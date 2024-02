Au lieu de se préparer en toute quiétude à remporter un quatrième championnat du monde de suite à compter de vendredi, l’écurie Red Bull se retrouve au centre d’un scandale qui risque d’avoir des conséquences dévastatrices tant sur le plan sportif que commercial.

Au début de février, le quotidien néerlandais De Telegraaf a révélé que le patron de l’écurie Red Bull, Christian Horner, faisait l’objet d’une enquête interne amorcée par la compagnie Red Bull à la suite d’une plainte déposée par une employée de l’écurie.

Red Bull (la compagnie) a ensuite confirmé la nouvelle par communiqué en alléguant que le style de gestion agressif de Horner était en cause. Dans un univers où les résultats font foi de tout, où la pression est élevée et où les patrons d’écuries extrêmement exigeants ont toujours été valorisés, peu de gens s’attendaient à ce que cette affaire finisse par faire des vagues.

D’autant plus que Christian Horner fait en quelque sorte partie de la royauté dans le domaine de la course automobile.

À lire aussi : Horner souhaite une fin rapide de l’enquête de Red Bull, Sainz le plus rapide

Son écurie, Arden, avait littéralement écrasé la compétition en F3000 avant que Red Bull lui confie les commandes de sa nouvelle équipe de F1 en 2005. Arrivé avec des airs de jeune premier, Horner a donné exactement ce que son affiche avait annoncé. Sous son règne, les pilotes de Red Bull ont remporté sept championnats du monde, tandis que l’écurie a décroché six championnats des constructeurs.

Marié à l’ex-Spice Girl Geri Halliwell, Christian Horner est par ailleurs le patron qui compte le plus d’années d’ancienneté dans le paddock. Sa réputation d’homme de course équivaut, en 2024, à celles dont des patrons d’écuries légendaires comme Jean Todt ou Ron Dennis jouissaient par le passé.

***

Voilà, cette plainte logée pour soi-disant dénoncer son style de gestion ne cesse de faire couler de l’encre parce que les faits qui lui sont reprochés semblent beaucoup plus graves.

Après que Horner eut publiquement affirmé qu’il n’avait rien à se reprocher, le quotidien De Telegraaf est revenu à la charge en affirmant qu’il a régulièrement envoyé des messages à connotation sexuelle à une employée de l’écurie pendant une longue période.

Les journalistes ont même affirmé avoir lu les messages en question.

F1 : Un scandale à l'horizon pour le patron de Red Bull?.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Première heure. F1 : Un scandale à l'horizon pour le patron de Red Bull? ÉMISSION ICI PREMIÈRE Première heure Écouter l’audio (F1 : Un scandale à l'horizon pour le patron de Red Bull?. 7 minutes 25 secondes) Durée de 7 minutes 25 secondes 7:25

Et pour en remettre une couche, De Telegraaf a soutenu que Christian Horner avait offert plus de 800 000 $ à la plaignante pour acheter son silence.

Enfin, d’autres informations ayant circulé semblent donner du poids aux informations publiées par le journal néerlandais. Quand l’avocat chargé de l’enquête l’a rencontré, Horner aurait fait une déposition de plus de huit heures. Et pendant cet échange, on lui aurait présenté près d’une centaine d’éléments de preuve soumis par la plaignante.

***

Bref, l’affaire est devenue extrêmement sérieuse. Si les informations du quotidien De Telegraaf s’avèrent, ce sont la carrière de Christian Horner et les futurs succès sportifs de Red Bull qui sont en jeu.

Les patrons d’écurie capables de recruter et de gérer le personnel technique et sportif nécessaire pour remporter des championnats du monde ne courent pas les rues.

À titre d’exemple, malgré ses moyens colossaux, Ferrari n’a pas remporté de titre mondial depuis que Jean Todt a quitté les commandes en 2007. Et depuis, pas moins de cinq patrons ont dirigé l’écurie italienne.

Par ailleurs, et ce n’est pas à négliger, l’image de marque mondiale de Red Bull risque désormais, elle aussi, d’être mise à mal.

Si la multinationale a véritablement publié un communiqué mensonger pour camoufler les faits reprochés à Horner, et si l’enquête qu’elle a commandée devait accoucher d’une souris pour des questions d’image, le ressac pourrait être terrible.

***

La F1 est un sport qui doit son opulence à son image de marque. Les écuries financent en grande partie leurs activités parce que les plus prestigieuses entreprises de la planète souhaitent afficher leurs logos sur les monoplaces ou aux abords des circuits.

Dans le paddock, il y a donc de plus en plus de gens qui sont inquiets.

La F1, qui appartient à l’entreprise américaine Liberty Media, et la Fédération internationale de l’automobile ont publié des communiqués exigeant que l’enquête interne de Red Bull soit conclue le plus rapidement possible.

Le patron de l’écurie Mercedes, Toto Wolff, qui est aussi le grand rival de Christian Horne,), a pour sa part tourné le fer dans la plaie en réclamant que les conclusions de l’enquête soient révélées en toute transparence.

Il ne faut pas juste nous contenter de dire que nous sommes favorables à l’égalité, à l’inclusion et à l’intégrité. Il faut l'appliquer tous les jours , a dit Wolff.

Un partenaire majeur de l’écurie Red Bull, le motoriste Ford, s’est par ailleurs joint à la conversation de manière très claire.

Ford investit une fortune colossale pour développer les moteurs qui seront utilisés par Red Bull à compter de 2026. Et vendredi dernier, le patron de la division sportive de la multinationale américaine a affirmé que ses valeurs morales ne sont pas négociables et qu’elle s’attend à ce que ses employés et partenaires respectent les plus hauts standards en ce sens.

Au bout du compte, plus cette histoire progresse, plus on a l’impression que l'emploi et la réputation de Christian Horner pèsent de moins en moins lourd dans la balance.

Au-dessus de sa tête, il y a des intérêts financiers considérables qui ne veulent absolument pas être éclaboussés par une affaire (non prouvée, il faut le rappeler) de harcèlement sexuel.

À moins que l’avocat chargé de l’enquête accouche d’un rapport exonérant Christian Horner de toute faute, le début de saison du championnat du monde de F1 risque donc d’être marqué par un scandale et par une cascade d’événements sans précédent.

Soudainement, la F1 perd donc son étiquette de sport trop prévisible. Le premier Grand Prix n’a pas encore été disputé et il y a déjà eu plus d’action et de rebondissements que durant toute la saison dernière.