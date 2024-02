La santé mentale, nouveau chantier de Tennis Canada

Les ressources afin de traiter les enjeux de santé mentale des athlètes sous l’égide de Tennis Canada ont été multipliées. La fédération a dévoilé, mardi, une stratégie en trois volets afin d’assurer le mieux-être de ses athlètes et son personnel.

Promouvoir, soutenir et prendre soin sont les trois piliers servant à synthétiser un plan d’action élaboré pendant les 15 derniers mois, puis qui sera mis en application dès cette année au sein des équipes canadiennes et du Centre national de Montréal.

Il y avait récemment une demande accrue pour ça , a expliqué la directrice de l’Omnium Banque Nationale, Valérie Tétreault, en entrevue avec Radio-Canada. Oui, la COVID-19 y est pour quelque chose, ça n’a pas été facile pour personne et on en ressent encore les contrecoups, mais l’exposition aux réseaux sociaux [est une autre grande cause] avec tous ses côtés néfastes auxquels les gens peuvent être exposés dès un très jeune âge.

Les athlètes, qui n’avaient auparavant que recours à la psychologie sportive afin de remédier à des problèmes de santé mentale, auront maintenant accès à une plus grande palette d’intervenants, des formations de sensibilisation et des activités de détente.

La psychologie sportive est une partie de la préparation mentale, mais nous n’abordions pas l’autre partie, a affirmé Tétreault. Maintenant, on parle de bien-être, de mieux-être, de saines habitudes de vie. Je pense que dans un sport individuel comme le tennis, c’est encore plus important que pour d’autres sports.

En effet, ce n’est probablement pas un simple hasard si Tennis Canada devient la première fédération sportive nationale à élaborer une stratégie en ce qui a trait à la santé mentale.

Plusieurs professionnels de l’ATP et de la WTA ont abordé des enjeux concernant leur bien-être dans les dernières années, à commencer par l’Ontarienne Bianca Andreescu, qui a pris une pause mentale à la fin de 2021, après plus de deux ans de blessures et de pression grandissante alimentée par les réseaux sociaux. Quelques mois plus tôt, la Japonaise et ancienne no 1 mondiale Naomi Osaka dénonçait déjà les difficultés psychologiques auxquelles elle faisait face sur le circuit.

Le premier réflexe est de penser au calendrier exigeant physiquement, mais on doit aussi considérer la charge mentale d’un tel horaire. Les athlètes parlent de plus en plus de ce sujet et c’est une bonne nouvelle. Plus on en parle, moins c’est tabou, plus on cherche des solutions.

Mais la recherche de solutions semble inégale au sein des deux circuits professionnels. Tennis Canada avait lancé, à l’Omnium Banque Nationale de 2022, l’initiative Pause mentale afin d’offrir aux joueurs des séances de yoga et de méditation, une zone de relaxation et des cartes postales de soutien au cours du tournoi. Si la WTA avait applaudi l’idée et avait proposé de la bonifier, l’ATP s’était montrée réticente à emboîter le pas.

Je ne veux pas tomber dans le stéréotype qu’il y a plus d’enjeux de santé mentale chez les femmes que chez les hommes, mais on sentait qu’on n’était peut-être pas aussi avancé dans les discussions , a observé Tétreault.

Le circuit féminin amène ses propres spécialistes sur les sites des différents tournois tout au long de l’année, ce qui n’est pas encore le cas de l’ATP , a-t-elle renchéri.

C’est là que les fédérations viennent jouer un rôle, à la source. Tétreault et son équipe souhaitent d’ailleurs sensibiliser leurs joueurs très tôt, dès le début de leur adolescence ou de leur parcours chez Tennis Canada.