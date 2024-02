Les cinq anciens joueurs d’Équipe Canada junior qui ont été accusés d’agression sexuelle en lien avec un incident qui se serait produit à London, en Ontario, en 2018, ont choisi de subir un procès devant jury.

Dillon Dube, Carter Hart, Michael McLeod, Cal Foote et Alex Formenton ont été accusés d’agression sexuelle le mois dernier. McLeod fait aussi l’objet d’un chef d’accusation supplémentaire pour sa participation à un acte criminel .

Dans un communiqué conjoint, leurs avocats ont indiqué que les cinq joueurs avaient choisi de subir un procès devant jury plus tôt cette semaine et qu’ils sont persuadés que les jurés sélectionnés dans la communauté trancheront de manière juste et impartiale après avoir pris connaissance de toutes les preuves et avoir entendu tous les témoignages .

Les accusations dans ce dossier ont été portées en lien avec un incident qui se serait produit dans un hôtel de London en juin 2018, après que les membres d’Équipe Canada junior eurent célébré leur conquête de la médaille d’or au Championnat du monde de hockey junior.

L’enquête initiale avait été conclue sans le dépôt d’accusations en 2019, mais elle a été rouverte en 2022. Le chef du service de police de London s’est excusé publiquement envers la présumée victime plus tôt ce mois-ci pour le temps qu’il a fallu avant que des accusations soient formellement portées.

Les procès devant jury sont envisageables pour les crimes les plus sérieux, comme les accusations de meurtre. Ils sont également admissibles pour les accusés de crimes hybrides, par exemple une agression sexuelle.

Les procédures judiciaires reprendront au tribunal le 30 avril.