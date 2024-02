La saison 2024 de F1 s'amorce jeudi, à Bahreïn. Sport et faits divers sont les vedettes de ce premier rendez-vous en raison des développements dans l'affaire Horner.

La question était : l’empire Red Bull donnera-t-il la priorité à son image et à sa réputation en éliminant le directeur de son équipe F1, Christian Horner? L’enquête interne a blanchi M. Horner de conduite inappropriée envers une employée, mais la victime peut faire appel de ce jugement.

La plainte a été rejetée , a indiqué mercredi la maison mère de Red Bull par communiqué, convaincue que l'enquête a été juste, rigoureuse et impartiale. La plaignante a le droit de faire appel de la décision.

Christian Horner devrait donc être dans le garage de Red Bull jeudi pour les premiers essais du Grand Prix de Bahreïn, et il devrait être habillé en tenue d’équipe (commanditée), ce qui n’était pas le cas aux essais présaison. À moins qu’une procédure d’appel ou encore une injonction de type interlocutoire (temporaire en attendant une décision finale d'une ou d'un juge) lui en empêche l’accès.

Ouvrir en mode plein écran Max Verstappen, Sergio Perez et Christian Horner le 15 février à la présentation de la RB20 de l'équipe Red Bull Photo : getty images for red bull racing / Mark Thompson

Jusqu’à quel point ces développements de coulisse vont-ils affecter le travail de l’équipe à Bahreïn? Le paddock doit être en ébullition à la veille des premiers essais libres. Les rumeurs de complot contre Christian Horner au sein de l’empire ont en plus épicé la sauce à laquelle on aurait peut-être voulu, chez Red Bull, que le Britannique soit mangé. Du pain béni pour la presse à scandale.

En tentant de mettre de côté l’affaire Horner (je sais, c’est difficile…), le début de la saison sera-t-il à l’image des résultats des essais présaison?

La bonne nouvelle à retenir, c’est que l'écart entre Red Bull, encore la référence, et les autres s’est réduit.

Normal, et espéré. La réglementation technique n’a pas changé (ou si peu) de 2023 à 2024. Alors, forcément, les ingénieurs ont travaillé fort pour adapter ce qui fait la force des bolides de Red Bull à leurs monoplaces respectives en 2024. On parle notamment du fameux coefficient Cx ou la résistance à l'air, soit l’écoulement de l’air le long de la carrosserie et les appuis générés en fonction du Cx. Les « cerveaux » des équipes ont retravaillé notamment l'aileron avant et les pontons des monoplaces.

Malgré le peu de temps de piste à Bahreïn, trois jours au total, soit un jour et demi par pilote (avec une seule monoplace en piste pour les deux pilotes, comme le stipule le règlement), les équipes ont pu travailler sur les configurations course et qualification.

Plusieurs équipes ont pu aller au bout de leur programme de travail, notamment Aston Martin, ne rencontrant aucun contretemps majeur de fiabilité. Ce qui explique le nombre de tours effectués, entre 299 et 441. L’équipe américaine Haas est en tête avec 441, Williams ferme la marche avec 299.

Et ce nombre aurait pu être plus élevé, sans le temps perdu à attendre que le circuit de Bahreïn répare les couvercles de drain qui se décollaient au passage des voitures (trois incidents en trois jours). Ce week-end, pour le premier rendez-vous de la saison, ces couvercles seront recouverts de ciment. Croisons les doigts qu’il n’y ait pas de déluge au cœur du désert.

Ouvrir en mode plein écran Max Verstappen à Bahreïn Photo : Getty Images / Mark Thompson

Ainsi en configuration de qualification, selon les simulations du site officiel de la F1 et selon les sites spécialisés, Red Bull n’aurait avec sa RB20 que 22 centièmes d’avance sur Ferrari, 38 sur McLaren, 56 sur Mercedes-Benz. Le retard d’Aston Martin serait de 84 centièmes, ce qui la place au 6e rang derrière l’équipe italienne des Racing Bulls (anciennement Alpha Tauri, anciennement Toro Rosso).

Retenons les commentaires de Lewis Hamilton au sujet de la W15 : On a une grande marge de progression. En effet, la direction aérodynamique choisie en 2023 avait nettement limité le développement de la W14. Ce ne sera pas le cas en 2024.

En configuration course, Aston Martin remonte au 5e rang, cédant 62 centièmes à Red Bull. Mercedes-Benz vient au 2e rang avec un retard de 20 centièmes, tout juste devant Ferrari (+0,22 s). McLaren suit à 43 centièmes.

Il faut bien sûr prendre ces chiffres avec les précautions d’usage, car chaque équipe a son propre programme de travail. On ne connaît pas les quantités d’essence embarquées dans le réservoir, et certaines veulent donner de la visibilité à leurs nouveaux commanditaires avant que la réalité de la compétition ne les frappe.

