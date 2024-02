Le Canadien double les Coyotes et stoppe sa série de revers

Samuel Montembeault s'est dressé devant son filet et Jordan Harris a récolté deux points dans une victoire de 4-2 du Canadien de Montréal contre les Coyotes de l'Arizona, mardi, au Centre Bell.

Harris a d'abord enfilé son second but de la saison au deuxième vingt. Il a ajouté une mention d'aide sur l'éventuel but victorieux de Tanner Pearson, inscrit en troisième période.

Joel Armia, avec sa 10e réussite de la campagne, a également trompé la vigilance du gardien Connor Ingram, tenu peu occupé comme le témoignent les 17 arrêts qu'il a effectués devant sa cage.

Nick Suzuki a ajouté le but d'assurance dans un filet désert avec 2,2 secondes à écouler au cadran.

Armia a ajouté une passe, et Jake Evans en a récolté deux.

Le Canadien a mis fin à sa séquence de cinq défaites en battant les Coyotes au Centre Bell.

Si le Tricolore a pu mettre fin à une séquence de cinq défaites et prolonger à 13 rencontres celle des Coyotes (0-11-2), c'est également grâce à Montembeault.

Sans nécessairement réaliser des arrêts spectaculaires, le portier du CH a accompli le travail que l'on attendait de lui en bloquant 36 rondelles derrière une équipe qui n'a certainement pas joué son meilleur match de la saison.

Alex Kerfoot, en deuxième période, et Nick Bjugstad, tard au troisième vingt, ont réussi à le déjouer.

La rencontre de mardi était la dernière du Canadien au Centre Bell en février.

La formation montréalaise entamera jeudi une séquence de quatre duels dans le sud-est des États-Unis, avec une escale au domicile des Panthers de la Floride. Suivront des matchs contre le Lightning de Tampa Bay, les Predators de Nashville et les Hurricanes de la Caroline.

40 minutes peu convaincantes

Lors de sa rencontre avec les médias lundi midi, Martin St-Louis avait expliqué que lorsque ses joueurs connaissent leurs meilleurs moments, c'est parce qu'ils sont conscients de l'ampleur du défi qui les attend et qu'ils orientent leur manière de jouer en conséquence.

C'est à se demander si le Canadien prévoyait un match facile contre les Coyotes, car il n'a rien offert de bien transcendant pendant les 20 premières minutes de jeu.

Au mieux, il a livré un effort moyen, ce qui ne l'a pas empêché de rentrer au vestiaire aux commandes 1-0, malgré seulement 5 tirs comparativement à 11 pour les visiteurs.

Armia a procuré l'avance au Canadien grâce à un tir précis dans la partie supérieure droite du filet, au terme d'une échappée à deux contre un avec Alex Newhook.

Joshua Roy a lancé la poussée en sautant sur une rondelle libre dans sa zone, avant de la glisser vers Newhook.

Le Canadien a doublé son avance tôt en deuxième période. Là encore, sur un jeu qui s'est développé à partir de son territoire défensif.

Cette fois, Harris a bloqué un tir de Michael Carcone immédiatement après une mise en jeu en zone montréalaise, puis il a pris la direction du territoire des Coyotes avec Josh Anderson à sa gauche. Harris a opté pour un tir qui a touché la cible.

Les Coyotes sont revenus dans le match moins de trois minutes plus tard.

Kerfoot s'est emparé du disque derrière la cage du Tricolore, et il a été assez rapide pour loger le disque dans le filet avant que Montembeault ne puisse compléter son déplacement latéral vers sa gauche.

Si l'effort du Canadien au premier vingt méritait le qualificatif de moyen, il a été plutôt médiocre pendant la période médiane, que les Coyotes ont dominée 16-9 au chapitre des tirs au but.

Pearson a toutefois redonné une avance de deux buts au Tricolore au début du troisième engagement. Après avoir reçu la passe de Harris, il a facilement contourné Liam O'Brien à la ligne bleue des Coyotes, avant de battre Ingram d'un tir du côté du bâton.

Bjugstad a permis aux Coyotes de revenir à un but lorsque son faible tir du revers a dévié sur le bâton de Kaiden Guhle et surpris Montembeault avec un peu plus de cinq minutes à disputer à l'affrontement.

Suzuki a soulagé ses coéquipiers et les spectateurs au Centre Bell en logeant le disque dans un filet désert à la toute fin du temps réglementaire.