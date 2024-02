La verve de Slafkovsky, l’encadrement de St-Louis

Juraj Slafkovsky a la langue bien pendue. Trop, peut-être, parfois. Enfin, c’est lui qui le dit.

À n’en point douter, sa franchise, frôlant la naïveté, le sert bien à l’occasion. Les journalistes ne s’en plaindront pas, ses coéquipiers le trouvent charmant, les partisans aussi pour la plupart.

Comme le Slovaque n’est pas du genre à cacher ses émotions, celles-ci débordent. Prenons pour exemple sa juste fureur du 17 février dernier après une défaite contre les Capitals, à Washington. Ce soir-là, Slafkovsky avait prolongé à huit sa séquence de matchs avec au moins un point, mais n’en avait cure.

Il venait surtout de rater trois occasions de créer l’égalité avec trois tirs francs dans la dernière minute du match, dont le dernier avait été bloqué par John Carlson.

J’aurais juste pu tirer à côté de lui , avait laissé tomber l’ailier du CH, la fumée lui sortant des oreilles.

Il dit ce qu’il pense. Aux journalistes autant qu’aux arbitres…

Et ça, c’est moins heureux. Surtout pour un jeune blanc-bec de 19 ans débarqué dans un univers où la hiérarchie et l’expérience sont érigées en valeur cardinale. Les bafouer devient un péché, plus originel que mignon.

Autrement dit, pour un jeune joueur, mieux vaut ne pas trop manifester son désaccord par rapport aux décisions des vrais patrons sur la glace : les hommes en uniforme ligné.

Je parle aux arbitres. Ça fait probablement partie du problème. Je dois devenir plus gentil quand j’écope d’une punition. Je ne devrais pas crier autant , a admis le jeune homme après l’entraînement des siens mercredi midi.

À quel problème fait-il référence? Une récente indiscipline au Centre Bell. Deux punitions pour bâton élevé mardi soir avec lesquelles, visiblement, il n’était pas d’accord et l’a fait savoir aux responsables. Trois autres infractions mineures dans le précédent match à Montréal contre les Sabres.

[Les arbitres] vont être plus patients avec un vétéran qui est émotif. Avec les jeunes joueurs, ça fait partie de l’apprentissage, ils vont avoir un peu moins de patience.

À l’image de son entraîneur, d’ailleurs, qui a perdu la sienne mardi soir. Après la deuxième punition du Slovaque survenue en zone neutre – la première avait eu lieu en zone offensive –, St-Louis lui a fait sauter un tour et a envoyé Joshua Roy pour une présence avec Nick Suzuki et Cole Caufield. Le premier choix du repêchage 2022, assis au bout du banc, a dû ronger son frein, pas bien longtemps, mais assez pour l’enrager.

J’étais furieux. Je veux obtenir toutes mes présences. Je n’étais pas de bonne humeur , a laissé tomber le fautif.

Il a donc envoyé valser sur le derrière le pauvre Liam O'Brien à sa présence suivante. Une fureur de vivre qui n'aura, malheureusement pour lui, duré que quelques secondes.

Tout cela resterait anecdotique si ce n'est que Slafkovsky mène les attaquants du CH avec 17 punitions mineures, soit une de plus que messieurs Brendan Gallagher et Josh Anderson, ce qui n’est pas peu dire.

L’on n’a pas vu l’entraîneur du Canadien punir ses joueurs bien souvent depuis son arrivée en poste. Les entraînements punitifs ou les tapes sur les doigts, très peu pour lui. On se souviendra tout au plus que St-Louis avait cloué au banc des joueurs marginaux comme Jesse Ylönen et Michael Pezzetta lors de certains matchs plus serrés afin d’améliorer ses chances de victoires.

Il est particulièrement précautionneux lorsque vient le temps de freiner les ardeurs de qui que ce soit. Il a encore parlé de cette fine ligne mercredi, en expliquant que le hockey est un jeu d’émotions .

Tu ne veux pas arriver sur la glace avec des gants blancs en ayant peur d’écoper de punitions , a-t-il expliqué.

St-Louis a eu à composer avec un autre cas similaire récemment : celui d’Arber Xhekaj. Déjà fragilisé par sa saison en dents de scie, allant de Montréal à Laval, et inversement, Xhekaj a semblé un peu perdu, un peu hésitant à son retour dans la métropole.

