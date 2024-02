Le départ de Mbappé sera dévastateur pour le PSG

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé va fort probablement s'envoler la saison prochaine pour l’Espagne, où il irait rejoindre le prestigieux club du Real Madrid.

Une étude récente du cabinet de conseil stratégique Circle Strategy, que Radio-Canada Sports a pu consulter, révèle que l’exil de celui qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de soccer de la planète risque d’être catastrophique pour le club du Paris Saint-Germain (PSG).

Depuis son arrivée, en 2017, Kylian Mbappé a fait bondir les revenus du club de 175 %. On apprend dans l’étude que l’investissement du PSG a été plus que bénéfique. Même si son contrat est sept fois supérieur à un joueur moyen dans la Ligue 1, l'attaquant rapporte à lui seul 60 millions de dollars canadiens au club, soit le double de n’importe quel autre joueur.

De plus, par sa seule présence, les ventes de maillots ont bondi de 40 %, et celles des billets au Parc des Princes, de 67 %.

Personne n’a encore totalement mesuré l’impact du départ de Kylian MBappé du PSG , précise le directeur général de Circle Strategy, Jean-Marc Liduena. L’étude indépendante menée par Circle Strategy démontre que KM7 a eu un impact économique sans précédent pour le PSG , pour la Ligue 1, et même pour la France. Son mégacontrat avec le PSG a été très rentable, avec près de 40 millions d’euros de création de valeur nette.

Ouvrir en mode plein écran Des supporteurs du PSG Photo : afp via getty images / FRANCK FIFE

Le directeur général s’appuie seulement sur le fait que depuis l’arrivée de son joueur vedette, la valeur du club est passée de 1,2 millard à 6 milliards de dollars. De quoi réjouir les actionnaires et son président qatari.

D’après l’étude de Circle Strategy, Mbappé a largement contribué à la marque PSG dans le monde, au point où il serait même plus grand que son club. Les abonnés à son compte Instagram sont au nombre de 112 millions, deux fois plus que le PSG .

Le cabinet de conseil en stratégie attribue également au prodige parisien l’augmentation du rayonnement de la capitale : depuis le début de ses exploits sur les terrains, les recherches Google sur Paris ont bondi de 78 %.

Et pour clore le chapitre de tous ces chiffres étourdissants, il faut savoir que le Paris Saint-Germain ne sera pas le seul perdant du départ de celui qu’on surnomme MK7.

Le gouvernement français aussi perdra l’argent : l'équivalent des 150 millions $ qu'il verse au fisc français chaque année. Quand on pense que Mbappé est resté sept ans en France... Le manque à gagner, pour les coffres de l'État, risque de se faire sentir.

La récente invitation du président français Emmanuel Macron au jeune joueur à un dîner à l’Élysée, en compagnie de l’émir du Qatar propriétaire du PSG , est peut-être loin d’être fortuite. Toutes proportions gardées, les deux dirigeants ont beaucoup à perdre dans cette histoire.

Et s’il fallait enfoncer le dernier clou dans le cercueil parisien, un dernier exemple.

Il n'est plus à rappeler que le palmarès de Kylian Mbappé est tout simplement incroyable : meilleur buteur du championnat, cinq titres de champions de France, trois Coupes de France et une finale de Ligue des champions. Circle Strategy a étudié que pendant ses absences, le club a systématiquement moins bien performé. On imagine donc l’impact que son départ aura pour la suite des choses.

Ouvrir en mode plein écran L'étude sur l'impact du départ de Mbappé par Circle Strategy Photo : Circle Strategy

Au vu de ces chiffres, les actionnaires du club madrilène ne devraient donc pas s’inquiéter. Selon certains médias espagnols, le joueur de 25 ans aurait accepté une diminution de salaire. On parle quand même de 30 millions $ par saison. Par contre, les différentes primes rattachées à son contrat lui permettraient d’empocher plus d’argent qu’à Paris.

On parle de prime de fidélité, à la signature, aux buts marqués, ainsi que des primes rattachées aux trophées remportés. Sans oublier, évidemment, son droit à l’image : vente de maillots, accessoires, réseaux sociaux...

Tout indique que l’étoile Mbappé brillera donc dorénavant dans le ciel espagnol. Ce qui est le plus troublant dans l’histoire de ce jeune prodige, c'est le surnom qu’on lui a donné, celui d’une tortue : Donatello, du nom de la célèbre tortue ninja. Quand on voit avec quelle rapidité il déjoue ses adversaires, on aurait pu choisir mieux.

Mais on dit aussi que le nom de Donatello est celui du célèbre sculpteur italien. Quand on voit évoluer Kylian Mbappé sur les pelouses du monde entier, on peut effectivement le comparer à un artiste.