obtenir contre Chris Tanev pour connaître la valeur exacte de Matt Dumba sur le marché. Parmi les défenseurs droitiers évoluant pour des équipes exclues des séries, Tanev et Dumba sont les seuls qui jouent plus de 20 minutes par match.

Les seuls… à part Savard.

Le Canadien surveillera lui aussi comment tomberont les dominos dans ces deux dossiers. Mais l’idée de retenir une partie du salaire de Savard la saison prochaine a une incidence directe sur ses chances de quitter Montréal.

Ouvrir en mode plein écran David Savard et Connor Bedard Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Attention, rétention

Entre le 1er juillet et le 30 juin de chaque saison, une équipe de la Ligue nationale (LNH) a droit de retenir du salaire sur trois contrats. Cette règle était autrefois très secondaire, mais à mesure que la pression salariale a augmenté sur les équipes qui signaient de nouvelles ententes sans que le plafond augmente vraiment, il est devenu de plus en plus pertinent de faire affaire avec des formations prêtes à retenir du salaire lors d’un échange.

Il y a 21 équipes à travers la ligue qui n’utilisent aucune des trois rétentions de salaire auxquelles elles ont droit. Mais le Canadien, lui, en est à évaluer comment il peut le mieux exploiter sa troisième et dernière rétention. Il pourrait devenir la seule équipe de la LNH à toutes les utiliser d’ici le 1er juillet.

Comme n’importe quel joueur, Savard ou encore Jake Allen seraient plus intéressants pour les autres équipes s’ils étaient offerts à la moitié de leur salaire. En revanche, utiliser une case de rétention de salaire au-delà de cette saison – sachant que Jeff Petry, qui est lié au Tricolore jusqu’à la fin du calendrier 2024-2025, en occupe déjà une – est encombrant pour l’équipe.

Il faudrait que le jeu en vaille la chandelle.

Plutôt qu’échanger un Savard ou un Allen dès maintenant, une autre avenue à la disposition du Canadien serait d’utiliser les millions dont il dispose grâce à la liste des blessés à long terme afin d’agir comme tierce partie dans un échange.

Imaginons une situation hypothétique.

Les Penguins de Pittsburgh décideraient d’échanger Jake Guentzel à un prétendant à la Coupe Stanley qui n’a pas beaucoup d’espace sous le plafond salarial. Le CH pourrait se manifester et offrir de retenir 50 % des six millions de dollars au contrat de Guentzel, qui prendra fin au terme de la présente saison.

Le site PuckPedia (Nouvelle fenêtre) a mis en ligne cette semaine un outil de calcul qui, en faisant un historique des échanges impliquant des retenues de salaire, peut projeter ce qu’un certain montant retenu peut espérer rapporter à une équipe dans une transaction.

À noter qu’une vérification auprès d’une organisation susceptible d’être impliquée dans ce genre d’échange nous a confirmé que dans les discussions, les prix n’avaient pas changé par rapport aux années passées.

Dans l’exemple de Guentzel, l’outil de Puckpedia estime que retenir trois millions de dollars de son salaire pour le nombre de jours restant à la saison pourrait rapporter un choix de troisième tour au Canadien.

Hughes pourrait-il aller chercher autant en retenant la moitié du salaire d’un de ses propres joueurs en fin de contrat. Tanner Pearson, par exemple? On peut en douter.

La grande question pour le Canadien est donc de déterminer de quelle manière il peut le mieux monétiser sa dernière rétention de salaire, et si cela passe ou non par l’échange d’un joueur de sa formation.

Après tout, l’équipe pourrait agir comme tierce partie dans un échange dans les prochains jours, et attendre l’été pour se départir d'Allen en utilisant la rétention de salaire qui aura été laissée vacante par le contrat de Joel Edmundson.

Ouvrir en mode plein écran Johnathan Kovacevic Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Le prix modique de Kovacevic

Quand des équipes cherchent à s’améliorer, mais qu’elles n’ont pas d’argent à dépenser, les joueurs ayant un petit salaire voient leur valeur augmenter.

Personne n’en parle, mais Kovacevic – un autre droitier – aurait de quoi intéresser des équipes qui veulent ajouter de la profondeur à la ligne bleue sans casser leur tirelire.

Le sympathique défenseur dit avoir pris congé des médias sociaux depuis quelques mois, de sorte qu’il se garde loin des cancans entourant cette période faste en rumeurs.

Et puis, mon contrat ne se termine pas, donc je me sens un peu plus en selle , a ajouté Kovacevic, qui écoulera l’an prochain la dernière saison d’une entente lui rapportant 766 667 dollars par année.

L’arrière de 26 ans ne veut pas se laisser distraire par ces considérations, mais il comprend également l’environnement économique dans lequel la LNH opère présentement.

Ce n'est pas juste à quel point tu es bon, c'est à quel point tu es bon par rapport à ton salaire , a observé Kovacevic.

Parmi tous les défenseurs qui écoulent autre chose qu’un contrat d’entrée, Nick Seeler, des Flyers de Philadelphie, est celui dont le salaire par minute jouée est le plus bas de la LNH, selon CapFriendly (Nouvelle fenêtre) (765 $). Ce n’est pas une surprise si son nom circule à l’heure actuelle.

Selon les mêmes critères, Kovacevic vient au 7e rang de la liste (936 $).

Ce dernier a remonté la pente après un passage à vide en milieu de saison durant lequel il avait perdu confiance en ses moyens. Kovacevic joue en moyenne 16 min 42 s par match et pourrait jouer à peu près n’importe où un rôle équivalent à celui qu’il joue à Montréal.

Mais Kovacevic non plus ne voudrait pas quitter le Canadien. Il se plaît avec l’organisation avec laquelle sa carrière a pris son envol. Sans compter que quitter Montréal signifierait de renoncer aux sandwichs vénézuéliens qu’il va manger à l’Arepera du Plateau!