Martin St-Louis décrit certaines victoires en disant que « ce n’était pas un Picasso ». Dans cet esprit, le tableau peint dans la victoire de 4-2 aux dépens des Coyotes de l’Arizona était une nature très morte qui ne trouverait pas preneur à l’encan.

L’entraîneur-chef du Canadien a fait sourciller bien des gens, lundi, en disant que son équipe venait de jouer sa meilleure séquence de la saison sur le plan de l’exécution. Il y avait de la cohésion, un meilleur souci du détail, et si ses rares erreurs se retrouvaient dans son filet, il n’arrivait pas de son côté à tirer profit de celles de l’adversaire. Le Canadien n’avait été récompensé dans aucun des cinq derniers matchs et il comptait sur des Coyotes en pleine agonie pour mettre fin à sa vilaine série.

Voilà pourquoi le CH n’aura pas d'objection à repartir avec ce tableau un peu moche qu’il n’accrochera jamais.

On n’a pas joué un bon match, a admis St-Louis. On a gagné, on a été opportunistes sur nos chances, Montembeault a joué un excellent match et on a bloqué beaucoup de lancers, mais…

Tu prends la victoire parce que la victoire apporte des sourires et de l’énergie à l’équipe, mais on sait qu’on n’a pas joué un bon match. Tu regardes nos cinq ou six derniers matchs, et c’est le pire match qu’on a joué. C’est une ligue comique des fois.

C’était la soirée de la figurine à l’effigie du gardien Samuel Montembeault et ce dernier voulait être à la hauteur. Il a aisément été le meilleur des siens en repoussant 36 rondelles.

Ouais, je voulais jouer un bon match, je ne voulais pas que les partisans les jettent à la poubelle en sortant, s’est esclaffé Montembeault à propos des figurines. Je suis content que ça se soit bien passé.

Le gardien de 27 ans n’a peut-être pas fait face à une rafale de chances de qualité, mais il a réservé ses meilleures interventions pour la troisième période, pendant que ses coéquipiers trouvaient le moyen de s’accrocher à leur avance.

Ceux qui lisent le classement du bas vers le haut

Le Canadien entre dans une portion de sa saison où il ne dispute plus de ces fameux matchs significatifs qu’il souhaitait jouer le plus tard possible en saison. S’il y a une signification à leur trouver, ce sera à lui d’y voir. Le sens ne résidera pas autant dans le nombre de victoires que le Canadien accumulera que dans sa manière de jouer, d’où le regard positif de St-Louis après la séquence de revers et son triomphe modeste de mardi soir.

Mais pour les amateurs plus pragmatiques qui souhaitent au Canadien un rang de sélection plus favorable au repêchage, l’affrontement face aux Coyotes était un match de quatre points. Les troupes d’André Tourigny ont désormais joué 13 matchs de suite sans l’emporter et nagent dans les mêmes eaux profondes que le Canadien. Pour cette frange d’amateurs, il vaut mieux voir le Canadien être compétitif, mais s’incliner. Or, c’est tout le contraire qui s’est passé face aux Coyotes : il a mal joué, mais il a gagné.

On le répétera pour la énième fois, mais joueurs et entraîneurs n’ont que faire du tirage au sort au repêchage et de tout ce qui n’est pas à même de les aider ici et maintenant. Et c’est précisément parce que les Coyotes étaient prenables et qu’il fallait freiner la série de défaites que St-Louis a envoyé son gardien numéro un devant le filet.

Le Canadien quitte pour la Floride mercredi après-midi, il jouera deux matchs coupe-gorge à Sunrise puis à Tampa Bay, et ne rentrera à Montréal qu’après deux autres affrontements précédant la date limite des transactions.

Dans ce contexte, le match contre les Coyotes avait un certain enjeu dans le vestiaire. Ce n’était juste pas celui qu’avaient ciblé les gens qui lisent le classement du bas vers le haut.

Ouvrir en mode plein écran Le défenseur Jordan Harris (au centre) a marqué son deuxième but de la saison à la suite d'une montée qu'il a lui-même initiée à partir d'un tir bloqué. Photo : La Presse canadienne / Christinne Muschi

Une première en 15 ans

Outre Montembeault, quelques joueurs de soutien ont certes levé la main dans cette rencontre.

En allant chercher un but, Tanner Pearson a été récompensé pour son bon travail des derniers matchs. Joel Armia n’a pas été vilain non plus. Et en plusieurs occasions, Arber Xhekaj a montré à quel point il avait gagné en confiance. Il a fait preuve de sang-froid et a bien utilisé sa mobilité en possession de la rondelle pour se donner des options de passe ou des angles de tir. De match en match, les choses pointent dans la bonne direction, et c’est ce genre de progression qui rendra la fin du calendrier pertinente.

Il reste que la majorité des hommes en rouge ont généré bien peu d’attaques et ont eu toutes les difficultés du monde à s’organiser en zone neutre, puis à obtenir du temps de qualité en territoire adverse.

Pour un deuxième match de suite, le Canadien n’a forcé aucun avantage numérique chez l’adversaire. Il est assez rare dans une saison que le Canadien dispute un match sans obtenir une seule supériorité. Il n’a pas collé deux matchs du genre depuis au moins 2009, c’est-à-dire depuis que la Ligue nationale de hockey archive le nombre d’avantages numériques obtenus d’un match à l’autre.