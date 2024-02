Gouvernance, gouvernance, gouvernance... Alors que Canada Soccer et Soccer Québec semblent engagés dans une lutte féroce pour déterminer laquelle des deux organisations sera la plus médiocre en matière de gouvernance, nous semblons tous être devenus insensibles aux multiples nouvelles accablantes qui font les grands titres dans le monde du sport depuis quelque temps.

Avec le récent départ de Pari Arshagouni de son poste de directeur général de Soccer Québec, il est impératif d'approfondir davantage l'histoire de sa nomination à la tête de la plus grande fédération sportive du Québec. Une nomination expéditive et douteuse qui, rappelons-le, a été rendue publique il y a à peine plus de quatre mois.

La nouvelle du départ de M. Arshagouni n'est pas, en soi, un scandale. Mais lorsqu'on considère l’accumulation des erreurs ayant conduit à ce départ, alors là, il y a scandale. À tel point que je crois qu'on devrait placer cette fédération sous tutelle le temps d’enquêter sur ce qui a mené à ce qui semble être une magouille extraordinaire.

On l'a vu avec Hockey Canada, sans le travail journalistique qui a mis en lumière les failles de gouvernance, je crois que rien n'aurait changé. Canada Soccer a aussi repoussé les limites de la mauvaise gouvernance, à un point tel que l'association des joueuses poursuit directement les membres du conseil d'administration pour avoir manqué de diligence dans la signature de l'entente avec Canada Soccer Business (CSB).

Ne vous laissez pas tromper, ce nom a été judicieusement choisi pour confondre tout le monde en laissant supposer qu'il s'agit simplement de Canada Soccer, la fédération.

Revenons au Québec. La situation y est grave depuis plusieurs mois. Le soccer est le sport qui compte le plus grand nombre de participants. Avec ce statut, cette fédération devrait montrer l'exemple et suivre à la lettre le code de gouvernance des organismes à but non lucratif du Québec en matière de sport et de loisir.

La nomination de M. Arshagouni au poste de directeur général avait soulevé de nombreuses questions sur l’opacité et le fonctionnement de ce C. A. Mon collègue Antoine Deshaies avait d'ailleurs réalisé un reportage exhaustif sur le sujet, mettant en lumière le mécontentement que le processus d'embauche avait suscité dans la communauté.

Une membre du C. A. avait alors pris la parole pour défendre leur processus et clamer haut et fort la transparence du conseil, mais dans la même entrevue, elle avait refusé de répondre à de simples questions.

Qu'est-ce qui pousse des administrateurs à agir ainsi? On entend souvent que c'est l'attrait du pouvoir et l'aspiration à gravir les échelons pour, un jour, siéger à un grand comité international. Par conséquent, ces personnes espèrent probablement voyager et être invitées à des événements internationaux prestigieux, comme la Coupe du monde.

Si le but de ces individus était plutôt uniquement de soutenir le sport et d'agir en tant qu'administrateurs indépendants, soucieux du bien-être de l'organisation, de telles situations de mauvaise gouvernance ne se produiraient pas.

J'ai toujours eu du mal avec ceux qui sont là pour le jacket , comme on dit dans le jargon populaire. Les conseils d'administration devraient être composés de personnes qui n’en veulent absolument pas, de ce jacket , mais qui souhaitent simplement accomplir leur travail de manière efficace, sans chercher ni reconnaissance ni promotion.

Face à l'ampleur des dommages, il est nécessaire, selon moi, de repartir de zéro et de mettre en place un processus de sélection de nouveaux dirigeants. Les administrateurs actuels qui estiment n'avoir rien à se reprocher pourraient également se soumettre à ce processus.

Quand la gangrène est bien installée, il ne suffit pas de traiter la maladie avec de simples médicaments, il faut amputer.