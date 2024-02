Bennedict Mathurin récolte 34 points mais les Raptors l’emportent

Scottie Barnes a réalisé son quatrième triple double de la saison et R.J. Barrett a marqué 24 points dans une victoire de 130-122 des Raptors de Toronto contre les Pacers, lundi, en Indiana.

Les Raptors sont venus gâcher la performance du Québécois Bennedict Mathurin, qui a égalé son sommet en carrière avec 34 points pour les Pacers. L'ancien des Raptors Pascal Siakam a ajouté 27 points, en plus de neuf rebonds et six passes décisives.

Barnes a terminé le match avec 21 points, 12 rebonds et 12 passes décisives, alors que sept joueurs des Raptors ont inscrit au moins 10 points dans la victoire.

Le joueur de première année Gradey Dick a marqué 18 points et a égalé un sommet personnel cette saison avec quatre paniers de trois points.

Les Raptors menaient 61-56 à la mi-temps, mais ont vu les Pacers marquer six points consécutifs pour commencer le troisième quart et ainsi mener 67-66.

La formation canadienne a répondu avec une séquence de 11-0. Toutefois, les Pacers ont répliqué et n'étaient qu'à trois points des Raptors après trois quarts complétés.

Mathurin a égalé le score à 90-90 en début de quatrième quart et son équipe a ensuite pris les devants 96-95 grâce au panier de Jalen Smith, avec 10:04 à disputer en temps réglementaire.

Dick a permis aux Raptors de se détacher au score avec l'un de ses quatre paniers de trois points, avec 8:01 à jouer, et les Raptors menaient ensuite 112-104 après une séquence de 10-2.

Les Raptors n'ont plus jamais regardé derrière.