De plus, les meilleurs chronos de Ferrari ont été enregistrés en pneus tendres (C4 et C5) tout comme ceux de Mercedes-Benz et de Sauber, tandis que les temps de Red Bull, de McLaren et d’Aston Martin ont été enregistrés en pneus mi-durs (C3) de la gamme Pirelli.

Ouvrir en mode plein écran Fernando Alonso à Bahreïn dans l'AMR24 Photo : Getty Images / Rudy Carezzevoli

Mais bon, pour les besoins de l’exercice, selon ces chiffres, Aston Martin devrait se battre au mieux pour une place dans le top 5 en début de saison.

Comme je l’écrivais dans ma précédente analyse, Fernando Alonso a peu de chance de monter sur le podium comme il l’a fait dans la première moitié de la saison 2023 (six podiums en huit courses). Il ne faut pas sous-estimer l’effet Alonso en course, qui pourrait permettre à Aston Martin de devancer McLaren dans le top 5. À moins que l’Espagnol soit plus occupé à négocier en coulisses son prochain contrat, que ce soit avec l’équipe de Lawrence Stroll ou avec Mercedes-Benz, qui pourrait lui offrir le volant de Lewis Hamilton en 2025.

Un podium d’Alonso en début de saison l’aiderait à se négocier un dernier contrat en F1, qu’il voudra pluriannuel. Or, Aston Martin ne pourra lui offrir qu’une saison garantie, puisque Honda sera le nouveau motoriste de l’équipe en 2026, avec des exigences à la clé.

Parlant de Lewis Hamilton, il faudra surveiller dans ses propos et dans son coup de volant son niveau de motivation, sachant que Mercedes-Benz devra forcément le tenir à l’écart des réunions traitant des grandes orientations techniques de l’équipe.

Difficile dans ces conditions de le voir se battre pour le titre, car son contrat avec Ferrari est déjà signé, donc ses résultats n’auront aucun impact sur la suite de sa carrière, et l’équipe allemande privilégiera George Russell dans ses choix stratégiques en deuxième moitié de saison. Tenir Hamilton à l’écart des grandes discussions au retour de la pause estivale risque de parasiter l’ambiance dans l’équipe, d’autant que d’ici là, on saura peut-être qui sera le coéquipier de Russell en 2025.

Si Fernando Alonso devait être l’élu, cela donnerait de facto le rôle de pilote no 1 chez Aston Martin à Lance Stroll. Le Québécois a une belle carte à jouer en début de saison. Il est en forme (contrairement à la même date l’an dernier) et il sait que l’Espagnol pourra difficilement répéter ses exploits de 2023.

Ouvrir en mode plein écran Lance Stroll dans l'AMR24 à Bahreïn Photo : Twitter X / Aston Martin F1

Stroll devra en tirer la motivation nécessaire pour faire oublier sa piètre saison 2023. Pour y arriver, il doit améliorer sa position sur les grilles de départ (son point faible), et apporter plus de points à l'équipe. Il rendrait du même coup un grand service à son père, encore actionnaire majoritaire de l’équipe (27 %), mais qui a les coudées moins franches. L'homme d'affaires canadien doit composer avec le commanditaire en titre de l'équipe, l’entreprise pétrolière saoudienne Aramco, qui a aujourd’hui 21 % des parts et qui a, paraît-il, son mot à dire dans les décisions de l'équipe.

Cela étant dit, l’équipe McLaren peut logiquement penser qu’elle devancera Aston Martin et qu’elle se battra avec Mercedes-Benz. Son duo de pilotes, avec Lando Norris et Oscar Piastri, est beaucoup plus homogène que celui d’Aston Martin, et s’investira à 100 % dans les succès de l’équipe fondée par Bruce McLaren. Norris a encore deux ans à son contrat (2024 et 2025), Piastri trois (jusqu’en 2026 inclus).

L’arrivée de Hamilton chez Ferrari a fait mourir la rumeur voulant que Norris soit pressenti. L'état-major de McLaren peut souffler et aura comme seul objectif de poursuivre, sans distraction, sur sa lancée de la fin de saison 2023.

La saison s'amorce jeudi et le grand prix aura lieu samedi. Les deux premiers week-ends du calendrier, à Bahreïn et en Arabie saoudite, sont en effet décalés d'une journée en raison du ramadan, qui commence le 10 mars.

Un total de 24 rendez-vous est pour l'instant au calendrier de la F1, publié par ses instances, le groupe Formula One et la FIA .

Le Grand Prix du Canada sera le neuvième rendez-vous de la saison, du 7 au 9 juin.