Quand André Tourigny et Martin St-Louis se consolent

Il y a les rencontres au sommet et il y a celles des bas-fonds dont on parle moins souvent. Celle de la lie de la Ligue nationale a eu lieu sur la rue de la Montagne, lundi, en fin de journée.

Tuque enfoncée jusqu’aux oreilles, André Tourigny a repéré Martin St-Louis qui marchait de l’autre côté de la rue.

Il m’a salué avec un signe de la main. Je lui ai répondu et j’ai fini par réaliser que c’était coach Tourigny. Il a traversé la rue et on s’est jasé. C’était comique, on se partageait nos défis, on se consolait un peu. Ils n’ont pas gagné en 12 matchs. Au moins, un de nous sera gagnant ce soir , a laissé tomber St-Louis.

Voilà une des rares bonnes nouvelles pour ces deux équipes, le Canadien et les Coyotes, qui croiseront le fer mardi soir au Centre Bell.

À quatre points d’une place en séries éliminatoires à la pause du match des étoiles, les hommes de Tourigny sont au cœur d’une séquence de 12 revers de suite (0-10-2) qui les a complètement sortis de la course. Idem pour la bande à St-Louis, perdante 11 fois à ses 14 derniers matchs et larguée au classement général.

Les deux entraîneurs peuvent se comparer, ont pu se consoler.

On a parlé un peu de la réalité, de comment nos clubs jouaient dans les dernières semaines. C’est la réalité d’avoir des équipes jeunes , a lancé Tourigny.

On a des trajectoires similaires dans les trois dernières années, si on regarde où on a fini au classement. On a des réalités différentes à d’autres égards, mais tous les deux, on doit se concentrer sur le processus et s’assurer qu’on amène l’équipe, la culture et les jeunes dans la bonne direction.

Le processus a le dos large ces jours-ci, à un point tel que St-Louis a vanté celui de son équipe, lundi, en affirmant que le CH venait de disputer sa meilleure séquence de cinq matchs de la saison même s’il les a tous perdus.

Vous jetez un œil à certaines statistiques avancées à cinq contre cinq – n’allez surtout pas voir l’unité de désavantage numérique – et il y a du vrai dans cette affirmation… jusqu’à un certain point.

Tourigny, placé dans une situation similaire, a compris ce que son homologue montréalais a voulu dire.

Le pire, c’est que c’est vrai, parce que tu regardes tous leurs chiffres et c’est exactement ça. Comme partisans, comme journalistes, vous regardez les victoires et les défaites, c’est normal. Mais si tu regardes les chances de marquer, qui crée sur les montées, qui crée en zone offensive, le nombre de chances de marquer qu’ils empêchent, tout ça, c’est meilleur , a fait valoir le Québécois.

Ce qui est heureux, quand on y pense, car s’il fallait que ce soit pire qu’avant, on peut se demander où en serait le Canadien.

La haine de la défaite

Il y a un défi à entretenir l’instinct de compétitivité et la hargne de ses joueurs lorsque les défaites s’accumulent non pas depuis des semaines ou des mois, mais des années dans le cas des Coyotes comme du Tricolore.

Arizona a valsé avec la possibilité de se qualifier pour le grand tournoi, des chimères rapidement dissipées au moment où les choses se sont corsées à travers la ligue, mais outre cette brève éclaircie, il n’y a pas eu beaucoup de moments de réjouissances récemment. Quant au Canadien, il n’a jamais vraiment été dans le coup cette saison.

La victoire comme la défaite peut devenir une habitude, a mis en garde l’entraîneur des Coyotes.

C’est pour ça qu’il faut que tu te concentres sur l’effort, l’engagement et toutes ces choses dans ton équipe. Quand ça, c’est là, tu t’en vas dans la bonne direction. Je te dirais qu’à 95 % et plus dans la Ligue nationale, ces gars-là, ce sont des pros. Ce sont des gars qui veulent gagner, qui veulent compétitionner. Des fois, tu peux tomber dans une vague démotivante, comme toi dans ton travail. N’importe qui peut avoir de mauvaises semaines, de mauvais mois, de mauvaises années , a rappelé Tourigny.

C’est là que ça devient important de rester positif dans la chambre, a enchaîné David Savard sur le sujet. On a fait beaucoup de vidéo sur les petites erreurs qu’on fait, mais aussi sur ce qui nous apporte du succès. On a passé du temps en zone adverse, on a créé des chances de marquer sans trouver le fond du filet. Ça arrive dans une saison où tu trouves que tu en mérites un peu plus. Mais on ne peut pas changer les choses à cause d’une séquence de cinq défaites. Il faut faire confiance au processus.

En attendant, les entraîneurs se consolent et se comprennent entre frères d’armes un peu démunis et peut-être un peu las d’aller au front à court de munitions.

En rafale

Le défenseur Jayden Struble, patineur surprise et enthousiaste à l’entraînement lundi, ne sera finalement pas de la rencontre mardi soir. Jordan Harris et Johnathan Kovacevic feront la paire à nouveau.

Michael Pezzetta sera à nouveau rayé de la formation. Le chevelu ailier n’a pas joué depuis le 17 février.