Comme son identité passe par la robustesse, l’entraîneur ne voulait surtout pas dompter ses élans et ses frustrations, mais cherchait plutôt à les canaliser. Une quête d’équilibre pour l’entraîneur dans sa façon d’encadrer ses jeunes et dans sa distribution des carottes et des bâtons.

À écouter St-Louis, on a parfois l’impression qu’il joue un peu aux funambules.

[Slafkovsky] comme tout jeune de 19 ans, parfois, il réagit mieux que d’autres fois. Il va continuer à se stabiliser dans ce département-là, mais tu fais attention, c’est une ligne fine, c’est un jeu d’émotions. Je sais que quand Slaf est fâché et joue avec de l’émotion, il est encore plus fatigant [pour l’adversaire], donc il faut que tu fasses attention comment tu gères ça.

Pas des vacances

Paris-Roubaix. Les galets. L’Enfer du Nord.

La Floride. Le sable. L’Enfer du Sud. Au moins le Canadien n’y va pas à vélo.

Ce voyage qu’amorce le CH jeudi à Sunrise n’a rien de plaisant. Il croisera d’abord le fer avec la meilleure équipe de la Ligue nationale (LNH) pour ce qui est du pourcentage de points récoltés par match joué, les Panthers, suivi de duels face à trois bêtes noires toutes actuellement dans le portrait des séries.

Pour décrire la chose, St-Louis a opté pour l’analogie du golf plutôt que cycliste. On ne juge pas.

Le Tournoi des maîtres approche, et à mes yeux, Floride, Tampa Bay et Caroline, c’est Amen Corner. Tu dois être à ton meilleur : précis, engagé, gérer le risque. C’est comme Amen Corner, de la façon dont ces équipes sont bâties. Et tu as Nashville en plus , a-t-il dit.

En plus.

Montréal n’a pas gagné à Sunrise à ses 8 derniers matchs, pas de victoire en Caroline à ses 10 derniers, a eu le dessus sur le Lightning à Tampa une fois à ses 11 dernières visites et s’est incliné 6 fois sur 7 dans le fief de Carrie Underwood.

Une fiche combinée de 2-27-7…

Les quatre équipes sont vraiment fortes. Mais le hockey, c’est étrange, des fois. On a joué cinq bonnes parties, et on n’a pas gagné. [Mardi], ce n’était pas notre meilleur match, et on a gagné. C’est un rappel de ne pas trop se concentrer sur les résultats même s’ils sont importants , a estimé Mike Matheson.

C’est certainement une bonne façon d’aborder les choses parce que les récents résultats dans ces villes donnent froid dans le dos.

En rafale

Ce groupe devra-t-il dire au revoir à l’un de ses valeureux soldats pendant ce long périple qui se conclura la veille de la date limite des échanges dans la LNH? Difficile à dire. Le directeur général Kent Hughes n’est pas nécessairement dans le trèfle jusqu’aux genoux en fait de joueurs de location de qualité.

N’empêche qu’il y a toujours la possibilité de voir Tanner Pearson, Jake Allen ou autre joueur surprise quitter Montréal. Une période de l’année animée par les rumeurs et les ragots, mais qui prend parfois une tournure bien réelle pour certains joueurs.

Les vétérans, ce n’est pas leur première expérience de ça. Ça fait partie de la business. C’est de te préparer pour tes matchs. D’être sur la route avec les joueurs, ça fait oublier peut-être. Il y a moins de moments morts, tu es plus engagé avec ton équipe, ça peut sûrement aider le moral , a estimé St-Louis.

Par ailleurs, Kirby Dach a patiné à nouveau en solitaire mercredi matin, cette fois vêtu de son uniforme complet, ce qui est, à notre connaissance, une première. Rappelons que le grand joueur de centre ne doit pas effectuer de retour au jeu cette saison après avoir subi une opération à un genou.

Rafaël Harvey-Pinard, blessé au bas du corps, s’est aussi entraîné avec une vigueur certaine. L’attaquant est absent depuis deux semaines et demie. L’équipe avait originalement annoncé une période de récupération de quatre à six semaines.